14 женщин откровенно поделились тем, что на самом деле происходит в их «идеальных» семьях

Народное творчество
54 минуты назад

Семейные отношения остаются непростой и полной сюрпризов территорией даже после многих лет брака. Иногда поведение мужа ставит жену в тупик, порой родные без приглашения начинают учить жизни. Мы собрали искренние, полные боли и иронии истории женщин о семейной жизни — и в них легко узнать себя.

  • Сыну 4. Спросил, как он появился. Муж ляпнул: «А мы тебя в капусте нашли!» Я сразу же сказала, чтобы сын не слушал папу. Объяснила, что расскажу все позже. А сын добавил, что хочет сестричку. Поехали мы в деревню. Утром просыпаюсь от криков моего папы, он вбежал в дом, держит за руку своего внука и говорит мне: «Оля, что же вы такого хулигана воспитали?! Он мне всю капусты перерыл на огороде!» А сын в этот момент грустно заявляет: «Мам, а я так и не нашел сестричку в капусте...». © Мамдаринка / VK
  • Пришел муж с работы, радостный весь такой, взволнованный. Кричит с порога: «Любимая, собирайся! Только быстро, сейчас в магазин пойдем!» Пока собиралась, мысленно представляла новые туфли или сережки. Или платье, о котором вчера ему рассказывала. Собралась как метеор, спрашиваю: «А в какой магазин-то идем?» На что он с довольной физиномией ответил: «Как в какой? Конечно же, за продуктами, в супермаркет». Такого облома в моей жизни еще не было. И не обидишься даже, ведь не соврал. © Палата № 6 / VK
Iriadum
17 часов назад

После того, как мама сказала, что детей находят в капусте, маленький Андрюша стал с большим подозрением относиться в тушеной капусте с мясом... (с)

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  • Мужу 30 лет. Он мечтает накопить денег на бирже столько, чтобы был пассивный доход. Чтобы все само там зарабатывалось, а он будет в игрульки играть. Он копит, но не оплачивая вообще почти ничего! Еду покупаю я, за квартиру — пополам, химию домой — я, кошку содержу — тоже я. Это какой-то паразитизм, я считаю. А он считает, что я просто ему завидую, что он может себе позволить копить со своей з/п, а я — нет. Ну еще бы. Если бы он вкидывал 2/3 общих расходов, я бы тоже копила, несмотря на то, что моя з/п меньше его в 4 раза. © Подслушано / Ideer
  • Новоиспеченный муж скривился: «Твой суп даже свиньи жрать не будут!» Отдала бродячим собакам и перестала готовить совсем. Он возмутился и 2 дня жарил яичницу, я готовила только себе. На третий день попробовал мое варево и такой: «Умеешь же!» Суп был абсолютно такой же. У нас трое детей, скоро серебряная свадьба. С тех пор насчет еды никаких упреков больше. И в целом спокойная семья. © Подслушано / Ideer
  • Стараюсь готовить сама, чтобы все было разнообразно и полезно, но без фанатизма: мясо, рыба, фрукты, овощи, но и конфетки с пирожками тоже присутствуют. На выходных муж с сыном лезут в набитый холодильник, крутят носом и начинают ныть, что хочется в кафе. Бесит, когда дома и солянка, и беляши, а сын в кафешке с сосиской на вилке важно замечает: «Тебе бы, мамочка, тоже научиться так готовить!» Психую и заявляю, что больше сама вообще к плите не подхожу! Доставка, шаурма и чипсы! Так ведь тут же два трагических оболтуса с жалобными стонами: «Есть нечего!» Ну е мое! © Подслушано / Ideer
  • Постоянно слышу, что я бездарная жена. А все потому, что не готовлю и не занимаюсь уборкой. Вот только все забывают, что я сделала бизнес с нуля, много училась. Сама открыла свой зоосалон, научила девочек грумингу с нуля, работала каждый день. Сейчас могу позволить себе контролировать работу салона на расстоянии, приезжаю либо экстренно, либо раз в неделю. Но всех раздражает, что мужа я с работы встречаю заказной едой, а для уборки заказываю клининг. Как будто домашняя еда — залог счастья. © Подслушано / Ideer
  • Каждый месяц с зарплаты перевожу 20 евро на какой-нибудь фонд помощи детям, животным, больным. Нахожу их через соцсети, присылаю деньги на операции, реабилитации или просто малоимущим. Тщательно скрываю это от мужа, так как тот считает, что я слишком сердобольная. Раньше постоянно из-за этого ругались, он называл меня слишком доверчивой, и лучше бы я эти деньги просто прогуливала. После одного такого скандала не разговаривали три дня. С тех пор скрываю. Я всего лишь людям хочу помочь. © Подслушано / Ideer
  • Мужики, объясните. Вот какого лешего вы все поголовно сидите в туалете по 40 с лишним минут?! Я вот страстной страстью люблю своего мужа, но меня прямо до трясучки иногда вымораживает это. Причем ни разу на прямой вопрос я не получила внятного ответа. Шутеечки и все. © Палата № 6 / VK
  • Мой муж уже год не ест мясо. Я его взгляды не разделяю, но буду поддерживать до тех пор, пока это не приносит вред здоровью. Как же бесят друзья семьи, которые округляют глаза и говорят, мол, как же я могла это разрешить. Мой муж — взрослый человек, сам может делать выбор. Я должна быть опорой и поддержкой. Я ему готовлю отдельно, мне не тяжело. Иногда можно поставить себя на место наших мужей: на работе напряги, еще и дома жена пилит. Понимать друг друга нужно. © Подслушано / Ideer
Juliett
19 часов назад

