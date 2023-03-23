17 искрометных историй из роддома, которые по накалу страстей могут сравниться лишь с бразильскими сериалами

Появление ребенка на свет по-настоящему уникальное событие. Ожидание, роды, выписка — сценарий, казалось бы, один, но одинаковых историй просто не бывает. В сети женщины вспомнили, как это было у них, и в очередной раз доказали, что роддом — то место, где может случиться все что угодно.