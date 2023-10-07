16 человек, которые отважились на ремонт и теперь ходят светятся от счастья

Да, ремонт — это вам не отдых на пляже. На него уходит куча денег и нервов, а из-за шума и грязи дома даже находиться не хочется. Но когда он заканчивается, так здорово любоваться обновленным интерьером и хвастаться им всем вокруг. Именно так и сделали герои нашей статьи.

«Обновили коридор. Муж обожает эту плитку на полу, а я ее ненавижу. Пришлось идти на компромисс — стелить коврик»

«Спасибо за вдохновение»

«Я теперь из этой новенькой ванной и выходить не хочу, постоянно в ней сижу»

«Моя кухня до и после ремонта. Цвет стен специально подобран к белым шкафам. Подходящую мебель я все еще ищу»

«Поменяли зеркало и освещение в ванной, но меня бесило, что они такие красивые, а все остальное уродливое. Пришлось делать ремонт»

«Некоторые считают, что панели на стенах через пару лет будут выглядеть устаревшими, но мне все равно. Мне они очень нравятся»

«Впервые попробовал свои силы в дизайне интерьера. Переделал свою спальню»

Ну спасибо, теперь я ненавижу свою комнату. © matthewrenn / Reddit

«Прожив одну зиму с запертой лоджией, мы поняли, что на 6 месяцев терять такое пространство не хочется»

«Только что закончил ремонт туалета, хочу похвалиться»

«Отремонтировали нашу ванную и по совместительству гардеробную, и она получилась такой уютной»

«Нашла идею оформления интерьера в интернете и повторила»

«Как быть, если надо делать ремонт, но денег на него нет? Ответ прост: делать самому»

«Раньше эта кухня на меня такую тоску наводила»

«В преддверии рождения ребенка сделали ремонт на лоджии»

«Перенесли туда рабочее место и шкаф чтобы освободить место для кроватки и пеленального столика. Этой зимой были первые испытания холодами, тепло все держит отлично».

«Пока мой мужчина был в командировке, я за 7 дней своими руками сделала бюджетный ремонт-сюрприз. Он был в восторге»

«Мне нужно было дополнительное место для приготовления еды, поэтому я удлинил столешницу, насколько мог»