16 человек, которые прочувствовали на себе пословицу «Благими намерениями вымощена дорога в ад»
Вряд ли кто-то из нас способен точно предугадать последствия своих действий. Поэтому и получается, что хочется сделать что-то хорошее человеку, а в итоге все идет как-то наперекосяк. Конечно, результат можно попытаться исправить или перевести в шутку, но иногда исход уже не изменить.
- У меня была подруга. Она воспитывалась двоюродной бабушкой и жила с ней же. Жизнь была тяжелая, и сама была забитая. Я ее жалела. Захотелось порадовать. В ее день рождения я отсутствовала, подарок купила заранее. Попросила мужа его передать. Он привез, я тогда была на связи онлайн, все видела. Муж передал и сразу же уехал. А через месяц она пишет, что влюбилась в моего мужа, что для ее счастья я должна уступить. А потом посыпались угрозы. Теперь фиг буду связываться с такими, как она! © Подслушано / Ideer
- Лежала я, значит, как-то в больнице, и ко мне зашел знакомый. В общем, хорошо провели время. Когда он собрался уходить, я попросила зайти в магазин и купить мне вишенку, а деньги за нее я бы после выписки ему вернула. Он согласился и купил. Вишенку. Одну. Даже пакет под нее купил! На мой вопрос: «Почему одну?» — он ответил, что я же сама попросила купить «вишенку», вот он ее и принес. До сих пор смеюсь над этим, а он так и не понимает, что он сделал тогда не так. © Палата № 6 / VK
- Наш дядя взял нас с братом к себе, потому что хотел, чтобы мы получили хорошее образование. Мама и папа согласились, так как знали, что дядя сможет дать нам эту возможность. Намерения дяди были хорошими, но его жена превратила нашу жизнь в ад. А он не мог ничего с этим поделать.
Даже несмотря на все трудности, нам с братом все же удалось получить образование, но на репутации дяди это сказалось отрицательно. Члены семьи воспринимают его по-другому, а его жену очень не любят, мягко говоря. Все началось с благих намерений, но закончилось не очень хорошо для моего дяди. © ksoss1 / Reddit
- Однажды на пляже я нашел бумажник. Так как не раз терял собственный и не получал его обратно, я понимаю, что это стрессовое событие в жизни. Поэтому моя первая мысль была о том, как быстро его вернуть. Просмотрев содержимое, выяснил, что о владельце нет никакой контактной информации, кроме водительских прав.
Не зная, как давно он уехал, я подумал, что просто посижу здесь некоторое время и, возможно, он вернется за ним. Моей следующей лучшей идеей было обратиться в местный полицейский участок. То, что, я думал, окажется быстрым делом, обернулось допросом, во время которого меня обвинили в краже. Это был, мягко говоря, странный опыт, который отнял у меня целый час. © notawhingymillenial / Reddit
- Имея долгий перерыв в работе и зная, что HR дико нервничает по этому поводу, заранее подготовила ответ: «Были серьезные личные обстоятельства, мне пришлось не работать. Сейчас все проблемы решены, я готова к труду». Думала, что сломала систему. Но нет. «Что за личные обстоятельства? Откуда такая скрытность? Вы нас пугаете. Вы проблемная? Где гарантия, что эти обстоятельства не повторятся? Так почему вы не работали? Просто не хотели?» История о том, как на последнем собеседовании меня переиграли и уничтожили. © Подслушано / Ideer
- Я была больна, и мой муж ухаживал за мной. Было темно, и он хотел дать мне глоток воды, пока я лежала в постели. Вместо этого он начал поливать меня водой, не понимая этого, потому что он плохо слышит, и все, что я могла сделать, — это слабо булькнуть: «Пожалуйста, прекрати». Он не понимал, что вылил на меня всю воду, пока я не начала извиваться. © brandonisatwat / Reddit
- Мне было около 11 лет, я была в ресторане со своей семьей. Официантка разносила много напитков. Всегда стараюсь быть полезной, поэтому сказала: «Я помогу вам!» Какая же паника была в ее глазах, когда я взяла свой напиток с подноса. Тут же несколько стаканов опрокинулось из-за дисбаланса веса. Мне было так стыдно. Прошло 13 лет, а я до сих пор иногда вспоминаю об этом. Это было из разряда «О, черт, не помогай людям, если они этого не хотят!». © stormthief77 / Reddit
- Жена готовила блюда на новогодний стол. Решил помочь. Пока она пошла переодеваться, вызвался сделать бутерброды, покрошить салаты. Все сделал. Довольный собой, говорю жене: «Принимай работу, хозяюшка». Она посмотрела. Говорит: «Багет нарезан не под углом 45 градусов, намазка не до краев хлеба, кусочки лосося лежат как попало, салаты порезаны квадратиками, а не прямоугольниками, майонеза слишком много».
