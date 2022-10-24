17 таинственных предметов, о предназначении которых знает только всемогущий интернет

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

За время существования человеческой цивилизации было изобретено множество вещей, упрощающих жизнь людям. Предназначение одних предметов не вызывает вопросов — его можно определить по внешнему виду. А с другими изобретениями приходится ломать голову. Но в интернете всегда могут подсказать, что же делать с какой-то непонятной штукой.

«Нашла этот пакетик с жидкостью в своем гостиничном номере. Только что это?»

Этот пакетик впитывает влагу. Так одежда остается сухой при хранении. © hadoyastopthis / Reddit

«Какой-то странный горшок. У него плоское дно и одна из сторон и даже есть пробка»

Я знаю! Это же кроватная свинка. У меня точно такая же есть. © Midnightraven3 / Reddit

Это керамическая грелка, чтобы нагревать кровать. © MaryN6FBB110117 / Reddit

«Моя жена нашла на барахолке эту штуку. Но мы понятия не имеем, для чего она»

Это энергетический кристалл эпохи нью-эйдж. Центральный кристалл взят из настольной лампы, а остальное — это детали разных подсвечников. © Franken****** / Reddit

«Для чего нужна эта серая коробочка? Встречал их в Исландии в парках и природных заповедниках»

Это автоматический счетчик пешеходов. Так подсчитывают посетителей в парках. © BaconReceptacle / Reddit

«Что это за красный стальной шар? Он светится внутри»

Тут не хватает нескольких деталей, но это светильник для хирургов. © trixel121 / Reddit

«Обнаружили этот деревянный колышек в пляжном доме. Он пронумерован, а сверху какой-то поплавок»

Так обозначают места ловушек для крабов и омаров, чтобы их можно было найти. © MooseFins / Reddit

«Что за большая стеклянная штука? Она в высоту около метра»

Это ртутный выпрямитель. Используется для того, чтобы переменный ток стал постоянным. © mrk2 / Reddit

«Я нашел этот серебряный крючок таинственного предназначения»

Раньше женщины использовали его для того, чтобы застегнуть крошечные пуговицы на обуви. © CLShirey / Reddit

«Что это за природный феномен я обнаружил сегодня в лесу?»

Это «морозный цветок». Из-за холода влага из растений просачивается наружу и замерзает, принимая такие формы. © feric51 / Reddit

«Для чего это? Я нашла этот стул на барахолке. У него есть ремень, чтобы пристегнуться. А нижняя часть и вовсе подвижная»

Это специальное кресло для малышей. Помогает приучить ребенка к правильной сидячей позе. © DoctorOfMeat / Reddit

«Купила целый контейнер, полный таких „шариков“ в виде Микки-Мауса. Они наполнены чем-то ароматным»

Это шарики с маслом для ванн. © lightningusagi / Reddit

«Что это за странные барьеры перед дверями? Встретили множество таких на Майорке»

Без таких барьеров дождь будет попадать внутрь помещения в ветреную погоду. У нас в Хорватии тоже такие заслонки встречаются. © cekosfranz / Reddit

«Что это за красные пластиковые трубочки? Внутри у них что-то белое и волокнистое. И все в стерильной упаковке»

В следующий раз, когда вы начнете уборку, добавьте одну такую в мешок пылесоса. После этого весь дом будет благоухать. © nitro479 / Reddit

«Что это за штука? Похоже на кольцо»

Это специальное устройство для нажатия кнопок. © sarduchi / Reddit

«Я обнаружила это в комиссионке. Правда, ума не приложу, где бы это применить»

Это для салата. © jackrats / Reddit

А отверстие поможет и салат набрать, и дать стечь лишней заправке, чтобы на тарелке не образовывалась целая лужа из соуса. © philman132 / Reddit

«Что это за странные „дверцы“, которые я видел снаружи домов в Великобритании?»

Это скребок для обуви. Чтобы вытереть грязь с нее перед тем, как заходить в дом. Они довольно распространены. © togtogtog / Reddit

«По обеим сторонам от дивана выдвигаются такие штуки с отверстиями. Что это?»

Это выдвижной столик. Тут должна быть еще одна деталь — поднос со штифтами, которые точно подходят по размеру под отверстия. Тогда поднос стоит крепко. А если он не нужен, его убирают. © Klutzy_Journalist_36 / Reddit