15 переписок, которые по непредсказуемости финала могут дать фору любому остросюжетному кино

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Мы отправляем десятки сообщений ежедневно: близким, друзьям, коллегам или даже незнакомым людям. Кто-то пытается купить на местном интернет-аукционе товар, кто-то — познакомиться, а кто-то выясняет отношения. И в таком объеме текста не всегда удается разглядеть что-то стоящее, но некоторые люди, к счастью, успевают в нужный момент сделать скриншот.

Мы в ADME заметили, что порой в мессенджерах разворачивается такая драма, что даже лихо закрученные детективы отдыхают в сторонке. Сегодняшняя подборка сообщений как раз из этой серии.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: deputy2022 / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: H0llyD0lly / Pikabu



4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ulasatun / Pikabu



6.

7.

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Emeliy / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Невероятные факты / VK

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ZlajaMandarinka / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: TyBet / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zefrik / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pauland / Pikabu