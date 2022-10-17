Смелые читатели в пух и прах разнесли 12 книг, о которых принято говорить с нескрываемым обожанием

Когда в наших руках оказывается расхваленный роман, то мы предвкушаем наслаждение от чтения. Но порой ожидания не оправдываются, и очередное произведение пополняет список книжных разочарований. Даже общепризнанные шедевры мировой литературы не всегда оправдывают потраченное на них время, о чем говорят отзывы пользователей сети.

«Алиса в Стране Чудес», Льюис Кэрролл

Mary Evans Picture Library / East News

Остроумная сказка о приключениях маленькой девочки, ненароком угодившей в волшебную кроличью нору, получила блестящие оценки критиков уже после первой публикации. Произведение оказалось неподвластным времени: по сей день его читают и дети, и взрослые. Также оно оказало влияние на видных деятелей популярной культуры. Например, Уолт Дисней называл сочинение Кэрролла лучшим рассказом британской литературы. Тем не менее не каждый читатель остается в восторге от фантасмагории. Я читала «Алису» еще когда-то в детстве и не понимала ее тогда, но люди вокруг все время говорили, какая же она потрясающая, что это их любимая книга и что нужно вырасти, тогда поймешь ее глубинный смысл. И вот я выросла.

Я определенно отдаю автору должное за некоторые яркие образы, некоторые мудрые мысли и огромное влияние, которое книга оказала на культуру, но я не понимаю. Я не понимаю, почему эта вещь стала такой популярной, почему люди говорят, что находят в ней глубинный смысл, почему другие писатели и режиссеры делают в своих произведениях отсылки к этой книге. © lissara / LiveLib

«Анжелика — маркиза ангелов», Анн и Серж Голон

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Красавица Анжелика завоевала сердца читателей и читательниц по всему миру. Было продано более 150 млн экземпляров книг о приключениях этой героини. Такому успеху немало поспособствовали и экранизации с неподражаемой Мишель Мерсье в главной роли. Но как бы увлекательно ни было следить за похождениями Анжелики, некоторые читатели видят в ней черты Мэри Сью. Именно так называют один из женских архетипов художественной литературы, который характеризуется отсутствием каких-либо недостатков. «Мэри Сью» всегда сверхъестественно привлекательны, умны и находчивы, а также раз за разом с блеском выходят из передряг, в которые угождают с завидной регулярностью. Вообще фиг поймешь, что привлекает мужчин в Анжелике. Кому-то и общаться с ней не надо, чтобы взыграли животные инстинкты, страсть застелила глаза и в голове горела только одна мысль: как бы эту Анжелику использовать. Вот так и живет героиня: с одной стороны — толпа мужчин, желающих ее, с другой — столько мест, куда еще не совался нос, но надо обязательно всунуть. Короче, читать лично мне было скучно. © sam0789 / LiveLib

«Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго

ANGELA WEISS / AFP / East News

Если бы этот роман не увидел свет, мы могли бы также никогда не прочесть некоторые произведения Бальзака, Диккенса и Флобера. Ведь эти авторы вдохновлялись художественными приемами Виктора Гюго. Более того, не появись книга «Собор Парижской Богоматери», столица Франции могла бы выглядеть совсем иначе. Ведь популярность романа поспособствовала реконструкции готической архитектуры города. В том числе одноименного собора. Но, так или иначе, если оставить за скобками впечатляющую манеру письма автора, сюжет произведения может вызвать у современного читателя ряд вопросов. Например, почему герои настолько одержимы романтическими влечениями. Не все меня поймут, но я все-таки выскажу свое мнение. «Собор Парижской Богоматери» — история о людях, которые изнывают от любовной лихорадки и прочей чуши, потому что мозгов на другое у них, видимо, нет. Единственный нормальный герой романа — это белая козочка. Читать книгу полезно только для того, чтобы побольше узнать о знаменитом соборе. © Cat86 / LiveLib

