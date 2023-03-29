15 человек рассказали о поступках богатых людей, которые ввели их в полный ступор

Говорят, у богатых свои причуды. И эта присказка возникла не на пустом месте. Порой обеспеченные люди ведут себя мелко или глупо, а иногда, напротив, ожидаешь подвоха от какого-нибудь миллионера, а он оказывается удивительно простым и щедрым парнем. Героям нашей сегодняшней статьи пришлось столкнуться и с теми и с другими, и они просто не смогли об этом промолчать.