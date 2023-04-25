15+ вещей, которые давно пора списать в утиль, а они все служат, не унимаются

Наверное, у многих дома есть вещи, которые работают неприлично долго. Одни давным-давно где-то купили, другие достались в наследство от родственников — и до сих пор работают. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, поделившихся вещами, которые и не собираются выходить из строя, будто решили служить вечно. А в бонусах расскажем о том, как старый шкаф создал ажиотаж на мусорке и какой секрет скрывался в недрах бабушкиной кладовой.

«Бабушкина печь 1966 года. Столько праздничных блюд на ней готовилось! Все еще работает»

«Настольный вентилятор 1950-х годов. Сколько я себя помню, он работал у нас в семье»

«Пользуюсь каждый день более 30 лет. Работает отлично и звучит лучше, чем большинство новых динамиков»

«Мои рабочие ботинки — 1960-х годов. Ношу их 15 лет»

«Моя свекровь купила его в 1978 году, и он до сих пор в строю»

Ей исполняется 34 года

«Костюмы 1920-х годов, все из чистого хлопка и отличного качества! Я регулярно ношу эту куртку и брюки уже несколько лет, и они до сих пор как новые!»

30-летний термос

«Мой степлер очень старый»

«2 моих пылесоса — 1962 и 1952 годов. Оба работают лучше, чем новый, который я купил и сломал в течение 2 лет»

Батарейка в этом маленьком будильнике работает уже почти 30 лет

Тостер 1970-х по-прежнему работает!

«Ремень из натуральной кожи. Ношу по 6 дней в неделю уже почти 15 лет»

«Газовая плита моего отца — 1970-х годов!»

«Эти ножницы живут у нас в семье вот уже 40 лет. Мама подстригала ими мне челку, когда мне было 8»

«Бензопила моего дедушки, которую он купил в 1966 году»

«Купил эту ручку дочери 35 лет назад»

Эта скороварка готовит рис с середины 1980-х

Бонус № 1

Мы с моим дядькой разбирали бабушкин сервант. Вынесли на мусорку почти весь — поставили. Понес остатки, а там уже тетка какая-то вертится. Подхожу, спрашивает: «Парень, сервант, часом, не твой?» Я: «Мой» И тут она с вызовом выдает: «Там вообще-то еще стеклянные полочки должны быть! У соседки такой же, я знаю. Куда полки подевал?» Я так опешил, что из рук все повыпадало, так с отвисшей челюстью домой и пришел. Не ослабевает у людей интерес к раритету — только успевай уворачиваться. Сервант у бабули, конечно, добротный был, как говорится, сносу нет. 60 с лишним лет простоял — все нипочем, вот вещи делали раньше!

Бонус № 2