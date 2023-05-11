15+ историй от таксистов и пассажиров, которых на поворотах порой конкретно заносит

В современном мире без такси никак не обойтись. Даже если вы заядлый автомобилист и предпочитаете передвигаться на собственной машине. К примеру, отправились вы в командировку или на отдых — не покупать же, в самом деле, в каждом уголке света автомобиль. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились опытом своих самых запоминающихся поездок в такси.