14 доказательств того, что иногда делать выводы по одежке ну слишком рано
Часто людей недооценивают или судят по внешности. Например, молодой консультант нередко воспринимается как плохой специалист, а людей в грязной или мятой одежде воспринимают в магазинах как неплатежеспособных. Однако мир полон неожиданных поворотов и историй, которые учат нас не делать поспешных выводов.
- На работе один мужчина просил в бухгалтерии снизить как можно больше официальную зарплату, чтобы уменьшить сумму алиментов. Очень долго все, кто знал (и я в том числе), считали его «не очень хорошим человеком». Пока не выяснили, что ребенок, на которого он платит алименты своей бывшей жене, живет с ним. © Sebastian7 / Pikabu
- Соседке за 30, она барышня симпатичная. Постоянно вижу, как она водит к себе в квартиру молоденьких пацанов. Долго думал, что она странная немного, с чудинкой. А потом я как-то с ней разговорился и вскользь сделал намек о ее сменяющихся мальчиках. Оказалось, что она преподаватель, и к ней школьники заниматься английским ходят. © Палата № 6 / VK
- Мне 18, но выгляжу лет на 14. У моей семьи небольшая сеть магазинов с товарами для здоровья (мед, травяные чаи). Уже почти 3 года я работаю в одном из них.
Безумно бесят люди, которые относятся ко мне как к ребенку. Часто покупатель, даже не выслушав ответа, уходит со словами, что лучше зайдет, когда будет мама или кто-нибудь из взрослых. А я работаю на год больше мамы и знаю о товаре все! Даже в выходной мне звонят с работы, чтобы узнать, что можно посоветовать человеку в той или иной ситуации. Но каждый день попадаются бабушки, которым нужен совет именно специалиста, а не молодой девушки. Бесит! © Подслушано / VK
- У меня 2 брата. Младшего люблю, второго — нет. Тот, который второй, в детстве постоянно ломал наши с мелким игрушки, давал тычки. Но отец любил его больше всех и не наказывал. А теперь родители удивляются, чего это мы недружные.
- У друга нормально так поменялась жизнь за последний год. Сначала вечно был занят и морозился от встреч. Пару месяцев не могли с пацанами его вытащить никуда. Шутили, что небось девушку нашел и она запрещает с нами видеться. Позавчера тот внезапно объявился после долгого затишья и поведал о том, что теперь у него своя трехкомнатная квартира. Стало любопытно, откуда у простого курьера такие деньги. Оказалось, он несколько месяцев ухаживал за абсолютно чужой бабушкой. Врачи сказали, что ей недолго осталась и он взамен на квартиру выносит за ней утки. © Палата № 6 / VK
- Взяли девочку рекламным менеджером. Крохотная, голосок тоненький, но отлично справляется. И вот случай: звонит кто-то по рекламе, она берет трубку, включает громкую связь (мы тогда пытались анализировать диалоги с клиентами), и из трубки: «Малышка, позови кого-нибудь из взрослых, я визитки хочу напечатать».
P. S. Та «малышка» тираж визиток могла в одно лицо сбацать, от макета до засветки шелкотрафаретной формы, нарезки дизайнерского картона и непосредственно печати. © Deliria00 / Pikabu
- Раньше я считала безответственными тех родителей, чьи дети громко кричат и ревут, например, в ресторане, куда другие люди пришли расслабиться. Думала, что они просто не знают, как воспитывать собственных детей. Но теперь я сама мама. Пришло понимание, что воспитывать детей вообще непросто, иногда нужно проявить творческий подход, а иногда просто ничего уже не сделаешь с тем, что ребенок капризничает. © Nxavo Maluleke / Quora
- Решила расстаться с мужем. Поговорили. Оказалось, что желание обоюдное. Но что же творят наши родители! Моя мать плачет, бьется в истерике, просит да умоляет. Бесится оттого, что я расцвела и улыбаюсь. Следит за каждым моим шагом в ожидании подловить на наличии другого мужика. На самом деле нет его, мам, я просто хочу жить для себя. И не объяснить... © Подслушано / VK
- Называю своего бывшего распоследними словами. Но в его защиту могу сказать, что он, в принципе, неплохой отец. Внезапно. То есть, как ни странно, дочь ему нужна. Он ее водит на спорт, пытается записывать в какие-то кружки (не всегда удачно, потому как он разгильдяй), готов забирать из школы. Что совершенно не отменяет всего остального плохого, что он делал. © Тетя Нюра / ADME
- Однажды я увидела, как очень плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, и когда я вышла с покупками, мне стало его жаль. Я подошла к нему, предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. Оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженным через секунд. Мне было жутко стыдно и неудобно за неудавшееся «доброе дело» и за то, что смутила человека. © Подслушано / VK
- В средней школе я пошла на курсы по психологии. Нам дали задание описать одногруппника, основываясь на первых впечатлениях. Мы не знали друг друга. В общем, все, кто писал про меня, сказали, что я выгляжу уставшей, застенчивой и злой. Смешно. Да, у меня была легкая бессонница и я чувствовала себя уставшей, да, я была застенчивым интровертом. Но злой? Злой я стала, когда выросла! © Seneca Wells / Quora
- Мама рассказала историю из своего детства, за которую ей ужасно стыдно до сих пор. Они с классом поехали на экскурсию в другой город. Ее подружка купила мандарины, а маму попросила покараулить, пока она сбегает в туалет. Подружка возвращается, а мама стоит как ни в чем не бывало, но внутренне она ужасно боялась, что та девочка заметит: парочки мандаринов не хватает. Бабушка не дала маме денег, и мама была ужасно голодная — вот и съела без спроса парочку. Она уже на пенсию вышла, когда мне это рассказывала. Может, той одноклассницы уже и в живых нет, но маму до сих пор совесть мучит.
- У меня есть судимость. Мне было 8, конец 40-х. Я жил в английской деревушке. Мы играли в лесу и одна женщина пожаловалась в полицию, что мы, дети, рубили деревья для костра. 8-летние дети вырубают деревья? Бред же. Но дело передали в суд. Мой отец в то время управлял лесным бизнесом в одиночку, на суде он сказал: «У меня есть много мусора, который я должен убирать каждый год, и я даю его детям для костра». Но все равно нам, детям, дали по 12 месяцев испытательного срока. Тогда мы ничего не смогли оспорить. А что насчет той соседки? Моя мать сказала, что никто в деревне не разговаривал с ней, а ее дочке-медсестре пришлось уволиться: люди не пускали ее на порог. © Anthony Manser / Quora
- Подруга на хорошей должности. На работе ее считают вредной и дотошной теткой. В прошлом году начальство поручило ей заниматься санобработкой помещений: протирать ручки дверей, все такое. Думаете, она хотела? Нет, конечно! Ей на полчаса раньше утром приходилось вставать, чтобы все успеть! Так вот, она вела журнал, заставляла всех расписываться. Коллеги нудели, особенно мужчины. Но когда нагрянула проверка, этот журнал их буквально спас. Не от увольнений, может, но от штрафов точно.
А бывают также фотографии, на которых вещи оказываются не тем, что кажется при первом взгляде.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что иногда делать выводы по одежке ну слишком рано
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