Да пусть посидит в туалете, или ты 40 минут без его присутствия прожить не можешь? Главное, такие обычно в ванной по два часа плещутся, но это же другое, да

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  • Когда мы с мужем переехали на нашу новую квартиру, то всем дизайном занималась я. Дело в том, что у меня еще есть старшая сестра, которая училась на дизайнера. С ней вдвоем мы преобразовали квартиру до неузнаваемости, но мужу не понравилось. Он долго отказывался от изменений, поэтому мы договорились, что одна комната полностью принадлежит ему... Сейчас у нас там ковер на стене, тюль на окне, диван старый... Удивлена, что он еще самовар не поставил там. © Палата № 6 / VK
  • В нашей семье мясо всегда готовит муж. Мою бабушку, когда она узнала, это ужасно возмутило:
    — Как муж? А ты что, не можешь?
    — Могу, мы так решили просто. У него прекрасно получается.
    — Нет, ну это неправильно. Мясо — это главное блюдо на столе, это не какие-то бутерброды или салат. Им обязательно должна заниматься хозяйка.
    — Бабушка, в нашем доме другие правила.
    — Правила — не правила, но так должно быть.
    Ох, называется: «Забыли бабушку спросить, как нам жить». © Палата № 6 / VK
  • Подарила мужу кота на день рождения, в документах котика в графе «владелец» мое имя и мои данные. Муж этого мохнатого обожает до потери пульса. Как-то стали портиться отношения, разговаривали про раздел имущества, он кота не отдает. А я говорю, что отсужу, по документам-то кот мой. И тогда муж решил не расходиться. Прошло несколько лет, мы поработали над отношениями очень упорно и не без боли, но сохранили брак. А если бы не документы кота — не бывать семейному счастью. © Подслушано / Ideer
  • Я peшилa этим лeтом пpaвильно питaтьcя, cкaзaлa мyжy, что пpивычное мяcо c кapтошкой я большe нe готовлю. Он объявил бойкот моим кypогpyдкaм, кpeвeткaм, caлaтaм и т.д. Я тaк жe откaзaлacь поддepживaть пpивычныe зaкaзы пиццы и pоллов. Он обижался, а потом нaчaл возмyщaтьcя, что я нe готовлю eмy отдeльно вpeднyю eдy. Я cкaзaлa: «Готовь caм. Я тожe paботaю, а вечером xожy в зaл, вpeмeни готовить и то, и cе y мeня нeт». Тeпepь xочeт развод, потому что я нe выполняю глaвнyю зaдaчy жeны — кормить мужа. © Just Story / VK
  • Безумно люблю своего парня и очень хочу за него замуж. Но мои родители все два года отговаривают меня от отношений с ним. Причина ужасно тупая: им не нравится имя моего парня. Мол, не хотим, чтобы у внуков было такое отчество! А зовут его — Вальдемар. Не понимаю их, людям за 50 лет, а их волнуют такие глупые вещи. Ведь самое главное, что мы любим друг друга и мы счастливы. А отчество — это всего лишь отчество. © Не все поймут / VK

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