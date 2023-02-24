16 человек, которые ожидали на свадьбе красоты и романтики, а столкнулись с каким-то ералашем
Любая свадьба — это не только долгожданное и волнующее мероприятие, но и игра в угадайку — никто не знает, что может произойти. Возможно, что свекровь зачем-то позовет в качестве гостей своих одноклассниц, или же жених уронит невесту прямо в лужу. Пользователи сети поведали миру, с какими курьезами им довелось столкнуться на таком светлом празднике.
- Недавно моя двоюродная сестра вышла замуж. Свадьба была отменная! Единственный минус был, когда свекор со свекровью ушли отдыхать и прихватили с собой подаренные деньги молодоженов. А когда об этом узнали, оказалось, что они часть денег взяли да и спрятали где-то, другую часть — кому-то уже одолжили, а третьей погасили свои кредиты в банках. © al56.81 / Pikabu
- Моя свекровушка за нашей спиной перенесла дату свадьбы, потому что ее подружка в ЗАГСе работает. Свадьбы, разумеется, не было. Хорошо, что эта неадекватная женщина за 1 500 километров от меня живет. © Lenux / ADME
- Я со свекровью по поводу гостей спорила до хрипоты, мол, зачем мне на свадьбе двоюродная сестра бабушки мужа, если я ее видела один раз. Или одногруппницы свекрови, с которыми она дружит больше 30 лет. Пусть дружат, но при чем тут наша свадьба? Да и мою маму на фоне этого тоже понесло, говорит: «С нашей стороны людей мало. Мы же не сироты, давай позовем и тех, и этих, а то что люди скажут». © Morgana / ADME
- Помню, как подруга поехала на свадьбу к своим родственникам в глубинку. Был конец марта, а там оказалось снега по колено, морозы под 30. Я спрашиваю: «Зачем в такой холод свадьбу устраивали? Разве нельзя было подождать до потепления?» И тут подруга отвечает: «Ну так с потеплением придет грязь непроходимая. Пока морозно, можно проехать и пройти по улицам!» © El’zara Bakhshish
- Был я как-то на свадьбе, а точнее, на банкетной части. Все гости ждали, пока приедут молодожены с основной церемонии. Разумеется, никакой еды на стол не ставили. В итоге жених с невестой опоздали на 2 часа, потому что уже начали отмечать по пути. Когда они приехали, их начали поздравлять родители и подруги. На все это ушло больше часа. А остальные гости просто сидели больше 3 часов без еды и ждали! Это было неуважительно по отношению к своим гостям. © decidealready / Reddit
- Самая отвратительная вещь, которую я видел на свадьбе, — это когда бывший парень невесты внезапно сел рядом с ней за главный стол. Ни невеста, ни жених не удосужились даже попросить его пересесть. © Mira Zaslove / Quora
- Познакомилась с парнем, он привел меня в свою компанию, и я там встретила будущего мужа — влюбились, решили пожениться. Парень тот в истерику, хотя мы даже ни разу за руки не держались, и родителям все рассказал по-своему. Разумеется, они на нашей свадьбе решили все это озвучить: «Нашему мальчику девочка не понравилась, вот ваш на ней женился». © Jasmyne75 / ADME
- Работала как-то официантом в ресторане. Помню, как на одной свадьбе приносила торт и помогала его держать, пока молодожены его разрезали. Невеста была в шикарном платье, украшенном бисером и кружевами. Прическа, макияж — все идеально. И тут жених берет кусок торта и вмазывает со всего размаху невесте в лицо. В итоге макияж, прическа, платье — все испорчено. Невеста помчалась в дамскую комнату вместе с матерью и сестрой, а жених начал смеяться со своими друзьями. © Paula Rossi / Quora
- Мой дядя на свадьбе своей дочери не только упомянул ее бывшего парня, но целых 5 минут рассказывал про их непутевые отношения. © _Kyla_ / Reddit
- До сих пор помню шикарную свадьбу в марте, когда сугробы уже почти растаяли и везде были огромные ледяные грязные лужи. И вот в такую лужу жених уронил невесту, когда пытался пронести ее к машине, да и сам упал. Он хотел романтично перенести ее через эту лужу, но поскользнулся, уронил. В итоге невеста упала на пятую точку, а он — на четвереньки. Мама жениха начала орать на водителя машины: «Бестолочь, ты специально остановил машину прямо перед этой лужей». © Tanja Ullrich
- Была у меня лучшая подруга, всегда ей помогала деньгами, вытащила из тяжелых отношений, познакомила с нынешним женихом, но потом настал день моей свадьбы. Она докапывалась до гостей, перебивала всех. В конце вечера она психанула и ушла, а через 2 часа позвонила мне и предъявила, что ее так долго нет, а я не вспомнила даже о ней. Нет у меня больше подруги. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга решила выйти замуж. Все расходы и организацию свадьбы взяли на себя ее родители и она сама. Мы с девчонками всю ночь перед свадьбой мыли и украшали подъезд и лестницы. Рисовали разные плакаты и конкурсы придумывали. Но оказалось, что жених умудрился опоздать на собственную свадьбу, поэтому никакого выкупа не было! И невесту всю в слезах по-быстрому затащили в машину, из которой он даже не вышел. © Подслушано / Ideer
- Был на свадьбе, на которую невеста опоздала на 3 часа, и никто не мог до нее дозвониться. В итоге она приехала, и свадьба началась. Отец торжественно ведет дочь к алтарю, как вдруг у него звонит телефон. И что бы вы думали? Он берет трубку, отвечает на звонок и спокойно разговаривает. Наступает момент, когда отец должен передать дочь в руки жениха, но не тут-то было. Он жестами показывает, что сначала договорит. Примерно через 5 минут он кладет трубку, отпускает руку дочери и идет к своему месту. © Denise Cicchella / Quora
- Свадьба. Настроение отличное, погода хорошая, все родные и дорогие рядом. Стоим в комнате невесты, мама роняет слезы умиления и поправляет мне фату, подружки и сестра поправляют платье. Свекровь просто меня разглядывает и выдает: «Фата у тебя больно короткая, значит, и брак такой же будет. Вот у меня была фата со шлейфом 4 метра». Я в ответ сказала: «Ой, а раньше шили тюль аж 4 метра?» И тут она начала орать, а после побежала жаловаться сыну на меня. А я ведь просто уточнила, сколько метров тюль шили раньше. © Lila.S / Pikabu
- У молодоженов был свой яблоневый сад, и они просто помешались на этом. На их свадьбе яблоки были повсюду: на столах, в корзинках по всему залу, на подиуме. Везде висели картины с яблоками, вместо цветов — яблоки. Жених был в галстуке с яблоками. Практически в каждом блюде на столе в составе были яблоки. Это было очень странно. © Corporate-Asset-6375 / Reddit
- Мы с женихом решили, что будет только роспись. Из гостей — 2 мамы и 3 лучших друга. Но мать жениха твердо настроилась «причинять» добро, мол, перед людьми неудобно как-то без свадьбы. В итоге притащила в ЗАГС судочки с каким-то «хрючевом» и одноразовую посуду, хотя я сказала, что все сама приготовлю. Развалила все, а это запрещено. Нас администратор отчитала. А сама свекровь пришла в черном. Не женщина, а подарок судьбы, блин. © Бутербродик / ADME
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые ожидали на свадьбе красоты и романтики, а столкнулись с каким-то ералашем
Поделиться этой статьёй