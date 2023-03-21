Мы сравнили звезд разных времен в 30-летнем возрасте. И осознали, что каждое поколение взрослеет по-своему
У каждого поколения свои модные предпочтения и любимые кумиры. Время не стоит на месте, тренды сменяют друг друга, как и звезды на «Аллее славы». Мы же решили сравнить, как выглядели любимчики публики разных времен, когда им было 30 лет.
Мадонна и Леди Гага
Брижит Бардо и Фиби Тонкин
Патрик Суэйзи и Тейлор Лотнер
Элизабет Тейлор и Cальма Хайек
Шер и Селена Гомес
Мег Райан и Дакота Джонсон
Мэрилин Монро и Марго Робби
Сильвестр Сталлоне и Тео Джеймс
Уитни Хьюстон и Рианна
Кэтрин Зета-Джонс и Элизабет Олсен
Ричард Гир и Лиам Хемсворт
Моника Беллуччи и Эмерод Тубия
© I mitici - Colpo gobbo a Milano / Video 80 and co-producers, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Том Хэнкс и Том Фелтон
Голди Хоун и Александра Даддарио
Марлен Дитрих и Дженнифер Лоуренс
Адриано Челентано и Дилан О’Брайен
Мерил Стрип и Оливия Уайлд
Ким Бейсингер и Тейлор Свифт
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Фото на превью 20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, Pool AP / Associated Press / East News
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