17 искрометных историй из роддома, которые по накалу страстей могут сравниться лишь с бразильскими сериалами
Появление ребенка на свет по-настоящему уникальное событие. Ожидание, роды, выписка — сценарий, казалось бы, один, но одинаковых историй просто не бывает. В сети женщины вспомнили, как это было у них, и в очередной раз доказали, что роддом — то место, где может случиться все что угодно.
- Как только родила дочь, вдруг поняла, что совсем не кричала, как это обычно бывает в кино. Тогда я вскрикнула один раз просто так, без причины. Никто ничего не сказал. Только врач зыркнул на меня, мол, какого черта. © SarahMaeee / Reddit
- Мой отец — страшный приколист, который угорает надо мной всю мою жизнь. И как недавно выяснилось, это длится с самого рождения. Мама рассказала, как он забирал меня из роддома. Он нес меня на руках до машины, а когда начался дождик, поднял меня над головой, сделав защиту от дождя, и побежал. © Палата № 6 / VK
- Был случай. Пациентка полностью устроилась на родильном столе, начала тужиться, потом вдруг передумала: «Я не собираюсь этого делать, я иду домой». И даже попыталась слезть со стола. © jinx614 / Reddit
- Моя мама, будучи беременной, неудачно пошутила, что если родится сын, то она его поменяет в роддоме, потому что не представляет, как обращаться с мальчиками. Она вынянчила 4 племянниц и 2 дочек к тому времени. Поэтому, когда я родилась, мой папа написал заявление в милицию о подмене ребенка. Моя жизнь началась с цирка. © Палата № 6 / VK
- Наш ребенок родился спустя 8 минут после прибытия в роддом. Ураган! Мы полностью сосредоточились на сборах — нужно было разбудить старших, собрать их вещи и отвезти к родителям. Прибежали в роддом, я едва разделась — тут же родила. Мы с мужем так радовались тому, что успели: «Отлично!», «И как мы смогли разбудить детей!», «Я рад, что родители ответили на звонок посреди ночи!» и тому подобное. Все это время доктор терпеливо смотрел на нас с ребенком на руках: «Не хотите познакомиться с малышом?» © Julia Hoogstra / Quora
- Когда рожала старшего, все заранее приготовила для выписки. В пакет сложила, мужа проинструктировала. Ему нужно было только ленточку соответствующего цвета купить — не знали точно, мальчик или девочка. Естественно, папа на радостях даже не вспомнил о такой мелочи. А у нас не конверт был, а одеяло — завязать надо, а то все развалится. Ну, что делать, завязали одеяло с сыном поясом от моего халата. Шелковым, розовым. Так и пошли. © Alexa35 / Pikabu
- Когда моя сестра рожала, она сильно кричала. Наша мама пыталась ее утешить: «Дыши. Скоро все закончится. Все хорошо». После этих слов сестра глянула маму и выдавила: «Ты даже представить себе не можешь, на что это похоже». © baconated / Reddit
- Моя дочь отдыхала после родов, как вдруг в палату вошли студенты-медики. Получив наше разрешение, они разбились по парам и начали менять моему внуку подгузник. Один за другим трижды в течение 45 минут. В воздухе повисла дымка от присыпки, ребенок был очень сухой и довольный. Затем преподаватель поблагодарила дочь и вышла из палаты, студенты последовали за ней, как за мамой-уткой. Это было забавно. © Van Knutson / Quora
- Начались схватки. Мужа дома не было. Решила, что сначала позвоню в скорую, потом мужу, а там — кто быстрее приедет. Набираю номер и ору в трубку: «Я рожаю, приезжайте!» А оттуда мне так спокойно: «Ух ты, новорожденных мы еще не задерживали!» Оказывается, я «02» набрала. В итоге приехали и скорая, и полиция, и муж. В роддом ехали кортежем, дяденьки-полицейские даже на выписку приехали. © Подслушано / Ideer
