17 пользователей похвастались крутыми находками, которые они сделали в старых домах

Старые дома хранят немало тайн: книги, картины, украшения, покрытые слоем пыли, — они как будто замерли в ожидании прежних хозяев. Фантазию будоражат мысли о том, что когда-то эти вещи играли важную роль в жизни людей и за каждой из них, наверное, скрывается какая-то история.

Мы в ADME обожаем разглядывать фотографии от пользователей сети, на которых они демонстрируют свои находки в старых домах. А в бонусе расскажем о таинственном сундуке, содержимое которого долгие годы не давало покоя детским умам.

«Бродили с женой по бывшей базе отдыха, набрели на старые корпуса. Под половицей в заброшенном доме нашел маленькую коробочку. Открываю, а там вот такая красота»

«Нашел в заброшенном доме банку с фасолью 1958 года. Хочу теперь продать ее через интернет. Надеюсь, что кто-нибудь купит»

«Обнаружил в старом доме. Ее не трогали с 1950-х годов. Все целое, кроме одной стеклянной боковой панели»

«У нас была квартира 1916 года постройки. Эта резьба находилась над камином. Птица была нарисована с обратной стороны»

Старинная детская коляска пылилась на чердаке заброшенного дома

«На чердаке прадеда хранились серебряные приборы середины 1800-х годов»

«Нашел ожерелье в заброшенном доме. Не понимал, насколько оно красиво, пока не почистил. Оказалось, что это золотое украшение с очень красивым голубым топазом»

«Приятель нашел в своем доме эту старую связку ключей»

«Нашел в старом доме мобильник 1995 года выпуска»

«Мой папа нашел кольцо на чердаке старого дома»

«Ремонтируем дом 1909 года. Нам попалась чья-то домашняя работа»

«Купили старую усадьбу. Прежний владелец, пожилой мужчина, был парикмахером. Это лежало в ящике комода»

«На чердаке заброшенного дома обнаружил этот телевизор»

«Мама нашла эту брошь в доме моих бабушки и дедушки. Предположительно, ей около 60–90 лет»

«Мой брат обнаружил великолепный сейф в подвале своего таунхауса 1910 года постройки»

«Наткнулся на эту камеру в подвале у родителей. Я думаю, что она примерно 1900–1930-х годов»

«Нашел в заброшенном доме»

Бонус

Бабушка живет в старом доме. В детстве видели через щель на чердаке черный сундук. Сколько историй придумали! От пиратских кладов до любовных писем прежних жильцов. А когда нам разрешили туда залезть, внутри мы обнаружили около сотни пуговиц и осиное гнездо. Вот и закончилась самая большая интрига детства. © Подслушано / VK