14 доказательств того, что иногда делать выводы по одежке ну слишком рано

Часто людей недооценивают или судят по внешности. Например, молодой консультант нередко воспринимается как плохой специалист, а людей в грязной или мятой одежде воспринимают в магазинах как неплатежеспособных. Однако мир полон неожиданных поворотов и историй, которые учат нас не делать поспешных выводов.