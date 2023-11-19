14 человек, которые повзрослели и так изменились, что их мама родная не узнает

Люди показали, как взросление повлияло на их внешность. Некоторые утверждают, что бывшие одноклассники их не узнают. А что думаете вы? Кажется ли вам, что на фото слева и справа два разных человека?

«В 14 и в 21 год»

«В 11 и в 20»

«На первой фото мне 13, на второй — 33»

«Мне частенько говорят, что я похож на Киану Ривза»

«В 14 и в 27»

«В 15 и в 28. Бывшие одноклассники не узнают меня»

«13 лет и 21 год»

«17 и 40 лет»

«Разница — 2 года»

«Слева мне 15, а сейчас 25»

«В 17 и в 26»

«В 15 и в 22 года»

10 лет разницы между фотографиями

«В 12 и в 25 лет»