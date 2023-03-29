15 человек рассказали о поступках богатых людей, которые ввели их в полный ступор
Говорят, у богатых свои причуды. И эта присказка возникла не на пустом месте. Порой обеспеченные люди ведут себя мелко или глупо, а иногда, напротив, ожидаешь подвоха от какого-нибудь миллионера, а он оказывается удивительно простым и щедрым парнем. Героям нашей сегодняшней статьи пришлось столкнуться и с теми и с другими, и они просто не смогли об этом промолчать.
- Как-то по работе общался с одним богатым мужиком, владельцем крупной пиар-компании. Мы договорились встретиться в вестибюле моего отеля, чтобы выпить кофе. Когда я спустился, он поздоровался и сказал: «Пойдем выпьем кофе в другом месте. Я посмотрел тут на цены — это грабеж!» Я был поражен. Признаюсь, поначалу я даже подумал, как нелепо то, что миллионер обращает внимание на такие мелочи. Но потом понял, что, возможно, именно поэтому он и богат — потому что знает цену деньгам. А кофе мы попили в прелестной кофейне неподалеку. © Dave Samwell / Quora
- Подростком работал в продуктовом магазине в богатом районе города. Мы продавали суп для ланча, который упаковывали в полиэтиленовый пакет, чтобы ничего не испачкалось, если прольется, а затем в бумажный. И вот очередная клиентка, я начинаю упаковывать как обычно, но она вдруг говорит, что просто положит емкость в свою сумку. Я спрашиваю: «Вы уверены?» Сумка-то еще была не обычная, а брендовая, и на вид совершенно новая. В общем, как и ожидалось, минут через 15 она вернулась в ярости из-за того, что суп разлился у нее в сумке, и потребовала позвать менеджера. © jkeemi / Reddit
- Мой босс очень щепетильно относится к своим расходам. Однажды мы собирались купить новую офисную мебель. Общий счет составил $ 15 тыс. Он был готов к покупке и знал, что все это необходимо, но хотел убедиться, что сделка выгодная. Поэтому, прежде чем отправить заказ, велел поискать в интернете промокоды на скидку. Копались долго, в итоге нашли скидку $ 10. Реакция шефа: «Вот оно! Я знал, что мы сможем сбить цену!» © Robert Puckett / Quora
- Однажды заехали с одним миллионером в ресторан фастфуда, который закрывался минут через 20, и он с ходу попросил позвать менеджера. Когда тот подошел, он спросил, что они делают с приготовленной едой, когда закрываются. Менеджер ответил, что выбрасывают. Тогда миллионер заявил, что странно платить полную цену за еду, которую сейчас выбросят. Они потратили минут 8 на торг и наконец сошлись на половине цены. Но и это не все. Когда мы подошли к машине, мой спутник сказал, что раз он сбивал цену, то плачу я. На что я ответил, что, так-то подвожу его домой, пусть сам платит. Он повозмущался, но согласился. © Carl Grant / Quora
- Я подаю коктейли возле бассейна в 4-звездочном отеле. Однажды высокомерная постоялица, даже не взглянув на меня, монотонно произнесла: «Я потеряла солнцезащитный крем. Найди его». © bluebunny20 / Reddit
- Как-то раз обслуживала столик, за которым сидело несколько подруг. Одна из женщин попросила принести банку колы. Приношу, она удивленно смотрит на меня и говорит: «Девочка моя, я просила фанту». Я извинилась, записала в блокнот, возвращаюсь снова. Тут она заявляет, что просила содовую. Затем вместо содовой уже другую газировку, а потом и вовсе заявила, что требует менеджера. Тут я уже разозлилась, вернулась на кухню, сложила в коробку все напитки, принесла ей и сказала: «Вот, мисс, выбирайте». Она состроила оскорбленную гримасу, но после этого ни одна из них больше меня не доставала. Но и чаевых, конечно же, не оставили. © Unknown author / Reddit
- В прошлом месяце в ресторан позвонила женщина и обругала нас за то, что оставила на столе серебряную ложку своего ребенка. Она была убеждена, что раз мы не можем ее найти, значит, кто-то из нас ее украл. © star**** / Reddit
