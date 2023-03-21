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Мы сравнили звезд разных времен в 30-летнем возрасте. И осознали, что каждое поколение взрослеет по-своему

Культура
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У каждого поколения свои модные предпочтения и любимые кумиры. Время не стоит на месте, тренды сменяют друг друга, как и звезды на «Аллее славы». Мы же решили сравнить, как выглядели любимчики публики разных времен, когда им было 30 лет.

Мадонна и Леди Гага

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Брижит Бардо и Фиби Тонкин

Mary Evans / AF Archive / East News

Патрик Суэйзи и Тейлор Лотнер

EAST NEWS

Элизабет Тейлор и Cальма Хайек

PHOTOSHOT / REPORTER / East News, Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Шер и Селена Гомес

© Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo, Jordan Strauss / Invision / East News

Мег Райан и Дакота Джонсон

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Мэрилин Монро и Марго Робби

20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, Pool AP / Associated Press / East News

Сильвестр Сталлоне и Тео Джеймс

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Уитни Хьюстон и Рианна

Mary Evans / AF Archive / Stewart Kendall / East News, Invision / Invision / East News

Кэтрин Зета-Джонс и Элизабет Олсен

EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Ричард Гир и Лиам Хемсворт

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News

Моника Беллуччи и Эмерод Тубия

Том Хэнкс и Том Фелтон

Everett Collection / Everett Collection / East News, JA / Everett Collection / EAST NEWS

Голди Хоун и Александра Даддарио

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

Марлен Дитрих и Дженнифер Лоуренс

Адриано Челентано и Дилан О’Брайен

Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Мерил Стрип и Оливия Уайлд

EAST NEWS, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Ким Бейсингер и Тейлор Свифт

TriStar Pictures / Delphi II Productions / Collection Christophe / East News, Invision / Invision / East News

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AdMe/Культура/Мы сравнили звезд разных времен в 30-летнем возрасте. И осознали, что каждое поколение взрослеет по-своему
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