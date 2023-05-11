15+ историй от таксистов и пассажиров, которых на поворотах порой конкретно заносит
В современном мире без такси никак не обойтись. Даже если вы заядлый автомобилист и предпочитаете передвигаться на собственной машине. К примеру, отправились вы в командировку или на отдых — не покупать же, в самом деле, в каждом уголке света автомобиль. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились опытом своих самых запоминающихся поездок в такси.
- Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу не замолкая, таксист рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. © ZlayaPravda / Pikabu
- В прошлом году месяц была без машины, ездила на такси. А это час пик и цены в 3 раза больше. Окей, я потерплю. Но ни разу не было все нормально: то в машину садиться противно из-за свинарника, то водитель встает за 2 квартала, то включает «подъехал» за 10 минут, то весь психованный и даже поздороваться не может. И много еще всякого бывало. Я вообще не вредный клиент, но должны же быть хоть какие-то элементарные условия, тем более по тройному тарифу! Хотела бы всех этих прелестей — ездила бы на маршрутке. Но по ощущениям я их еще и благодарить была должна, что снизошли. © Бутербродик / ADME
- Поцапалась с одним типом, который писал в WhatsApp за рулем, а в промежутках звонил! На вежливое замечание начал мне надменно читать нотацию, что он за рулем 14 лет, а я правил не знаю. Выбесил! Ну я выслушала его и отвечаю, что у меня зато стаж врача в том числе в экстремальной медицине 25 лет, пускай меня довезет молча, а после этого наплевать на него с его WhatsApp. Он все равно что-то вякал в ответ. Есть такие мужики — не признают неправоты. © KonaYo / ADME
- Было, когда водитель, как в фильме «Такси», пробку объезжал как сумасшедший по каким-то дворам, да на такой скорости, что страшно было. Пожалела тогда, что попросила побыстрее. © Людмила Лисина-Прокопенко
- Зря я в такси сказал, что работаю в такси. Водитель мне вообще все рассказал. Но у меня иммунитет: я киваю и говорю «ужас» — пусть разговаривает. © Volan_de_blow / Twitter
- Меня прошлым летом один таксист прямо выбесил. Приехал на разваливающейся машине, вел так, что меня впервые в жизни начало укачивать. А под конец начал высказываться, что надо было точку назначения там-то поставить, о машине подумать: у нас неидеальный асфальт, ничего со мной не случится, если пешком пройду. А время час ночи и освещения ноль. Да, я гордо вышла за 5 метров, хлопнув дверью его драгоценной машинки, и накатала жалобу. © Елена Макарова / ADME
- Работаю в такси. Приезжаю на заказ, выходят два подростка лет 16. Один садится вперед, второй — назад. Через какое-то время один из них говорит:
— Шеф, здесь направо.
Второй ему шепотом:
— Ты назвал его шефом. Почему?
Ответ тоже шепотом:
— У них так принято. © Rliethnam / Pikabu
- У меня самая запоминающаяся история про такси такая: только-только переехала и моя подруга предложила отметить это дело походом в кафе. Так как я была всего второй день в новом для меня городе, то дорогу и адрес я еще не запомнила. Подруга тоже не могла показать таксисту дорогу, а тот не мог сам разобраться с навигатором. В общем, мы 3 раза по кругу объехали, пока искали нужную улицу, как в фильме «Джентльмены удачи». А потом стало светать и подруга узнала свою улицу. Вот такое у меня было первое знакомство с новым городом. © Slastenasta / ADME
- Однажды я была свидетелем «быстрой кармы». Был сильнейший ливень, и мы с коллегами решили вызвать такси. Вход в офисы находился на общей территории. При заказе указали ориентиры, куда конкретно подъехать. Таксист решил, что на территорию заезжать не станет, подождет у ворот. Ну окей. После того как мы до него пару минут добирались без зонтов по потокам воды, нас можно было «выкручивать». И в таком виде пришлось лезть в такси. Сам виноват. Пожадничал 10 метров проехать, зато потом весь вечер сушил весь салон. © Елена Качан
- Один раз был случай, когда мое такси почему-то остановили сотрудники и водитель попросил меня сказать, что я не пассажир, а просто так еду. Не поняла, в чем смысл, но пока они разбирались, сочла оптимальным просто сбежать и вызвать новую машину. © Юш / ADME