- Практически все парни, которые ко мне подкатывали, кичились материальным состоянием, строили из себя суперуспешных, богатых, пытались подкупить подарками, цветами и другими понтами. Отказы от всего этого воспринимали истерично, мол, я тут стараюсь, что тебе еще нужно. Уходили в закат, говоря: «Я столько бабок потратил, а она ни в какую». Расположить к себе нормальным отношением, обаянием — на это их не хватает, проще «купить». Или просто нет у них ничего, кроме денег. © Подслушано / VK
- Есть у нас коллега при богатом муже. Могла бы запросто не работать, но она считает, что на свои хотелки должна зарабатывать сама. Зато как она работает без страха потерять место! Свехурочка — нет, спасибо. Начальник нагрубил — вежливо поставила на место. Проблемы с клиентом — спокойно решает, без нервов. И я вижу, что ее гораздо больше уважают и ценят. А сама я так не могу, так как знаю, что если потеряю это место, то мне придется туго. Вот и приходится и перерабатывать, и выслушивать и от начальства, и от клиентов. Вечный стресс, так как знаю, что лучше места в нашем городе не найду. © Подслушано / VK
- Дядя однажды работал на баснословно богатого человека. Ему принадлежало несколько огромных офисных зданий в деловых районах, которые он сдавал в аренду. Дядя возил его и был мальчиком на побегушках. Как-то раз после активного рабочего дня жена миллионера попросила мужа угостить дядю обедом. Они остановились в магазине, и миллионер стал настаивать, чтобы дядя попробовал бесплатные образцы еды и выбрал самую вкусную. А затем заявил: «Ну ты, наверное, уже и так наелся». © Meklit Gebre-Mariam / Quora
- Мои соседи — очень богатые люди. Но деньги их ничуть не испортили. Они помогают одинокой бабуле, живущей в нашем подъезде. Регулярно подбирают бездомных животных, лечат их и отдают в добрые руки. Безвозмездно помогли матери-одиночке, когда ее ребенок попал в больницу с тяжелым заболеванием. Если бы было больше таких людей, наш мир стал бы прекрасным. © Палата № 6 / VK
- Я сдаю роскошные апартаменты. Однажды у нас остановился соучредитель крупной платежной компании, у которого оказался интересный пунктик — он спал только на своей кровати. Поэтому он нанял грузчиков, чтобы они доставили его кровать в апартаменты. Мы помогли, освободили место и так далее. Но прикол в том, что он провел у нас всего одну ночь и на следующий день мы отправили его кровать обратно. Меня поражает, что он пошел на все эти сложности только из принципа. © Techno_Wasp / Reddit
- Несколько лет назад мой дядя зашел в роскошный ресторан, чтобы купить кофе. За кассой оказался сам владелец, у которого вдруг случился сердечный приступ. Дядя оказал ему первую помощь и отвез его в ближайшую больницу. Через месяц вновь приходит в это заведение. Владелец тепло приветствует его и внезапно говорит: «Кстати, в прошлый раз вы забыли заплатить за кофе». Дядя заплатил и больше там не появлялся. © Ludovico Lazzati / Quora
- Поняла, что встретила по-настоящему богатого мужчину. Он мой коллега, работает в другом офисе, а познакомились мы с ним на корпоративе. Начали ходить на свидания, узнавать друг друга ближе. А недавно он провожал меня домой и мы заглянули в магазин. Мне нужно было купить сыр домой, и парень сказал, чтобы я выбирала любой. Ну я и выбрала обычный голландский. Он взял и купил мне большой круг сыра! Огромнейший, тяжелейший круг сыра! А что, так можно было? Я такие видела только в мультиках и думала, что сыр продается маленькими кусочками... © Палата № 6 / VK
- Я управлял сетью ресторанов премиум-класса. К нам начал приходить один бизнесмен, который оставлял баснословные чаевые. А однажды в порыве щедрости он и вовсе отдал официанту свои дорогущие часы. Но на следующее утро вернулся. Официант все сразу понял — снял часы и отдал владельцу. А мужчина вдруг сделал то, от чего у всех нас рты открылись. Он сказал: «Прости, было невежливо с моей стороны отдать тебе поношенные часы», — достал коробку с такими же, но новыми, и подарил ему. © alex-manutd / Reddit
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