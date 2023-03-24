16 историй, которые окончились совсем не так, как ожидали их участники
Бывает, что в жизни случаются совпадения, в которые с трудом верят даже сами герои ситуаций. А бывает и так, что наши ожидания совсем не совпадают с реальным развитием событий. Так и рождаются истории, которыми хочется поделиться с остальными, чтобы не только мы сами сидели и не понимали, как же подобное могло произойти.
- Сижу на кухне, ужинаю, рядом мама занимается своими делами. Раздается скрип двери — отец вернулся с работы домой. Заходит к нам, серьезный такой, с большим пакетом. Удивленно говорит: «Вы знаете, кого я только что увидел?! Иду домой, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный такой коричневый заяц! Я так офигел!» Пока мы с мамой удивленно переглядываемся, папа достает из пакета контейнеры с остатками обеда и огромную шоколадку, затем добавляет: «Так вот, этот зайчик просил вам передать шоколадку. Прямо в руки! Это вам». Блин, мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6 лет. © Палата № 6 / VK
- Мой коллега как-то ехал со своей семьей в отпуск, и по пути они решили остановиться в поле, отдохнуть до утра. Это было еще до появления нормальных автострад. А ехать нужно было, к слову, более 400 км. Так вот, на следующее утро они встретили в том же поле его брата, который остановился там по пути домой. © Duncan Wood / Quora
- Мне тогда было 17 лет. Жду поезд. Одна пожилая женщина, на вид 65–70 лет, завязала со мной разговор. Спросила, как меня зовут, я ответила. Она засмеялась и сообщила, что это и ее имя тоже. Я спросила, какое у нее второе имя. Оно было таким же, как и мое! Дама спросила мою фамилию... Я назвала ее, и мы обе испугались: это была и ее фамилия тоже! Не веря в то, что это возможно, мы обе достали свои документы и обнаружили, что наши имена были действительно полностью идентичны. © Jay Crowley / Quora
- Еду домой, жутко голодная и поэтому злая. Самое обидное, что уже час стою в пробке, и неизвестно, сколько это еще продлится. И вот мы совсем встали. А слева от меня машина, в которой сидит семья с 3 детьми. Они достают 3 пакета из общепита и начинают есть. Чувствую, что мне уже реально плохо от голода, как вдруг кто-то стучит мне в окно. Открываю глаза, а там стоит мама этих детей и протягивает мне бумажный пакет. Говорит: «Наш старший сын задержался, поэтому мы поехали без него, а когда покупали еду, на него рассчитывали тоже. Так что вот, возьмите. Мы все равно не съедим». Боже, сижу ем и ощущаю себя самым счастливым человеком на земле! Спасибо таким людям, как эта семья. © Палата № 6 / VK
- Никогда бы не подумал, что придет мой час. Я впервые в жизни читал «лекцию» о татуировках. Объяснял, что это опасно, что следует подумать о санитарии, что нужен хороший мастер. Утверждал, что татуировка останется на всю жизнь, что нужно сто раз подумать, прежде чем ее делать. Мама лишь слушала меня, а потом сказала: «Я знаю. И мне нравится!» Она с подругами в 3 часа ночи пошла к знакомому и в свои 54 года набила на пояснице бабочку. © Палата № 6 / VK
- Итак, я на вечеринке в канун Нового года. Я знала там только одного человека, и мне было немного одиноко. Но тут со мной заговорил какой-то парень. Он узнал, что я из Англии, и сказал: «Надо же, какое совпадение, у меня приятель завтра прилетает из Англии, поеду за ним в аэропорт». Я ответила: «Было бы забавно, если бы я его знала. Кто это?» Парень: «Его зовут Леон». Я подумала, что знаю только одного Леона, и говорю: «А он, случайно, не повар из Брентвуда?» Чувак просто уставился на меня в недоумении. Это действительно был тот самый парень. © Sarah King / Quora
- Возможно, вы удивитесь, но самое невероятное совпадение произошло со мной в день моего рождения. Я родился 12 декабря — в тот же самый день, когда родился мой родной брат, но за год до моего рождения. Мы празднуем день рождения в один день, при этом мы не близнецы. © Aabishkar Wagle / Quora