- Вызвала такси. Машина подъехала, сажусь — не заводится. На улице холодно и скользко. Водитель вызывает через диспетчера вторую машину, объясняет ситуацию. Сидим в салоне ждем, думаем о смысле бытия. Приближается второе такси, его заносит на повороте. Врезается в нашу машину. Водитель через диспетчера вызывает третью машину, объясняет ситуацию. Выходим, водитель второй машины тоже, стоим думаем о смысле бытия. Приближается третье такси, его заносит на повороте, оно врезается во вторую машину. О смысле бытия уже не думаем — у всех истерика. Водитель первого такси связывается с диспетчером, объясняет ситуацию, вызывает четвертую машину. Мы дружно орем в рацию, чтобы с другой стороны подъезжал — ну его этот поворот. На четвертой машине уехала. © Nadezhda Novikova
- Ехала я как-то в такси и водитель решил со мной пообщаться. Начал рассказывать о себе. Я уже решила, что по стандарту услышу историю о том, что он в такси работает для души, а так-то по жизни он успешный бизнесмен или богатый программист. Ну как это часто бывает. И тут он вдруг говорит: «Вот вы как думаете, почему я таксист? А потому что дома, в квартире, холодно до жути, а в машине тепло и приятно. А что мне просто так кататься? Поэтому я и подался в службу такси». © Палата № 6 / VK
- Спросила у таксиста, знает ли он, как доехать до нужного мне адреса. Тот очень оскорбился и сказал: «Деточка, я работаю в такси больше, чем тебе лет». Поправил галстук и расстроенно отвернулся. © DJ_Eva_Fiesta / Twitter
- Недавно добралась до рейтинга 5. Последний раз таксист испортил мне его потому, что я аккуратно указала, что запачкала руки, открывая дверь. Выправила! И вот сегодня вижу — 4,92. То есть кто-то из последних водителей влепил мне плохую оценку просто так. Все последние поездки были на уровне «доброе утро», «спасибо большое, всего доброго». И обычно я ставлю 5 и оставляю чаевые, если не было косяков. Обидно. Просто кому-то не понравилось мое лицо? На фига вообще этот рейтинг?! Чувствую себя как в «Черном зеркале» — только тревожность повышает. © Ардна Скела / ADME
- Неприятный осадок от всех этих рейтингов. 2 раза мне тоже влепили. В первый раз я попросила водителя не разговаривать по телефону во время поездки — какой он потом ехал злющий! Во втором случае я попросила водителя помочь закинуть чемодан в багажник, у него там еще и лежало что-то, а он просто рядом стоял, даже руки в карманы спрятал. Обычно всегда помогают, даже и просить не успеваю. Этот же прямо сразу завелся, развопился, что это не его обязанность. Да я что, я не против, действительно, не обязан, сама покорячилась, втиснула багаж. А вот его, видимо, сам факт такой просьбы сильно оскорбил. Так вот каким образом этот странный рейтинг характеризует меня как пассажира? © Мария / ADME
- Ой, вот про рейтинг тоже непонятно, система непрозрачная. У меня однажды снизился рейтинг после поездки на такси, где за рулем была девушка, а мне нужно было ехать на вокзал с огромным тяжелым рюкзаком. Только хотела сказать ей, что сама закину рюкзак в багажник, но не успела. Она спросила: «Вы же не думаете, что я буду тягать ваши вещи?» Ответила, что нет, конечно, сама все закину. Но она все равно была почему-то недовольна. © Ползучесть / ADME
- С ребенком в больницу тороплюсь. СМС: «К вам приедет белый Ford Focus». Бегаем ищем — нет его. А потом смотрю на номер одной, и точно — она. Я, злая, несусь к нему: «Где она белая у тебя?!» И тут таксиста понесло: «Вы меня достали все задавать этот вопрос! Я что, виноват, что у нас так у диспетчеров она записана?!» Я, говорит, не собирался никого в заблуждение вводить, там же номер есть. Короче, оказалось, что на его сером «фокусе» с двух сторон на дверях есть полоски белые. И вот кто-то из диспетчеров записал ее «белая». А ему, бедному, прилетает от недовольных клиентов. Сказал, что к начальству разбираться пойдет.
Наверное, многие пользуются мобильным приложением, в котором водитель и пассажир ставят друг другу баллы за поездку. Но, скорее всего, не все знают, что ваш текущий рейтинг совершенно не зависит от того, как аккуратны вы были и насколько широко улыбались. Оказывается, водители оценивают своих пассажиров совершенно по другим критериям.
AdMe/Народное творчество/15+ историй от таксистов и пассажиров, которых на поворотах порой конкретно заносит
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