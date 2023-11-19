14 человек, которые повзрослели и так изменились, что их мама родная не узнает
Люди показали, как взросление повлияло на их внешность. Некоторые утверждают, что бывшие одноклассники их не узнают. А что думаете вы? Кажется ли вам, что на фото слева и справа два разных человека?
«В 14 и в 21 год»
- Да вам надо в кино сниматься. © PectusShark / Reddit
- Это реально горячо! © BigBeagleEars / Reddit
«В 11 и в 20»
«На первой фото мне 13, на второй — 33»
«Мне частенько говорят, что я похож на Киану Ривза»
«В 14 и в 27»
«В 15 и в 28. Бывшие одноклассники не узнают меня»
«13 лет и 21 год»
«17 и 40 лет»
«Разница — 2 года»
«Слева мне 15, а сейчас 25»
«В 17 и в 26»
«В 15 и в 22 года»
10 лет разницы между фотографиями
«В 12 и в 25 лет»
А в этой подборке показываем 15 актеров, которых мы не узнали в их первых ролях.
Фото на превью Electrical-Nature529 / Reddit
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