Сьюзан Сарандон долго мечтала стать матерью и добилась своего, несмотря на болезнь

Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон, родившаяся в 1946 году, посвятила свою жизнь кинематографу, своей семье и борьбе за свои убеждения. Но не только это делает ее особенной. Она также известна своей историей борьбы с эндометриозом, который удалось победить благодаря настойчивости и упорству.

Ранняя карьера

Сарандон начала свою кинокарьеру в 1970 году с роли в драматическом фильме «Джо». Но настоящая слава пришла к ней в 1975 году. А в этой нашей статье можно посмотреть, как выглядят сейчас актеры и актрисы, которые произвели фурор на большом экране 30 лет назад.

Физическая боль и неуверенность в себе

К 1984 году актриса успела сняться в более чем 25 фильмах и сериалах, а также была номинирована на престижную кинопремию «Оскар» за роль в фильме «Атлантик-Сити» (1980). В браке с итальянским режиссером Франко Амурри у актрисы были сложности с зачатием. Врачи долго не могли поставить правильный диагноз, поэтому и назначенное лечение было бесполезным. Однако, несмотря на все трудности, почти в 40 лет Сьюзан впервые забеременела. Посмотрите, кто из популярных женщин также решил родить детей после 40 лет, в статье «11 знаменитостей, которые плюнули на стереотипы и стали мамами после 40».

Рождение первой дочери

«Не заводи ребенка», «Он разрушит твою карьеру» — вот что говорили ей люди. Несмотря на такие советы, Сьюзан не изменила своего мнения и родила дочь. Теперь Ева Амурри выросла и последовала по стопам матери, став актрисой. Она снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая такие хиты, как «Друзья» и «Доктор Хаус».

Диагноз поставили поздно, но она наконец узнала ответ

Лишь к 40 годам актрисе был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз. Это гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия начинают расти за пределами матки, вызывая воспаление окружающих тканей. Оно может вызывать боли в различных частях тела и часто является причиной бесплодия.

Любовь без возрастных барьеров и еще 2 детей

В 1988 году у Сьюзан начался роман с Тимом Роббинсом, коллегой по цеху, который был на 12 лет ее моложе. Их отношения зародились на съемочной площадке фильма «Дархэмские быки». От Роббинса актриса родила двух сыновей — Джона Джека Генри в 1989 году и Майлса Роббинса в 1992 году. Сьюзан трижды стала мамой. Откровения других звезд о беременности и родах можно почитать в статье «14 знаменитостей не постеснялись рассказать, чего им стоило выносить и родить ребенка».

«Я родила первого ребенка в 39, а третьего — в 45, и каждую беременность люди спрашивали меня: „Ты сошла с ума? Не вздумай!“» — поделилась как-то Сьюзан в интервью.

CJ Contino/ Everett Collection / East News

4 поколения на одной фотографии

Сьюзан не только заботливая мать, но и любящая бабушка. Сейчас у актрисы трое внуков от дочери Евы: внучка Марлоу (2014) и внуки Мэйджор Джеймс (2016) и Матео (2020). На фото, сделанном в 2017 году, представлено 4 поколения семьи, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать 94-й день рождения мамы Сьюзан. Посмотрите также, у кого еще из наших любимых звезд уже есть внуки.

Выступая за интересы других

Сьюзан Сарандон преодолела множество трудностей, чтобы иметь такую семью, какая у нее есть сегодня. Когда актриса узнала о своем заболевании, она не приняла «нет» в качестве ответа и не допустила того, чтобы боль помешала ей жить полной жизнью. «Ненормально упускать часть жизни из-за боли», — заявила Сарандон в 2011 году на мероприятии Американского фонда эндометриоза (EFA). Актриса также подчеркнула, насколько важно говорить об этой болезни, чтобы помочь людям, страдающим от нее, избавиться от одиночества и изоляции.

«Страдание не должно определять вас как женщину»