15 историй о том, как люди после собеседования вместо новой работы получили нервный тик
Собеседование на работу само по себе является тяжелым испытанием для любого соискателя. Однако иногда обстоятельства складываются таким образом, что и без того стрессовая ситуация превращается в продолжение сериала «Игра в кальмара».
- Однажды я ходил на собеседование в IT-компанию. После пары элементарных вопросов мне показалось, что что-то идет не так. Двое из четырех чуваков просто болтали о каких-то рабочих делах и совершенно не обращали на меня никакого внимания. Я спросил, все ли в порядке, и пришел в ярость, когда услышал ответ. Они сказали, что на самом деле уже определились с кандидатом на работу, но в соответствии с политикой компании им необходимо провести еще несколько интервью. Я взял отгул, пришел к ним в офис и прождал около часа только для того, чтобы услышать, что мое присутствие здесь всего лишь формальность! © Yasir Hasan / Quora
- Однажды я попала на собеседование в одну компанию. Меня встретил какой-то мужик и попросил девочку с ресепшена провести собеседование. Она нехотя поднялась со стула, и мы куда-то пошли. Шла она впереди, цокая каблуками, вся такая томная, то и дело вздыхала, постоянно наклоняла голову набок и бесконечно поправляла волосы. Зашли мы наконец в кабинет, она села и говорит: «Ну рассказывайте». Я попыталась уточнить, что конкретно ее интересует, но она сказала, что ей без разницы и я могу рассказывать все что угодно. Я начала во всех красках описывать свой опыт и качества, и тут она резко меня обрывает, ее томные пустые глазки опускаются вниз, и она просит следовать за ней. Мы снова бесконечно долго шли к выходу. В конце я услышала это до боли знакомое «Мы вам позвоним», и мы попрощались. Никто, конечно же, не позвонил, и что это было вообще — непонятно. © Radostnya / Pikabu
- Мне было 18 лет, я жил у родителей и иногда подрабатывал, но это не было полноценным опытом работы. Однажды меня пригласили на собеседование, и мой папа вызвался меня подвезти. Когда мы приехали на место, отец последовал за мной в офисное здание, а потом и в кабинет начальника. Все интервью мы сидели втроем: я, мой папа и интервьюер. Отец даже иногда отвечал за меня на некоторые вопросы, будто бы мне 8 лет. Нужно ли уточнять, что на работу меня не взяли? © jimmymoney33 / Reddit
- В одной конторе моя будущая начальница начала меня песочить прямо на собеседовании. По ее мнению, мне не хватало образования («вышка» + магистратура + каждые 1,5–2 года повышение квалификации по специальности), стажа (более 15 лет по специальности), релевантного опыта и даже внешность у меня была так себе. © MariPalna.Nyuki / Pikabu
- Я проходил второй этап собеседования с финансовым директором компании. Он не знал, о чем со мной поговорить, поэтому пошел по пути «Расскажи мне о своих самых больших недостатках». Я был настолько ошарашен, что сказал: «Вам придется нанять меня, чтобы выяснить это». Интервью закончилось через 5 минут, работу я получил. © Cleverpseudonym4 / Reddit
- Однажды меня пригласили на собеседование на должность официантки. Я приехала к назначенному времени, надеясь, что все пройдет довольно быстро. После знакомства с хозяйкой и заполнения заявления меня оставили ждать моей очереди в стороне. Я видела, как приходят и уходят другие люди, но продолжала терпеливо ждать. Это продолжалось 3 часа! В конце концов она вызывала меня к себе и задала ровно 2 вопроса: почему я хочу работать здесь и был ли у меня до этого опыт работы в сервисе. Все. На этом собеседование закончилось, и меня отпустили домой. Я не шучу! Меня вынудили ждать 3 часа, чтобы провести собеседование за 10 секунд! © Amber Nguyen / Quora
- Однажды у меня было собеседование в крошечном офисе, где весь персонал сидел в одной комнате. Интервьюер, мой будущий босс, взял один из стульев и предложил его мне. Через 5 минут после начала интервью я поняла, что стул начинает медленно-медленно рушиться подо мной и я потихоньку опускаюсь на пол. Со всей грацией, на которую только может быть способен кто-то в юбке, я успела вскочить в последний момент. Начальник любезно предложил мне свой стул, однако остаток интервью все равно был немного напряженным. Но, несмотря на это, я получила работу, и в мой первый рабочий день мне приготовили новый офисный стул. © Liz Sammon / Quora