«Грозовой перевал», Эмили Бронте

East News

Роман о нездоровой любви, опубликованный в XIX веке, привел рецензентов в замешательство. Они отдавали дань воображению автора, но при этом никак не могли принять моральный облик описываемых в нем персонажей. Книгу называли странной. Но уже в следующем столетии «Грозовой перевал» Эмили Бронте ставили на ранг выше, чем «Джейн Эйр», что написала ее сестра. А в наше время роман называют одним из величайших произведений британской литературы. Но не все читатели согласны с такой оценкой. Самая отвратительная книга в моей жизни. Большего омерзения у меня еще ничто так не вызывало. Это история о любви? Серьезно? Не представляю, как у кого-то может поворачиваться язык назвать роман так. Это даже не своеобразная любовь, это просто издевательство друг над другом. Полностью мрачная, без никакого лучика света история. © Крупская Анна / LiveLib

«Женщина в белом», Уилки Коллинз

The Michael Diamond Collection / Mary Evans. / East News

Этот детективный роман сам автор считал лучшей своей работой. Он даже распорядился, чтобы на его надгробном камне была такая эпитафия: «Автор «Женщины в белом» и других вымышленных произведений"‎. Но несмотря на то, что книга пользовалась повышенным интересом у публики, критики автора отнюдь не хвалили. Современные читатели также находят в работе Коллинза ряд минусов. Я слишком многого ждала от романа, но нарвалась на разочарование. Огромное количество раздражающих факторов. Книге пошло бы на пользу, будь она в два, а то и в три раза тоньше. Лора не вызывает никаких чувств, кроме недоумения: и чего все так носятся с этой малахольной девицей, по темпераменту напоминающей валенок? Также я ожидала интриг, зловещих скелетов в шкафу, а оказалось, ларчик просто открывался. В общем, здесь никакой мистики и готики. Зато много Викторианской эпохи с главными ее атрибутами: настоящими джентльменами, изысканными леди, возвышенным суесловием, чопорностью, напыщенностью и бесправными женщинами со слабым здоровьем. © Solar_Stream / LiveLib

«Смерть на Ниле», Агата Кристи

По поводу детективного романа Агаты Кристи рецензенты сошлись в едином мнении: он великолепен. Современники писательницы остались в восторге от того, как здорово она выстроила сюжет, дополнив его отвлекающими обстоятельствами. К нашим дням книга своей актуальности не утратила. Затаив дыхание читатели наблюдают за ходом очередного расследования Эркюля Пуаро. Но некоторые из них остаются разочарованы. Все произошедшее кажется притянутым за уши, гипертрофированно сложным и оттого странным. Отдельного упоминания заслуживает финал — не этого ты ожидаешь. Драматично-театрально, но настолько нелепо, что становится неловко и за участников, и за самого мсье Пуаро, который допустил это. И именно поэтому книга вызывает у меня недоумение и неприязнь. Вместо толкового детектива я получила детективную сказку, где есть те, кто живут в своем «долго и счастливо», несмотря на серьезные прегрешения, и те, кто стали героями «трагедии Шекспира». © elven witch / LiveLib

«Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир

Один из первых критиков «Ромео и Джульетты» написал так: «Это самая худшая пьеса из тех, что я знал». Тем не менее это не помешало истории о двух влюбленных остаться в веках. И сегодня печальная участь подростков, носящих фамилии Монтекки и Капулетти, вызывает эмоции у читателей. И в этом следует благодарить непревзойденное мастерство автора. Ведь сам сюжет может вызвать скептическую улыбку. Довольно сложно сегодня поверить, что между Ромео и Джульеттой была настоящая любовь, оправдывающая печальный финал. Все-таки они были очень юны, а также не успели как следует узнать друг друга. Это ирония или комедия? Воспеваемая всеми и вся история любви двух подростков для меня предстала абсолютным фарсом. Я не буду говорить о слоге произведения, потому как написано оно великолепно. И я нисколько не принижаю талант автора. Но история двух влюбленных детей абсолютна ненормальна. © pavelkirillow / LiveLib

«Искупление», Иэн Макьюэн

Произведение о роковой ошибке маленькой девочки произвело настоящий фурор в мире литературы. Оно было опубликовано в 2001 году, но уже удостоилось звания одного из 100 величайших романов всех времен. И если критики поголовно рассыпались в комплиментах мастерству автора, мнения обычных читателей разделились. Некоторые из них сочли и героев недостойными внимания, и повествование довольно нудным. Единственный роман в моей жизни, в котором раздражают абсолютно все персонажи. Они высокомерные, заносчивые, притворные, грубые снобы.

