15+ вещей, которые давно пора списать в утиль, а они все служат, не унимаются
Наверное, у многих дома есть вещи, которые работают неприлично долго. Одни давным-давно где-то купили, другие достались в наследство от родственников — и до сих пор работают. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, поделившихся вещами, которые и не собираются выходить из строя, будто решили служить вечно. А в бонусах расскажем о том, как старый шкаф создал ажиотаж на мусорке и какой секрет скрывался в недрах бабушкиной кладовой.
«Бабушкина печь 1966 года. Столько праздничных блюд на ней готовилось! Все еще работает»
«Настольный вентилятор 1950-х годов. Сколько я себя помню, он работал у нас в семье»
«Пользуюсь каждый день более 30 лет. Работает отлично и звучит лучше, чем большинство новых динамиков»
«Мои рабочие ботинки — 1960-х годов. Ношу их 15 лет»
«Моя свекровь купила его в 1978 году, и он до сих пор в строю»
Ей исполняется 34 года
«Костюмы 1920-х годов, все из чистого хлопка и отличного качества! Я регулярно ношу эту куртку и брюки уже несколько лет, и они до сих пор как новые!»
30-летний термос
«Мой степлер очень старый»
«2 моих пылесоса — 1962 и 1952 годов. Оба работают лучше, чем новый, который я купил и сломал в течение 2 лет»
Батарейка в этом маленьком будильнике работает уже почти 30 лет
Тостер 1970-х по-прежнему работает!
«Ремень из натуральной кожи. Ношу по 6 дней в неделю уже почти 15 лет»
«Газовая плита моего отца — 1970-х годов!»
«Эти ножницы живут у нас в семье вот уже 40 лет. Мама подстригала ими мне челку, когда мне было 8»
«Бензопила моего дедушки, которую он купил в 1966 году»
«Купил эту ручку дочери 35 лет назад»
Эта скороварка готовит рис с середины 1980-х
Бонус № 1
- Мы с моим дядькой разбирали бабушкин сервант. Вынесли на мусорку почти весь — поставили. Понес остатки, а там уже тетка какая-то вертится. Подхожу, спрашивает: «Парень, сервант, часом, не твой?» Я: «Мой» И тут она с вызовом выдает: «Там вообще-то еще стеклянные полочки должны быть! У соседки такой же, я знаю. Куда полки подевал?» Я так опешил, что из рук все повыпадало, так с отвисшей челюстью домой и пришел. Не ослабевает у людей интерес к раритету — только успевай уворачиваться. Сервант у бабули, конечно, добротный был, как говорится, сносу нет. 60 с лишним лет простоял — все нипочем, вот вещи делали раньше!
Бонус № 2
- Недавно гостили у бабушки. Ей 81 год, поэтому ездим ее проведать. Решили у нее дома генеральную уборку сделать. В шкафу у бабули в глаза бросились 6 новехоньких видеокассет, 4 из них — с лицензионными фильмами, а 2 — чистые. Странно, у нее же никогда не было видака. Спрашиваю, мол, откуда у тебя видеокассеты? Она повела меня в кладовку и показала на коробку, бережно укрытую полиэтиленом. Оказалось, в 2000 году бабуля сделала «долгосрочную инвестицию», купив видеомагнитофон известного бренда, а кассеты ей в нагрузку впарили. Купила сей аппарат, чтобы подарить мне на свадьбу. К слову, мне скоро 40, а я до сих пор не был женат. Я обрадованно говорю бабушке, что это не просто видак, это же «капсула времени»! За этот девайс можно хорошие деньги получить. Но она человек старой закалки. Говорит, никаких продаж! Сказано, что подарок на свадьбу, значит, подарок на свадьбу. © Палата № 6 / VK
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