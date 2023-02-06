15 твитов о родственниках, которые как учудят что-нибудь, так хоть стой, хоть падай
У кого-нибудь вообще бывало такое, что родственники ничего эдакого не откалывали? Обычно родня регулярно подкидывает поводы посмеяться: то мама сказанет свою коронную фразочку, то дети в очередной раз удивят своей прогрессивностью. Иными словами, спокойно жить рядом с родней совершенно невозможно, зато весело. Вот и пользователи твиттера поняли, что лучше махнуть рукой на причуды и поделиться в сети перлами близких, чтобы все вокруг могли улыбнуться.
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А как чудят ваши родственники? Есть какие-нибудь смешные случаи или фирменные фразочки?
AdMe/Народное творчество/15 твитов о родственниках, которые как учудят что-нибудь, так хоть стой, хоть падай
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