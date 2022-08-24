15 комичных историй о том, как люди затупили, но решили не стыдиться, а рассмешить сеть рассказом о своих злоключениях
Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в неловкую ситуацию, которая потом еще долго всплывала в голове перед сном, заставляя сердце сжиматься от воспоминаний о пережитом «позоре». Но со временем эмоции сглаживаются и такие случаи превращаются в комичные истории, которые можно по сто раз пересказывать друзьям и знакомым, неизменно вызывая у них смех.
Мы в ADME и сами имеем в запасе парочку таких. Но сейчас речь не о нас, а о свежей подборке подобных случаев, которыми поделились пользователи интернета. Почитайте, это точно вас позабавит.
- Я только что вошла в свою комнату, держа в руках пульт и стакан шоколадного молока. Я хотела бросить на кровать пульт, но вместо этого швырнула на нее стакан с молоком. © radscientist_ / Twitter
- Меняла унитаз. Мастер его установил, зовет меня посмотреть, встал в дверях и говорит: «Вот, все готово, пробуйте!» Я в ступоре смотрю на него, в голове куча мыслей: «А при нем обязательно? Нельзя ли потом? А можно хоть дверь закрыть?» Не знаю, сколько бы я еще стояла в недоумении, но вскоре он вздохнул и сам нажал на кнопку смыва и со словами «Все работает», ушел. © Laz.ana / Pikabu
- Я работаю в аптеке. Однажды семья с маленьким ребенком хотела купить таблетки от гриппа и мне нужно было задать им несколько вопросов, чтобы понять, какое именно лекарство им подходит. Вместо того чтобы спросить маму ребенка, кормит ли она грудью, я сказала: «Кормит ли кто-то из вас грудью?» Мужчина попался с юмором и ответил, что он. Мне было очень стыдно. © novemberrose7 / Reddit
- В музее мадам Тюссо в Лондоне я решил сфотографироваться с восковой фигурой актера Патрика Стюарта. Возле нее уже стояла женщина c фотоаппаратом, поэтому я стал ждать своей очереди. Со мной был двоюродный брат. Подошли еще 2 туриста и тоже встали в очередь. Через пару минут мой брат с сомнением спросил: «Она точно настоящая?» Я похлопал женщину по плечу, но она даже не шевельнулась. Только тогда я понял, что это тоже восковая фигура. Я обернулся — надо мной смеялись все люди в очереди. © Rohan Seth / Quora
- Однажды в супермаркете за мной рванул какой-то парень. Я испугалась, ускорилась, он тоже. Мы лавировали по проходам, пока он не догнал меня и не спросил, не могу ли я вернуть ему его тележку. © fionabarton / Twitter
- Я зашел в туалет в очень модном отеле в Лондоне. Дизайн ну очень футуристический. Делаю свое дело, и вдруг подходит мужчина и к моему ужасу начинает мыть руки в писсуаре! А он, видя то, что делаю я, тоже приходит в ужас! Оказалось, что это была раковина. © cartelmike / Twitter
- Школьные годы. Ехали на экскурсию в другой город на поезде ночью и по старой доброй традиции решили намазать спящего одноклассника зубной пастой. Тот был укутан по самый нос. В самый ответственный момент поезд дернулся и значительная часть пасты залепила ухо. Одноклассник не проснулся. Утром оказалось, что ухо мы залепили незнакомцу! Мужчина проснулся, потянулся к уху, вытянул слепок, хмыкнул и не стал жаловаться учительнице. Сказал, что спустя много лет его настигла карма. © Надежда Саврицкая
- Я однажды в дернувшемся с места автобусе пробежала через весь проход, с размахом и грохотом уселась на колени ничего не подозревающему молодому мужчине и рукой, которой пыталась зацепиться за поручни, по инерции попала ему по лицу. Смеялся весь автобус. Кроме него. © Ляйла Амирова
- Мне было 8. Мы с отцом зашли в магазин, я был на роликах и схватился за задние карманы отцовских джинсов, чтобы он меня повез. Но когда я оглянулся, то увидел, что мой отец бежит ко мне, а незнакомый мужчина, которого я за него принял, в испуге таращится на меня. © maddy_l3wis / Twitter
- Я решил подарить сестре на день рождения часы с ручным заводом. Выбрал, заказал, но когда их доставили, я обнаружил, что они не работают! Я был разочарован и пожаловался в службу поддержки. Они извинились и прислали замену. Я ждал вторые целую неделю. Курьер принес посылку, я вскрыл ее, но новые часы тоже не работали! Я разозлился, догнал курьера и показал ему часы. Он сказал, что нужно было просто нажать на заводную головку, которая была приподнята. И те и другие часы сразу же заработали. Мне даже рассказывать об этом стыдно. © Unknown author / Quora
- Оставила заднюю дверь в доме моей подруги открытой, и ее робот-пылесос cбежал. Надеюсь, он отправится в приключение и пропылесосит весь мир. © CarmenLagala / Twitter
- У меня есть надоедливый друг, который постоянно звонит, а если я не беру трубку, может перезванивать по 20 раз. Сегодня меня это достало! Беру трубку, он как ни в чем не бывало начинает обычный диалог. Закончить разговор было нелегко. Потом опять звонок, и я, не посмотрев, кто это, как закричу: «Может, хватит?!» Слышу сначала молчание, а потом спокойный голос начальника. © Подслушано / Ideer
- Еду в трамвае, рядом парень подсел. И вдруг мне захотелось чихнуть. Думаю, сожму губы плотно и чихну бесшумно. Чихнула, только не получилось «аристократично» — воздух вырвался со звуком храпящей лошади. © Lena Kavalova
- Я был на пляже, в одной руке у меня был какой-то мусор, а в другой бумажник. Вместо мусора я случайно выбросил в урну бумажник, и, пока я рылся там в его поисках, какая-то дама, проходившая мимо, сжалилась надо мной и предложила мне чипсов. © horridwizard / Twitter
- Училась в музыкальном училище, и нам, как студентам, часто бесплатно доставались билеты в театр. Они были без места, и приходилось высматривать свободное. И вот опера «Борис Годунов», я ищу место покомфортнее. Вижу балкон — вообще никого, хотя зал битком. Перебралась туда, сидела одна как королева. И тут в антракте заходит человек 20 обычных мужчин и женщин. Спрашивают: «Вы поете?» Я: «Нет, я скрипачка». Дело близится к концу, и вот сейчас будет финальный хор. Тут все мои соседи встают и начинают петь! Было неловко и волшебно. © ketaglinskaya / Pikabu
А вы попадали в неловкие ситуации, которые спустя время казались вам смешными?
AdMe/Народное творчество/15 комичных историй о том, как люди затупили, но решили не стыдиться, а рассмешить сеть рассказом о своих злоключениях
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