13 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались
Кто из нас не мечтает об идеальном отдыхе? Но и во времена толстых каталогов с картинками, предлагавших сотни популярных туристических маршрутов, и сейчас, когда реклама путешествий шагнула далеко вперед, желающие хорошо провести отпуск сталкиваются с одной и той же проблемой: заявленные услуги далеко не всегда соответствуют реальности.
Мы в ADME стараемся быть начеку, хотя нет-нет да и попадемся на удочку маркетологов, способных красиво «упаковать» заманчивые предложения о золотых пляжах и 5-звездочных отелях. Герои нашей сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что не нужно слишком доверять продавцам горящих путевок.
1. «Из окна моего номера открывается такой чудесный вид! Хотя погодите минуточку...»
2. «Только что приехал в отель и зашел в свой номер с „видом на море“»
3. Видимо, этого номера вообще не существует
4. Странный дизайн ковра в холле отеля. Что здесь вообще произошло?
5. «Мой рост — 190 см. А вот санузел в номере моего отеля»
6. «Перегородка в душе нашего отеля протекает, и невозможно искупаться, не залив все вокруг»
7. Бесплатная еда в 4-звездочном отеле
8. Из спальни на ванную открывается прекрасный вид
9. Хлорированная питьевая вода в отеле — обычное дело
10. «Забронировал номер в отеле с видом на Акрополь. Только что заселился»
11. Вот почему нужно проверять кофемашину в отеле перед использованием
12. С этим отелем явно что-то не так...
13. Когда в гостиничном номере ну очень мало розеток
А с вами случались такие неприятные неожиданности во время отдыха?
Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью n28k / Reddit
AdMe/Народное творчество/13 фото от людей, чьи ожидания от отдыха в отеле, мягко говоря, не оправдались
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