16 человек поделились историями о том, как важно доверять своей интуиции

В шестое чувство можно верить и можно его отрицать. Но как тогда назвать те странные совпадения, которые то и дело случаются с людьми? Иногда они бывают такими удивительными, что ими так и тянет поделиться с другими пользователями интернета. Так и поступили герои нашей сегодняшней подборки.