16 женщин, которые плюнули на сомнения и распрощались с надоевшей прической

Лучший способ поднять себе настроение — остричь или покрасить волосы. Многие помнят зеленые тюбики оттеночного бальзама, превращавшего русые волосы в дерзкий «махагон» или смелый «малахит». Результат не всегда был крутой, зато методом проб и ошибок мы узнали, что нам больше подходит, и сегодня терпимее относимся к переменам. Вообще, даже неудачные эксперименты не так уж и страшны, ведь волосы — не зубы, отрастут.

И сразу лет 10 скинули! © pascalsgirlfriend / Reddit

2. В 47 решилась на кардинальную смену имиджа

«Я так боялась, что стрижка сделает меня старше».

3. «Хочу показать, как менялись мои волосы на протяжении трех десятков лет»

4. «Думаю, отращивать или пока остановиться на последней стрижке»

5. «Подстриглась спонтанно. Теперь думаю, идет мне или нет»

6. Нелегкий выбор: длинные волосы придают томность, а короткие — легкость

Одна из тех счастливиц, которых длинные волосы делают моложе. © AffectionateMud4930 / Reddit

7. С таким эффектом от новой прически придется менять паспорт

Тот случай, когда блонд немного «размывает» красоту. © Mimialexa1000 / Reddit

8. «Впервые решилась подстричь волосы. Хотела повторить образ Одри Хепберн»

9. «Я всегда думала, что мое лицо полноватое для такой стрижки, но рискнула и вот результат!»

10. «Сгоряча решилась на стрижку»

«Всегда хочу длинные волосы. Но как только они отрастают ниже плеч, они мне быстро надоедают, хочется покороче сделать».

11. Когда не жаль убрать длину, ведь получилось очень круто

На фото «после» сразу видно, что твоя самооценка взлетела до небес. © nerdinahotbod / Reddit

12. «Остригла свои локоны и теперь в смятении. Не так много вариантов укладки осталось»

13. «Никак не могу определиться, стоит ли мне остаться с бритой головой или нет»

14. «С каким цветом мне лучше?»

Я всегда за брюнеток. Но тут блонд выглядит гораздо веселее и более дерзко. © Emotional-Ad7233 / Reddit

15. «C такими яркими волосами я ходила даже на работу»

«Когда не было хороших красителей, помню, были оттеночные бальзамы. С детства помню хну, басму и Blondex».

16. Черный или клубничный блонд?