15+ примеров еды, отведать которую ни у кого даже ложка не поднимется

Если у вас нет задачи поразить всех своим кулинарным мастерством, то можно не заморачиваться над правилами готовки, а отрываться по полной: добавлять ядреные красители, острые соусы, смешивать все подряд ингредиенты. Главное, не забывать публиковать свои шедевры в интернете.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей, которые не стесняются выкладывать в сеть результаты своих кулинарных экспериментов. А в бонусе расскажем о том, как неумение готовить осложняет семейную жизнь.

«Нашла фотки, как я эпично варила осьминога. Могла бы позиционировать себя как креативного фуд-фотографа»

«Хотел испечь блины, но у меня не хватало ингредиентов. Тогда я взял яйца, масло, яблочное пюре и пахту. Поджарил это дело на сковородке, положил на тост и полил кленовым сиропом»

«Она сказала, что приготовила потрясающую еду. Пожелайте мне удачи»

«Выглядит противно, но на вкус ничего»

«Говяжий фарш, яйца и соус»

«Мой особенный ужин: возьмите все, что попадется под руку, смешайте в миске и добавьте острого соуса. Будет вкусно»

«Кто-нибудь хочет отведать начос?»

«Мой папа готовит это каждое воскресенье и ест в течение недели. Держит в отдельном уголке в холодильнике, чтобы никто не покушался. Как будто нас это может привлечь»

«Лапша со вкусом курицы, картофельное пюре быстрого приготовления, сухое молоко, сырные палочки, тунец»

«Ужин моей жены: горячие чипсы, соленые огурцы и йогурт»

«Мой племянник любит добавлять пищевой краситель в лапшу быстрого приготовления»

«Cалат из тунца с маринованными огурцами и чипсами из тортильи»



«Рис, яйца всмятку, соевый соус и паста чили»

«Мой парень обычно хорошо готовит, поэтому я была в шоке от этого супа с фасолью и луком-пореем на плите»

«Cуп, который вы могли бы встретить в пещере тролля»

«Лапша с творогом, сальсой, помидорами и оливковым маслом»

Бонус № 1

Жена не умеет готовить. Ко мне заскочил друг посмотреть футбол, жена вынесла лазанью. Друг положил в рот два кусочка и застыл на пару-тройку секунд. Потом отошел от оцепенения, взял и моментально умял все. Решил, что лучше сразу «отстреляться». От добавки благоразумно отказался. © akukaracha / Pikabu

Бонус № 2

Жена всегда плохо готовила. Подарил сертификат на кулинарные курсы, говорю: «Зай, покажи всем, какая ты крутая!» На следующий день вдруг на завтрак получил подгоревшую яичницу с грибами, на которые у меня аллергия. Жена ехидно улыбнулась и сказала: «Еще раз будут такие намеки — запрещу моей маме приносить тебе что-то из еды!» © Палата № 6 / VK