- Муж 3 часа держал крошечный USB-вентилятор рядом с моим лицом, и это помогало сдерживать рвотные позывы. Я посмотрела на него и, рыдая, сказала: «Если у этой штуки сядет батарейка, не знаю, что со мной будет!» Он взволнованно показал мне зарядник и пафосно произнес: «Я не позволю этому случиться!» До сих пор смеемся, когда вспоминаем. © Darkovika / Reddit
- Муж акушер-гинеколог. Когда вопрос встал, где и с кем я буду рожать, он сказал, что роды будет принимать сам. Я сопротивляться не стала, но были переживания, что я в роли пациентки буду отвлекать его от основной задачи. Настал день родов, приехали в роддом, муж переоделся и начал мне всячески помогать и поддерживать, чему я была очень рада. Когда начались потуги, муж сосредоточился на своей работе, но стоило появиться головке, как новоиспеченный отец и врач с многолетним стажем упал в обморок. © Подслушано / Ideer
- Я родилась в 1986 году. Мой дед по отцовской линии привез из очередной командировки на промысловый Север икру. Много. Ну папенька и передал маме посылку. Роддом, окно, мама моя из окна орет: «Не носи больше икру! Я ей давлюсь уже!» Масла не было тогда совсем, хлеба было очень мало. Вот и ели мама и 4 соседки по палате ложкой эту икру, жалко же. А я икру обожаю и работаю на рыбном производстве. С молоком, видимо, впитала. © Подслушано / Ideer
- Мы были готовы к тому, что наш первенец будет крупным ребенком. Муж — здоровяк, я высокая. Как-то на приеме у врача, я обратила внимание на необычные ощущения. Они оказались схваткой. Доктор велел мужу срочно везти меня в больницу, и сам направился туда же. В своем платье я прошла прямиком в родовую. Там после второй и третьей схватки родилась наш крупная и высокая дочка. © LeeAnn Gerleman / Quora
- Когда мне было 6 лет, мама была беременна. Мы с ней договорились, что, если родится девочка, имя ребенку даю я. Если мальчик, то она. И вот родилась девочка. Я в роддоме маме отдаю криво написанный список вариантов. Но мама говорит, что не уверена, что подойдут такие имена. Никак не могла понять, чем плохи Картонка, Ложка, Выхухоль. © Палата № 6 / VK
- Родился у меня второй ребенок, сын, первая — дочь. Дело подошло к выписке. Собралась вся родня. Отцовские чувства испытывать уже не впервой, поэтому решил пошутить. Выходит жена, врачи, акушеры, вручают мне сына, я смотрю на него, показываю дочке. Спрашиваю: «Нравится?» Она кивает. Я тогда щенячьими глазами смотрю на жену и говорю: «Даша, давай его оставим!» Врачи не сразу решили мне документы отдавать. © Fleming17 / Pikabu
- Поступила я в роддом по направлению с диагнозом: отеки, предвестники родов, рожать вот-вот. Начала меня осматривать опытный врач, спрашивает: «С чем поступила?» А я так волновалась, что ответила, сама не заметив: «Признаки беременности». На что врач сказала: «Я тебе больше скажу, милочка: ты вот-вот родишь». © Подслушано / Ideer
- Роддом. Свежеиспеченная мать, то есть я, привыкает к новой роли. В палату заходит медсестра и спрашивает: «Как ваша попка?» Я немного смутилась: не каждый день мне задают такой интимный вопрос. Покрываясь легким румянцем, отвечаю: «Все хорошо, спасибо, что спросили». Когда, удовлетворенная моим ответом, медсестра направилась к двери, я, опомнившись, уточнила: «А это вы про меня или про ребенка?» А она отвечает: «Вообще-то я детская медсестра». © HowAboutKsu / Pikabu
Роды и выписка и правда часто становятся настоящим приключениям. Больше историй пользователей мы собрали здесь:
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