Описание пейзажей, декораций, состояний героев и событий настолько скучные, что даже по диагонали читать неинтересно. Томная книга, которая затянута настолько, что, если вылить всю воду из повествования, она ужмется до 100 страниц. © anniemagenta / LiveLib

«Доводы рассудка», Джейн Остин

«Доводы рассудка» занимают особое место в послужном списке Джейн Остин. Это первый роман писательницы, главной героиней которого стала уже не юная по меркам XIX века особа. Современники хвалили книгу за то, что она дарует надежду тем леди, которые не успели обрести любовь во время весны своей жизни. Но это утверждение вряд ли актуально для современных женщин. Ведь в обществе царят совсем иные нравы и устои. Потому если роман и способен погрузить в чарующую атмосферу ушедшей эпохи, то его проблематика чужда многим читательницам. Ничего не происходит на протяжении всей книги. Ну пару раз события увлекли, но в основном это разговоры о баронетах, кто достоин какой партии, кто нет, кто к какому семейству принадлежит, кто настоящий джентльмен, кто нет. Еще перемещения из одной локации в другую, которые, впрочем, ничем не отличаются, так как там те же обсуждения достоинств и недостатков потенциальных женихов или невест. Я запуталась в персонажах, их так много, и все они одинаковые, невзрачные. © KontikT / LiveLib

«Дракула», Брэм Стокер

AP / Associated Press / East News

Роман «Дракула» был принят критиками очень тепло. Тем не менее некоторые из них ругали автора за то, что он вплел в канву сюжета столько пугающих моментов. Да-да, в бытность Брэма Стокера история о вампире-романтике вызывала у читателей мурашки по коже от ужаса. Но о современных людях такого уже не скажешь. Читатель сегодняшнего дня берет в руки книгу «Дракула», чтобы ознакомиться с величайшим произведением XIX века, оказавшим влияние на мировую культуру. И если при этом он хочет испытать острые ощущения, то его может постигнуть разочарование. Отзывы пользователей тому пример: Очень страшная книга. Нет, не так. Страшно скучная книга! Впервые на моей памяти я дочитала последнюю страницу и у меня непроизвольно вырвалось: «Боже, что за чушь?!» И один только этот возглас был более эмоциональным и объемным, чем все повествование. © Owls_are_cool / LiveLib

«Интервью с вампиром», Энн Райс

ASSOCIATED PRESS / East News

Свое первое произведение Энн Райс написала, когда оплакивала потерю дочери. После публикации «Интервью с вампиром» одни рецензенты пели оды роману, называя его гипнотическим и чувственным, другие же ругали, не скупясь в выражениях. Мнения обычных читателей также разделились. Если половину из них приводит в восторг неспешное меланхоличное повествование, то другая половина просто зевает. Тоска зеленая. Такая концентрированная всепоглощающая унылость, от которой даже комнатные растения вянут. С первой до последней страницы здесь страдают, философствуют и ноют, не переставая ни на миг. Все повествование вращается вокруг переживаний: кто я? в чем смысл жизни? быть или не быть? и т. д. Это очень утомительно, к середине книги хочется пожелать главному зануде Луи, а заодно и всем его клыкастым товарищам дружно пойти в солярий и не мучиться. © Kalise / LiveLib

«Дневник памяти», Николас Спаркс

Несколько десятилетий назад работница одного из издательств перебирала стопку присланных неизвестными авторами рукописей и наткнулась на «Дневник памяти». Она решила дать роману шанс, опубликовав его. И не прогадала. Уже в первую неделю после публикации эта книга стала бестселлером. Трогательная история любви Ноя и Элли не оставляет читателей равнодушными. Однако послевкусие не у всех приятное. Объективно оценивая, книга — кошмар и ужас, но все эти розовые сопли так удачно попали в настроение, что я, честно говоря, осталась довольна прочитанным. Хотя сегодня, оценивая роман не через 5 минут после прочтения, я уже не настолько уверена в своей симпатии. Да, все было настолько мило, что хочется прополоскать рот после такого количества сладкого сиропа. © Lapplandia / LiveLib