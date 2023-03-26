15 историй, которые показывают, как изнутри устроены счастливые семьи
Многие из нас хотели бы разгадать секрет крепких отношений и семейного счастья. И, кажется, мы нашли несколько рецептов от пользователей сети. Все просто: внимание друг к другу, общее чувство юмора, взаимные уступки и маленькие сюрпризы для любимых помогают сделать брак таким, каким мы порой видим его в романтических фильмах. Вот самые яркие примеры того, как люди воплощают эти правила в собственной семейной жизни.
- Возле нашего подъезда уверенно паркуется авто. За рулем девушка. Слышно, что навигатор в салоне подсказывает, как крутить руль, чтобы сдать назад. Наконец останавливается в нужном месте и довольная идет в подъезд. Догоняю возле лифта, спрашиваю, что это за помощник парковки у нее. «Это муж повесил веб-камеру за окном, видно весь двор. Приезжаю раньше него, а он подсказывает по телефону, где место есть свободное и куда руль крутить». © CEMEH67 / Pikabu
- Я могла бы рассказать о том, как он сделал мне предложение при свечах под песню Фрэнка Синатры, или о том, как я нравилась ему еще с тех пор, когда нам было по 4 года, а потом он ждал меня, но главное — в мелочах. Когда мы вернулись из ужасного путешествия и я мечтала только о душе, он включил обогреватель, чтобы подогреть мою пижаму. Когда у меня было расстройство желудка, он без всякой просьбы сходил за лекарствами. Он починил посудомойку моей мамы и машину брата, пока мы гостили у них. Он рано встает, варит мне кофе и пишет милые записки. Я знаю, что заботиться нелегко, но он это делает. И я очень его люблю. © RaisedFourth / Reddit
- Чтобы не раздражаться, когда один насвинячил дома и забыл убрать за собой, а второй это заметил, мы с мужем ввели награды — хрюкоины. Попил чай и оставил грязную кружку? 2 хрюкоина этому господину! Пришел с улицы и не вытер растаявший снег с ботинок? 10 хрюкоинов в студию! Зато звучит необидно и не дает повышаться уровню напряжения в быту. © ms.vb / Pikabu
- У моих родителей частный дом. Они установили во дворе качели. Для себя. Им нравится качаться на них и рассказывать, как прошел день. Многие не понимают, зачем им эти самые качели, ведь внуков еще нет, а дети уже взрослые. А мне нравится, что они живут так, как им хочется, получают удовольствие от жизни и от своих отношений. Хочу в свои 50 тоже так радоваться жизни рядом с любимым человеком! © Палата № 6 / VK
- Я выросла в семье, где взрослые впадали в ярость по любому поводу. Однажды мы с моим парнем, ныне уже мужем, пришли домой и обнаружили, что нас затопило: потолок протек, а кровать была все мокрая. Он просто сказал: «Вот блин!» — и позвонил в аварийную службу. Никаких криков, никаких швыряний, никаких обвинений, просто спокойное принятие, а затем действия по устранению проблемы. Мы 20 лет вместе, из них 16 лет в браке. © ChockBox / Reddit
- У нас трое детей, младшей дочке 5 месяцев. Я на специальной диете. И сейчас быстро, как раньше, уже не перекусить, тем более с маленьким ребенком на руках. Мой муж каждое утро, пока мы с малышкой спим или пока она ест, собирает и отводит старших в садик. А когда мы просыпаемся, меня на плите уже ждет каша на воде, которую остальные члены семьи презирают. То есть человек утром встает, собирает в сад 2 четырехлеток и готовит кашу лично для меня. Каждый будний день в течение 5 месяцев. Знаете, вот эта каша для меня — это и есть любовь. И каждое утро я чувствую себя счастливой и благодарной своему мужу. © Tishch / Pikabu
- Мой папа сова, а мама жаворонок. Она всегда обижалась на папу за то, что заснуть вместе у них не получается, и папа стал укладывать маму спать. Когда она ложится, он идет к ней, берет за руку, ждет, пока та заснет, а после идет заниматься своими делами. © Подслушано / Ideer
