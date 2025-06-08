14 женщин откровенно поделились тем, что на самом деле происходит в их «идеальных» семьях

После того, как мама сказала, что детей находят в капусте, маленький Андрюша стал с большим подозрением относиться в тушеной капусте с мясом... (с)
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Семейные отношения остаются непростой и полной сюрпризов территорией даже после многих лет брака. Иногда поведение мужа ставит жену в тупик, порой родные без приглашения начинают учить жизни. Мы собрали искренние, полные боли и иронии истории женщин о семейной жизни — и в них легко узнать себя.
После того, как мама сказала, что детей находят в капусте, маленький Андрюша стал с большим подозрением относиться в тушеной капусте с мясом... (с)
Да пусть посидит в туалете, или ты 40 минут без его присутствия прожить не можешь? Главное, такие обычно в ванной по два часа плещутся, но это же другое, да