15 переписок, которые по непредсказуемости финала могут дать фору любому остросюжетному кино
Мы отправляем десятки сообщений ежедневно: близким, друзьям, коллегам или даже незнакомым людям. Кто-то пытается купить на местном интернет-аукционе товар, кто-то — познакомиться, а кто-то выясняет отношения. И в таком объеме текста не всегда удается разглядеть что-то стоящее, но некоторые люди, к счастью, успевают в нужный момент сделать скриншот.
Мы в ADME заметили, что порой в мессенджерах разворачивается такая драма, что даже лихо закрученные детективы отдыхают в сторонке. Сегодняшняя подборка сообщений как раз из этой серии.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: deputy2022 / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: H0llyD0lly / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ulasatun / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Emeliy / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Невероятные факты / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ZlajaMandarinka / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: TyBet / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zefrik / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pauland / Pikabu
А вы, случайно, не коллекционируете эпичные переписки? Поделитесь с нами бриллиантами своей коллекции.