Я обиделся и сам себе залил мюсли молоком. Сидим за новогодним столом: у меня похлебка с мюсли, у жены — тарелка со всем вкусненьким. Меня хватило обижаться минут на 15. Помирились как раз тогда, когда пришли гости. В общем, такой себе из меня получился помощник. © Палата № 6 / VK
- Мой муж первоклассный портной. Женщины месяцами ждут свои платья и доплачивают, чтобы сделал быстрее. Так еще в соцсетях хвастаются и пишут хорошие отзывы. Есть у него мастерская и 4 рабочих. Всем шьет, но только не мне. А все потому, что, когда он только-только начинал, я указывала на его ошибки и недочеты. В последний раз, 8 лет назад, он зарекся не шить для меня и с тех пор держит свое обещание. Мне шьют его ученики. Я жена портного без его авторского платья. Обидно как-то. © Подслушано / Ideer
- Когда я была младше, я переставляла все продукты на полках продуктового магазина подальше к стенке полки, потому что считала, что так они выглядят лучше и что именно так они и должны быть расположены. Теперь, будучи работником продуктового магазина, я понимаю, как сильно все сотрудники, вероятно, ненавидели меня. © MsKrueger / Reddit
- Я учительница. Работала в независимой школе, оказывая поддержку ученикам, испытывающим трудности. Одна ученица нуждалась в гораздо большей поддержке, чем мы могли предложить, и я провела год, помогая ее родителям выбрать лучший вариант на следующий год. К счастью, ее семья устроила ее в школу, которая больше соответствовала ее образовательным потребностям. А меня уволили, потому что наша ученица с самыми высокими потребностями ушла и школа решила, что больше не нуждается во мне. © tiny_****_toucher / Reddit
- Я задумал подарить другу на день рождения телефон — старый у него сломался, жаловался несколько раз на это. Но решил прикольнуться и упаковать в старую коробку из-под чайника. Пришел на праздник, вручил. Друг положил его к общей куче подарков. Прошел день, второй, третий. На четвертый он набрал меня и говорит: «Братан, тут такая неловкая ситуация вышла. Это ты принес коробку из-под чайника?» Он, даже не распаковав, передарил маме. Подумал, ей чайник нужнее. А та получила недешевый гаджет и обрадовалась. Забирать у нее обратно некрасиво, оставил телефон маме. © Палата № 6 / VK
- Моя хорошая подруга переживала разрыв. Я поддерживала ее, и, конечно, мы, как обычно, разглагольствовали о бывшем. Прошло несколько дней, они снова сошлись, и теперь я «мымра, которая говорила гадости за его спиной». Так что я потеряла «подругу», потому что поддерживала ее, но это был мне урок. © Thelazywitch / Reddit
- Иду по улице и замечаю, что ручка от чьей-то входной двери оторвалась и валяется на тротуаре. Я подумала, что ее может кто-то украсть или она потеряется, и зачем-то положила ее в почтовый ящик. Ситуация была дурацкой, ведь теперь люди не могли попасть в дом. Я понятия не имею, как они все же исправили мой косяк, но я действительно просто пыталась помочь. © circus-witch / Reddit
- Подруга посоветовала сходить на танцы. Пошла я, значит, туда с ее сестрой. Где-то через месяц уже расслабилась и перестала стесняться. Заметила, что у меня стало лучше получаться. А на одном занятии даже педагог меня похвалила — меня это так обрадовало!
Видимо, радовалась я слишком сильно. Под конец занятия почувствовала ужасную боль в пояснице, не смогла даже дойти до дома. Рецидив грыжи — потанцевала, блин! После операции провела пару недель в лежачем состоянии. Нормально так на танцы сходила — потратилась на операцию. © Палата № 6 / VK
- На день рождения муж подарил гель для душа. Ему не показала, но разволновалась, так как проблем с деньгами не было. Проверила: с фирмой все окей, на нашем счете денег больше, чем стоимость хотя бы букета цветов. Присмотрелась к гелю, а это запах мой нелюбимый, он знал. В итоге вся в слезах пошла и вылила это в унитаз. Муж приходит счастливый и мне с порога: «Нашла?» Оказалось, он в открывашку кольцо положил — сюрприз, блин. Сам в унитаз и лез. © Подслушано / Ideer
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