- Моя кошка отказывается есть таблетки. Я перепробовала все что можно: прятала их в корм, измельчала, запихивала ей прямо в рот. Ничего не работало. И тут я случайно уронила таблетку на пол... Кошка сама подбежала и съела ее, после чего ушла довольная, типа она украла у меня что-то. © HeIIoSidney96 / Twitter
- Девушка решила познакомить меня со своими родителями. Заставила проснуться в 6 утра, так как они живут в другом городе и нам нужно было ехать на самом раннем автобусе. Я был очень сонный, еле собрался и даже не посмотрел на то, что надел на себя. Уже в гостях, когда нужно было снимать обувь, я с ужасом обнаружил, что у меня на носке дырка. Стало так стыдно! И спрятать ее никак не получалось. Думал, может, не заметят, но ее отец, как назло, обратил внимание на мой носок. Спустя полчаса он подозвал меня к себе и тихонько сказал мне на ушко: «Вот, возьми мои носки. Сам знаю, каково это, проходил через подобное. Не волнуйся!» © Палата № 6 / VK
- Бабка с 1-го этажа увидела мою соседку, несущую в руках шпица в комбинезоне, и подняла визг, мол, как можно так неаккуратно ребенка нести. На что соседка взяла и поставила шпица на пол, а тот с лаем бросился на бабку. У старушки чуть инсульт не случился. © DantesDmitriy / Twitter
- Наткнулась на пляже на своего мужа с любовницей. Он не должен был там находиться, да и я тоже. Мы даже не жили рядом с пляжем... Но как-то так сошлось. Я пошла прямо к нему и сразу поняла, что происходит. И вот я просто продолжала идти и думала: «Да уж, как тесен мир». Через 3 месяца мы развелись. © Kathleen Lloveras / Quora
- Подарила маме собаку. Долго думали, какую кличку дать песику, и наконец-то выбрали. Идем гулять, навстречу крупный мужчина с французским бульдогом. И вот наша собака понеслась на него с остервенелым лаем. Кричу: «Дрогон, ко мне!» Мужик, до этой фразы не реагировавший на четвероногий раздражитель, резко поворачивается и изумленно переспрашивает, как мы его назвали. А когда я повторила, он хохотал на весь парк. У нас йоркширский терьер. © Подслушано / Ideer
- Живу в 2-этажном доме, в котором всего 16 квартир. Иногда позволяю себе устраивать вечеринки. Ничего ужасного, мы просто сидим, играем в настольные игры и тихо слушаем музыку. Раньше соседи никогда не жаловались, но на днях вечером раздался звонок в дверь. Я сильно разволновался, так как подумал, что мы кого-то потревожили. Открываю дверь, а передо мной стоит бабуля — моя соседка, которой уже за 60. И она пришла не поругаться — она попросилась в гости, причем пришла не с пустыми руками, а с большой тарелкой пирожков! Говорит, стало просто скучно одной дома. Это был замечательный вечер, и моя соседка отлично влилась в компанию. Рассказала много историй, накормила нас вкусными пирожками, а потом еще и в «Монополию» всех переиграла. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз моей жене позвонил доктор, с которым она не разговаривала уже много лет. Он звонил, чтобы спросить имя гида, услугами которого мы воспользовались однажды, когда
были в Будапеште. Как жена ни старалась, она не могла вспомнить имя гида. И тут ей звонит еще кто-то. Кем же оказался этот второй абонент? Да, это был тот самый гид, который позвонил поздороваться с нами спустя более 15 лет. Мы до сих пор не можем поверить, что это на самом деле произошло. © Joel Seligmann / Quora
- Только переехали в новую квартиру. Повсюду коробки... И бесконечная уборка. Спотыкаюсь об утюг на кухне и думаю: «Дай-ка в спальню отнесу». Попутно замечаю одинокого кота в другой комнате, думаю: «Отнесу на кровать, пусть там дрыхнет». С утюгом в одной руке и котом в другой захожу в спальню, встречаюсь взглядом с мужем. Пауза. Я мужу: «Кота будешь гладить?» И дальше только дикий смех от осознания всей картины. © Kivortiya13 / Pikabu
- Когда мне станет стыдно, что я мало общаюсь с родней, я буду вспоминать эту ситуацию. 2 женщины в автобусе, одна на другую долго смотрит, потом набирается смелости и спрашивает: «У вас такое лицо знакомое, мы где-то виделись?» Та ей: «Я сестра твоя двоюродная». © kotik_ne_arbuz / Twitter
Жизнь бывает такой непредсказуемой, что всяких дивных историй может набраться на целый сборник рассказов. И у нас есть нечто похожее для вас:
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