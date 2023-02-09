15+ доказательств того, что детская непосредственность не только безгранична, но и беспощадна
Сложно не восхищаться непосредственностью детей. Они часто совершают странные, но забавные вещи, которые вызывают улыбку даже у самого серьезного взрослого. Мы нашли целый тред, в котором люди рассказали о выходках своих детей.
- У моей младшей сестры были проблемы с поступлением в детский сад, потому что она не знала алфавит. Когда ее спросили, почему она его еще не выучила, она ответила: «Мне не нужно учить буквы, потому что я красивая». © ZephyrLegend / Reddit
- Мой друг пытался приучить свою дочь складывать игрушки на место. В очередной раз, когда она устроила беспорядок, друг сказал, что сейчас вот возьмет и выбросит все, что валяется на полу. В ответ девочка подняла игрушки и бросила их в мусорку. © xJeffmanx / Reddit
- У меня дочери-близнецы. Как-то одна из них подошла ко мне и заявила: «В нашем генеалогическом древе так много членов семьи! Тебе не кажется, что я самая красивая?» © andante528 / Reddit
- Когда дочке было около 4 лет, она рассказала своей 6-месячной сестренке, что та существует лишь в ее воображении. А весь мир — это, мол, всего лишь сон, который снится маленькой 4-летней девочке. © austinmiles / Reddit
- Мой сын проходил медицинский осмотр. На вопрос о питании он ответил: «Думаю, я ем слишком много овощей». © zapv01 / Reddit
- На этой неделе мой сын пошел во 2-й класс. Я его спросила, нравится ли ему классная руководительница. Он сказал, что нравится, но в то же время он немного обеспокоен. Я спросила, мол, а что такое. И сынок выдал: «А что, если она влюбится и захочет выйти за меня замуж?» © jeanneeebeanneee / Reddit
- Я сказал своему шестилетке, что купил лотерейный билет. И он такой: «Если мы выиграем, я получу миллион, да? Отдам его директору, чтобы он... закрыл школу навсегда!» © O****Nightowl / Reddit
- Моя 7-летняя дочь не хотела, чтобы наши гости заходили в ее комнату, потому что они могли увидеть ее школьные грамоты и спортивные награды. Она боялась, что они подумают, что она знаменита. © Gatorphan / Reddit
- Мы с сыном и племянницей играли в «Полицейских и грабителя». Детишки посадили в «тюрьму» (на диван) и собрались уходить. В дверях племяшка повернулась ко мне и с невозмутимым лицом сказала: «Ну ты... это... будь начеку». А потом просто ушла. © bthompson04 / Reddit
- Решили отправить сына в частную школу. Он сдал кучу экзаменов, в конце была встреча с директрисой. Она задала ему пару простых вопросов и в конце попросила, чтобы он написал свое имя. Сынок глянул на нее ошарашенно, встал и собрался уходить. А мне по дороге к дверям вдруг заявил: «Я не хочу ходить в эту школу: директор даже не может сама написать мое имя». © Rangestalker / Reddit
- Сын заявил, что ему не нужно ходить в школу, потому что он уже знает названия 10 динозавров. © the*******ofalabama / Reddit
- Как-то раз на день рождения моей маленькой сестренки приехал наш дедуля. В конце посиделок родители велели сестре обнять дедушку на прощание. Малышка категорически отказывалась, родители настаивали. В конце концов она подошла к деду и пнула его в ногу. © sillywabbittrix / Reddit
- Сыну 6 лет. Недавно он заявил, мол, я не имею права указывать ему, что он может носить, а что нет. И добавил, что у него есть полное право «иметь собственный стиль». Что ж, шорты, сандалии и один черный носок хорошо смотрятся вместе. © Hefty_Detective / Reddit
- Мой сын хвастался своему другу, что однажды высыпал весь свой ужин на ковер и смог детально рассмотреть всю еду. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Мой двоюродный брат как-то попросил моего сына (тому было 5 лет) ударить его кулачком. Сын ни в какую. Брат спросил, а чего так. Малыш посмотрел ему прямо в глаза и выдал: «Не хочу сломать тебе все кости в руке». © dark__star / Reddit
- Как-то, когда моему брату было 4 года, он обошел весь район и написал свое имя на всех гаражах. Очень большими буквами. Перманентным маркером. © LonelyPauper / Reddit
А как чудят ваши дети или дети ваших знакомых?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что детская непосредственность не только безгранична, но и беспощадна
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