15 историй, которые показывают, как изнутри устроены счастливые семьи

Многие из нас хотели бы разгадать секрет крепких отношений и семейного счастья. И, кажется, мы нашли несколько рецептов от пользователей сети. Все просто: внимание друг к другу, общее чувство юмора, взаимные уступки и маленькие сюрпризы для любимых помогают сделать брак таким, каким мы порой видим его в романтических фильмах. Вот самые яркие примеры того, как люди воплощают эти правила в собственной семейной жизни.