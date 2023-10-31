13 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались

Кто из нас не мечтает об идеальном отдыхе? Но и во времена толстых каталогов с картинками, предлагавших сотни популярных туристических маршрутов, и сейчас, когда реклама путешествий шагнула далеко вперед, желающие хорошо провести отпуск сталкиваются с одной и той же проблемой: заявленные услуги далеко не всегда соответствуют реальности.

Мы в ADME стараемся быть начеку, хотя нет-нет да и попадемся на удочку маркетологов, способных красиво «упаковать» заманчивые предложения о золотых пляжах и 5-звездочных отелях. Герои нашей сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что не нужно слишком доверять продавцам горящих путевок.

1. «Из окна моего номера открывается такой чудесный вид! Хотя погодите минуточку...»

2. «Только что приехал в отель и зашел в свой номер с „видом на море“»

3. Видимо, этого номера вообще не существует

4. Странный дизайн ковра в холле отеля. Что здесь вообще произошло?

5. «Мой рост — 190 см. А вот санузел в номере моего отеля»

6. «Перегородка в душе нашего отеля протекает, и невозможно искупаться, не залив все вокруг»

7. Бесплатная еда в 4-звездочном отеле

8. Из спальни на ванную открывается прекрасный вид

9. Хлорированная питьевая вода в отеле — обычное дело

10. «Забронировал номер в отеле с видом на Акрополь. Только что заселился»

11. Вот почему нужно проверять кофемашину в отеле перед использованием

12. С этим отелем явно что-то не так...

13. Когда в гостиничном номере ну очень мало розеток

А с вами случались такие неприятные неожиданности во время отдыха?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.