14 любящих мам, которые и горы свернут, и море перейдут ради своих детей
Материнская забота и любовь — наиболее крепкие и сильные чувства, которые может испытать на себе человек. Часто самые яркие воспоминания из детства бывают связаны именно с мамами, ведь эти сильные женщины не только дают нам жизнь, но и всеми способами стараются сделать ее лучше.
Мы в ADME растрогались вместе с пользователями, которые рассказали миру о своих мамах, и теперь делимся этими историями с вами.
- Однажды мой папа, который был в разводе с мамой и редко меня видел, пришел к нам в гости и позвал меня в кино. Я была безумно счастлива... И только через 10 лет я узнала, что билеты в кино и всю нашу прогулку тогда оплатила моя мама. «Чтобы отец хоть погулял с дочкой наконец». Благодарна маме, что даже при таком отце она старалась скрасить мое детство. © Подслушано / Ideer
- Моя мама с детства любила меня и исполняла все мои прихоти. Однажды (лет в 5) я захотела сестренку, на что мама, подумав 2 дня, согласилась. Через несколько месяцев с нами в квартире жила девочка (ей было 4 года). Как оказалось, мама взяла ее из детского дома, ибо мужчины у мамы не было. Сейчас мне 18 лет, и мы с сестрой как родные, очень похожи и в любой ситуации поддерживаем друг друга. Безмерно благодарна маме! © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой и сильно из-за чего-то огорчалась или, если я напроказничала, мама меня за что-то ругала, я некоторое время сидела молча, а потом подходила к ней, смотрела печальными глазами и говорила: «Мам, ты понимаешь мое сердце?» И, знаете, мама всегда понимала. И до сих пор понимает. Потому что она — мама. Она знает тебя, как никто другой. © IamLie / Pikabu
- Был 1980 год. В 9-м классе я стала носить мини-юбки. Возмущалась бабушка: «У нее трусы видны». Не видны были, но все же очень коротко. Мама сказала, что если трусы чистые, то все нормально! Но, когда я сшила себе купальник бикини, мама была слегка шокирована. Спросила, не стыдно ли мне самой. Я сказала, что вовсе нет. Тогда моя чудесная мама ответила, что раз так, то она тоже спокойна. До сих пор горжусь своей мамой! © Оксана Гладкова
- Каждый раз, когда болею, вспоминаю детство. Был раньше перцовый бальзам, от которого все намазанное горело. Моя мама совершала просто героический поступок. Она брала этот бальзам, тщательно скрывая упаковку от моих зорких глаз, и приближалась с намерением меня намазать. Я начинала визжать: «Перцовый! Нет-нет-нет!!!» А мама отвечала: «Нет, какой же это перцовый? Просто лечебный крем. Смотри, я даже руки им мажу». И мазала. Я верила, и она натирала мне ноги. Теперь думаю: как же у нее потом горели руки... © MsGuru / Pikabu
- В детстве мама мне говорила, что игрушки по ночам оживают, гуляют по моей комнате, играют, шепчутся, дружат между собой. Я в это верила беспрекословно и очень долго. Убеждала своих подруг в детском саду в том, что и у них тоже игрушки оживают, рассказывала, как моя плюшевая собака Нюша отвечает на письма, которые я оставляю возле нее на ночь. Конечно, вставала и отвечала на письма мама, но как же я радовалась тому, что могу пообщаться со своими зверятами. Благодарна маме за такое сказочное детство! © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня жил кенарь (самец канарейки. — Прим. ADME). Мы выпускали его полетать по комнате, поразмять крылышки. Но однажды случайно оставили форточку открытой, и он улетел. Я очень сильно расстроилась, все ждала, что он вернется. Мама предложила выставить на балкон открытую клетку, сказала, что так кенарь быстрее найдет нас. В свой день рождения я проснулась от радостных криков домашних: оказалось, что он вернулся в клетку! Это был лучший день рождения! И только спустя годы я поняла, что это чудо сделала для меня мама. © Подслушано / Ideer
- Моя мама печет очень вкусные булочки. Одно из самых теплых детских воспоминаний: я прихожу домой из школы, открываю дверь и чувствую запах этих чудесных булочек с корицей. Их создание было для меня сродни волшебству. Я смотрела, как мама замешивает тесто, как оно поднимается под полотенцем, и думала, что у меня точно это никогда не получится. А сейчас я выросла. Мама живет далеко, мы видимся очень редко. И знаете, я все-таки научилась печь точно такие же булочки. Не только потому, что мне нравится их вкус, но и для того, чтобы вернуть тот миг счастья, когда входишь в дом, в котором пахнет свежей выпечкой. © missblackrat / Pikabu
- Для меня моя мама — настоящий герой. Мне было 9 лет, когда она ушла от моего отца. Это были жестокие отношения. Я и мой младший брат не раз сталкивались с гневом отца, выходившего из себя. Он забрал брата, а меня оставил маме. Она работала неполный рабочий день в местной газете и не имела ни гроша за душой, чтобы содержать себя и ребенка. Однако обеспечивала нам крышу над головой, еду, тепло и даже одежду, какой бы потрепанной та ни была. © Melissa Crockett / Quora
- Мой отец покинул этот мир, когда я учился в 3-м классе, а брат только окончил 10-й. На нас легли отцовские долги, поэтому маме было очень трудно заниматься домашним хозяйством, заботиться об образовании детей и погашать кредиты. Но она твердо верила в то, что в конце тоннеля всегда есть свет. Потребовалось больше 2 лет, чтобы отдать долги. К тому времени мой брат поступил в государственный инженерный колледж и окончил учебу. С этого момента жизнь начала налаживаться. Оглядываясь назад, я могу с гордостью сказать, что моя мама научила меня очень многому. © Harikrishnan P N / Quora
- Моя мама в 19 лет получила диплом младшей медсестры. С тех пор она получила степень бакалавра и магистра в своей области, работала полный рабочий день и вырастила 3 детей. Мой герой. © goodchem / Reddit
- Моя мама каждый день забирала меня из школы на обед, и мы смотрели видео на ее телефоне в машине, припарковавшись в тихом месте на холме. Мы ели то, что она приготовила, окна были открыты, ветерок обдувал машину. Замечательно было проводить время с ней на солнце, а не в каком-нибудь кафетерии. Потом она возвращалась на работу, а я — в школу. © Avester3128 / Reddit
- Я разорвала отношения с компанией друзей, которые плохо со мной обращались. А моя мама — женщина очень властная и временами суровая, поэтому та компания ее побаивалась. Однажды я столкнулась с одной из девочек в магазине. Она очень застенчиво подошла и поздоровалась со мной и мамой. Я повернулась к маме и сказала: «Кажется, она тебя испугалась». Моя мама тут же ответила: «И правильно. Никто не будет обижать моих детей!» © StuckInDreams / Reddit
- У нас был сосед, который обмазывал мазутом забор «своего огорода», чтобы туда никто не лазил. Мне было лет 8, и мама мне купила красивый сарафан. И я случайно измазала его мазутом. Ревела белугой, думала, что мама меня прибьет. Но мама, когда узнала причину слез, сказала: «Одежда для того и создана, чтобы ее носить и портить со временем». До сих пор помню свой шок от такой реакции. © Анна / ADME
А какие воспоминания слово «мама» вызывает у вас?
AdMe/Народное творчество/14 любящих мам, которые и горы свернут, и море перейдут ради своих детей
Поделиться этой статьёй