- У мужа совсем не было денег на подарок в честь 8 Марта. Утром меня ждал просто завтрак и несколько жвачек «Love is...». Потом задержанную зарплату дали, и он подарил и цветы, и что-то еще. Но ни один подарок ни на один праздник я до сих пор не вспоминаю с такой же теплотой, как тот завтрак. © Dufel / Pikabu
- Дело было в начале 2000-х. Жена периодически покупала толстые журналы, которые продавались упакованными в полиэтиленовую пленку. Перед ее днем рождения я купил последний номер, аккуратно распаковал и к одной из фотографий скотчем прикрепил золотую цепочку. Сложнее всего было аккуратно запаять полиэтилен обратно, но эффект превзошел все ожидания. Сначала удивление: «Смотри, в журналах настоящие цепочки раздают!» А потом понимание и сияющие от радости глаза. Скоро уже 25 лет, как мы вместе, и иногда вспоминаем с теплом тот «чудесный» журнал. © allso / Pikabu
- Приехала к родителям. Сижу в своей комнате. Вдруг заходит папа, говорит: «Дочь, смотри» — и разбивает о голову яйцо. Я в шоке. Через 10 минут опять заходит: «Дай мне пинцет, брови выщипать». Я ему: «Папа, с тобой все хорошо?» Сказал, что да, взял пинцет и ушел. Слышу крик из ванной и хохот мамы. Смотрю, а там папа брови выщипывает. Оказалось, он проиграл маме и исполнял ее желания. © Палата № 6 / VK
- Когда я расстраиваюсь, я просто замолкаю. Однажды так случилось вскоре после того, как мы с мужем поженились. Мы готовились ко сну, и я все еще была расстроена. Надеваю халат и вдруг чувствую, что в кармане что-то есть. Это оказалась очень яркая искусственная птичка, которую кто-то прикрепил к одному из наших свадебных подарков. Она была такой нелепой, что я рассмеялась. После этого всякий раз, когда у нас возникали споры, один из нас прятал птицу в таком месте, где другой мог легко найти ее. Это напоминало нам, что не стоит слишком серьезно относиться к разногласиям. Птичка с годами облысела и истрепалась, но она все еще служит нам. Когда друзья или родственники женятся, мы покупаем им нелепую птичку и рассказываем эту историю. © BSB8728 / Reddit
- Говорю мужу: «Я знаю, что ты меня любишь, ведь у меня ноги длинные, и вообще я шикарно выгляжу». А он смотрит на меня серьезно и отвечает: «Я тебя люблю, потому что ты сильная и всегда за меня». Чуть не расплакалась. Всегда боялась, что за моей внешностью никто не видит меня саму. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, у нас в семье была такая традиция: 8 Марта папа в качестве подарка вел меня на «отцовско-дочернее свидание». Мама оставалась дома, а мы шли в театр, музей или цирк, потом есть пиццу — в общем, гуляли полдня. Я обожала этот день, но было немного обидно за маму, которая пропускает все веселье. А сейчас я выросла и до меня дошло, что этот подарок был не мне. © beliykrolik / Twitter
- Муж вернулся с вахты. Через пару дней сидим завтракаем, и тут он мне говорит: «Прекрати так на меня смотреть!» «В смысле?» — удивляюсь я. «Ты всегда так на меня смотришь, когда хочешь, чтобы я снял занавески, ты такая их быстро простирнешь, а мне опять их вешать». Я даже не нашлась что ответить. Я ведь и правда хотела, чтобы он снял занавески. © Jasmyne75 / Pikabu
- У меня бывают серьезные депрессивные эпизоды, и моя жена никогда не просит меня «не обращать на них внимания» и не отталкивает меня. Однажды у нее был паршивый день на работе, и она села в машину очень расстроенной. Заметив мою мрачность, она тут же отложила собственные проблемы. Я тоже начал расспрашивать ее о том, что случилось. Мы поделились друг с другом теми мыслями, которые нас тревожили, и закончили вечер тем, что вместе ели в постели заказанную на дом еду и обнимались с питомцами. Иметь поддерживающего партнера — это лучшая в мире вещь. © crochetquilt / Reddit
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