16 человек, которые прочувствовали на себе пословицу «Благими намерениями вымощена дорога в ад»

Вряд ли кто-то из нас способен точно предугадать последствия своих действий. Поэтому и получается, что хочется сделать что-то хорошее человеку, а в итоге все идет как-то наперекосяк. Конечно, результат можно попытаться исправить или перевести в шутку, но иногда исход уже не изменить.