- В середине собеседования менеджер спросил меня, есть ли вакансия в компании, которую я пытаюсь покинуть. Я сказал, что не знаю, и он уточнил, не хочу ли я сбросить его резюме своим боссам. © Errorboros / Reddit
- Наткнулась я как-то на вакансию художника-дизайнера в салон красоты. А у меня образование — «графический дизайнер». Ну, думаю, дай схожу, интересно, что им в салоне там дизайнерить надо. Отправила им резюме, портфолио, меня пригласили на собеседование. Мало того что пришлось ждать руководителя и HR больше часа, так еще оказалось, что вакансия подразумевала работу мастером-бровистом с обучением за свой счет! А требование «художник» в вакансии потому, что мы можем симметрично нарисовать брови. © megabyaka86 / Pikabu
- Уже давно и долго ищу работу. У меня высшее образование, диплом магистра, есть небольшой опыт. Но последние 3 месяца работодатели как один отправляют меня в глухой игнор. На последнем собеседовании женщина в первые 5 минут мне сказала, что нет смысла тратить ее и мое время, я не подхожу: «Вы вызываете жалость, вас хочется пожалеть, хотя вы и симпатичная девушка. Не расстраивайтесь». Подслушано / VK
- Однажды перед собеседованием я осознала, что из моей головы напрочь вылетели название и род деятельности компании. Но это было еще полбеды. В ходе собеседования я наклонилась, чтобы поднять сумочку, и в этот момент поняла, что моя лодыжка каким-то образом запуталась в длинной плечевой лямке сумки. Я пыталась незаметно решить эту проблему, но в конце концов с грохотом рухнула на пол. Лежала на полу в нелепых попытках освободиться из плена ремешка. Все это время интервьюер в ужасе наблюдал за мной. Работу я тогда не получила. © K. R. Bailey / Quora
- У меня было собеседование, в конце которого мне сказали, что в ближайшее время менеджер по найму уходит в отпуск, поэтому с ответом от них придется подождать. Я вернулся домой на автобусе и нашел в почтовом ящике письмо с отказом. Получается, что они либо отправили письмо еще до того, как я пришел на собеседование, либо менеджер по найму помчался ко мне домой, как только я вышел из кабинета, чтобы успеть оставить это письмо. © QuietusRex / Reddit
- Иду на собеседование и чувствую, что меня немного подташнивает. Ну, думаю, наверняка это от волнения. Захожу в офис, знакомлюсь с директором, начинается собеседование. А я понимаю, что тошнота-то не проходит, а только хуже становится. В итоге посреди разговора я встаю, прошу меня извинить и медленно выхожу из кабинета. Как только я оказалась за дверью, сразу же рванула в туалет. Поздоровалась с белым другом, умылась и обратно в кабинет. Директор даже ничего не заметил. Работу дали. Подслушано / VK
- Нашел я как-то вакансию системного администратора: работа непыльная, центр города. Отправил им свое резюме, меня пригласили на собеседование. Я приехал в шикарный офис, который всем своим видом давал понять, что деньги здесь есть. Тут открывается дверь и вплывает самый настоящий сэр Элвис Пресли в белом костюме и в стразах. Он садится за стол и начинает рассказывать, что в их компании я смогу приобрести здоровье на века. Дело в том, что они торгуют аппаратом, который, по их заверению, помогает выводить токсины, шлаки, яды, дает бодрость, уверенность в себе и силу земли. Первые 15 минут я думал, что меня просто знакомят с деятельность компании, еще через 10 начал подозревать неладное, а еще через 5 мне врубили ролик на 11 минут о преимуществах их чудо-аппарата. Когда я наконец спросил, в чем же будет заключаться моя работа, мне ответили: «В реализации нашего товара!» Я ошалел от такого развития событий. Самое смешное, что после этого они мне еще и перезванивали, но я уже не взял трубку. © AiBro / Pikabu
- 5 лет назад искала работу. Пошла в банк на собеседование на должность менеджера. Собеседование проводил старший менеджер, молодой парень. Он сказал, что я им не подхожу, что я серая мышка, забитая в угол, а им нужны амбициозные люди, добивающиеся своей цели. Также он добавил, что я никогда и ничего не добьюсь в жизни. В слезах ушла оттуда. Еще никогда мне такого не говорили. © Подслушано / VK
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