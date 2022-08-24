15 комичных историй о том, как люди затупили, но решили не стыдиться, а рассмешить сеть рассказом о своих злоключениях

Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию, которая потом еще долго всплывала в голове перед сном, заставляя сердце сжиматься от воспоминаний о пережитом «позоре». Но со временем эмоции сглаживаются и такие случаи превращаются в комичные истории, которые можно по сто раз пересказывать друзьям и знакомым, неизменно вызывая у них смех.