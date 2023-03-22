16 человек поделились историями о том, как важно доверять своей интуиции
В шестое чувство можно верить и можно его отрицать. Но как тогда назвать те странные совпадения, которые то и дело случаются с людьми? Иногда они бывают такими удивительными, что ими так и тянет поделиться с другими пользователями интернета. Так и поступили герои нашей сегодняшней подборки.
- Я ложусь спать обычно очень поздно. И вдруг отчего-то проснулась в 7 утра, словно что-то меня подняло с постели. Встала, спустилась в гостиную и поняла, что это было не зря. Потому что двери на улицу были распахнуты, хорошо хоть ничего не стащили у нас и домашние животные не выбежали. © lilybear032 / Reddit
- Втайне снимал квартиру с девушкой. Внезапно родители захотели приехать. В спешке отправляю девушку домой, навожу порядок, готовлю еду. Буквально за час до приезда родителей шестое чувство дернуло заглянуть за унитаз. И не подвело — там затерялись женские трусики. Быстро перепрятал в свои личные вещи. Но только я все равно спалился — выдал висящий в кухне цветастый фартук. © Подслушано / Ideer
- Был у меня бурный роман с одним парнем. Все шло хорошо, приятные вечера, комплименты. Но внутренний голос постоянно твердил, что это все как будто не по-настоящему. Словно спектакль какой-то. И знаете что? Я была права. Мы поженились, и вскоре он показал свое истинное лицо — очень неприятный тип. Я долго выбиралась из этих отношений и даже осталась без денег. Вот такой мне урок будет. © Dee Dunckley / Quora
- Шла по двору зимой мимо незнакомых мальчишек. Прохожу метров 10, и почему-то захотелось наклониться. Наклоняюсь, и в этот момент надо мной пролетает снежок, я выпрямляюсь и иду дальше, не оборачиваясь. Мальчишки сразу притихли. © Hilaya / Pikabu
- Как-то ходил я на свидание с девушкой из интернета. Это было ужасно. Мы даже наткнулись на ее соседку по комнате, и так вышло, что она позвала меня на свой день рождения. Так вот, собираюсь я идти и почему-то захотел надеть футболку с динозаврами, которую практически никогда не ношу. Захотелось, и все тут. Надел, пошел. И на дне рождения я увидел ее, свою будущую невесту. Подхожу к ней и говорю: «Как тебе динозавры на футболке?» Потом она мне рассказывала, что смотрела и думала, что я какой-то неудачник, пока я с ней не заговорил. Верьте своей интуиции! © bjl0924 / Reddit
- Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш прекрасный и любимый годовалый сын. Хорошая интуиция была у бывшего! © Подслушано / Ideer
- Познакомила меня подруга как-то с одним мужчиной. Мы сходили на несколько свиданий, все было чудесно, но чувство, что что-то не так, меня не покидало. Некомфортно рядом с ним, и все тут. Решаю спросить у подруги, что по-настоящему о нем известно. И выяснилось, что он нам говорил разное! Мне — что он нейробиолог, ей — что биохимик. Мне — что путешествует по Азии и не бывал в Европе, ей — наоборот. И вот как-то были мы в ресторане, и там же сидели местные полицейские. Они захотели на всякий случай записать номер его машины. Он всполошился и сбежал, и больше его никто не видел. Мое чутье меня не подвело. © Jill Carroll / Quora
- Принимал как-то душ, и вдруг меня охватило странное беспокойство. Оно имело определенные формы: я почему-то был уверен, что девушка прочитала мой дневник. Мы живем вместе давно и уважаем личное пространство друг друга, но тут было не до аргументов. Я выключил воду, быстро вытерся, оделся и вышел. Она тут же подбежала ко мне и выпалила: «Прости, я протирала пыль на столе, нечаянно твой ежедневник выронила, и он открылся, и я прочитала страницу. Знаю, что нужно было остановиться. Прости». Ничего страшного не произошло, но я в шоке от того, как точно все случилось.
- Вот и как после этого не верить чутью? Дело было перед свадьбой. Примерно за пару месяцев до дня икс у меня появилось странное чувство, что жениться на этой женщине мне не нужно. Но я просто задвинул его поглубже, и свадьба состоялась. А через 8 месяцев мы развелись. © Unknown author / Reddit
- Ехали с мамой на дачу. Автобус битком. Мама хотела сесть спереди, но интуиция повела меня в дальний угол. И не зря... На половине дороги у одной бабки лопается пакет с навозом! Пол-автобуса в этом «шоколаде», вонища страшная. Оказывается, она собирала его, чтобы в саженцы подливать. © Подслушано / Ideer
- Несколько месяцев назад у меня появилась боязнь эскалаторов. Необъяснимая, но сильная. И вот недавно мы с мужем были на вокзале и должны были спуститься на этаж ниже, и тут я вижу, что на эскалатор заезжает человек в инвалидном кресле. Я тут же развернулась и начала спускаться по лестнице. Муж только похихикал. А тем временем кресло застряло внизу и, конечно, люди стали скапливаться друг на дружке. И так совпало, что я умела останавливать движение эскалатора (работала раньше в большом магазине). Я добежала до кнопки и остановила его. Чувствовала себя героем! Уверена, что интуиция готовила меня именно к этому моменту. © Betty DeSapio / Quora
- Сижу я как-то вечером, составляю договор. Вношу поправки всякие, меняю данные, пункты добавляю, убираю и т. д. Так, по мелочи, но уже часа полтора этому посвящено, осталось совсем чуть-чуть. Вдруг в голове возникает мысль: «Сергей, сохрани документ, а то мало ли что!» Я с необычайной легкостью прогоняю эту мысль, но внутренний голос продолжает настаивать. Я сохранил, дабы не продолжать бессмысленный внутренний диалог. Сижу, занимаюсь, как вдруг свет в квартире гаснет. И компьютер, соответственно, тоже. Первый раз в жизни закон подлости не сработал против меня. © elissseev / Pikabu
- Работаю в баре. Однажды повредил руку и локоть довольно сильно, и работать было совсем сложно. Казалось бы, надо отлежаться, но я прямо чувствовал, что непременно должен выйти на смену. Доверился ощущению и пошел на работу. В ту ночь я встретил свою любовь, с которой мы вместе уже 10 лет, и у нас чудесный ребенок. © BunnyCruncher101 / Reddit
- Подруга поведала: однажды легли они с мужем спать, но вдруг он неожиданно вскакивает, одевается и выбегает на улицу. Возвращается и говорит, что переставил машину в другое место. Подруга удивилась, но особо значения не придала. Снова легли спать, а наутро увидели, что на том месте, где машина изначально стояла, лежит упавшее дерево. Как после такого не верить в шестое чувство? © Подслушано / Ideer
- Как-то раз коллега предложил мне подать заявку на внутреннюю вакансию. Перспектива была интересной, но вот внутренний голос твердил: «Сиди на месте и просто делай свою работу, не суйся никуда». И я его послушал. А через пару недель случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Так здорово, что я на нее не согласился. © Scott Walker / Quora
- Однажды заснул на пляже, проснулся уже ночью и пошел домой. Вдруг слышу шум в кустах. Полез и нашел там ежа. Зачем-то взял его с собой, и вот идем мы уже вдвоем. Тут откуда-то прибежал агрессивный ротвейлер и начал на меня кидаться. Ну я и кинул в него ежа. Пес тут же забыл о моем существовании, а я незаметно слился. © meta1984 / Pikabu
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