16 человек, которые ожидали на свадьбе красоты и романтики, а столкнулись с каким-то ералашем

Любая свадьба — это не только долгожданное и волнующее мероприятие, но и игра в угадайку — никто не знает, что может произойти. Возможно, что свекровь зачем-то позовет в качестве гостей своих одноклассниц, или же жених уронит невесту прямо в лужу. Пользователи сети поведали миру, с какими курьезами им довелось столкнуться на таком светлом празднике.

