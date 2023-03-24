16 историй, которые окончились совсем не так, как ожидали их участники

Бывает, что в жизни случаются совпадения, в которые с трудом верят даже сами герои ситуаций. А бывает и так, что наши ожидания совсем не совпадают с реальным развитием событий. Так и рождаются истории, которыми хочется поделиться с остальными, чтобы не только мы сами сидели и не понимали, как же подобное могло произойти.