17 таинственных предметов, о предназначении которых знает только всемогущий интернет
За время существования человеческой цивилизации было изобретено множество вещей, упрощающих жизнь людям. Предназначение одних предметов не вызывает вопросов — его можно определить по внешнему виду. А с другими изобретениями приходится ломать голову. Но в интернете всегда могут подсказать, что же делать с какой-то непонятной штукой.
«Нашла этот пакетик с жидкостью в своем гостиничном номере. Только что это?»
- Этот пакетик впитывает влагу. Так одежда остается сухой при хранении. © hadoyastopthis / Reddit
«Какой-то странный горшок. У него плоское дно и одна из сторон и даже есть пробка»
- Я знаю! Это же кроватная свинка. У меня точно такая же есть. © Midnightraven3 / Reddit
- Это керамическая грелка, чтобы нагревать кровать. © MaryN6FBB110117 / Reddit
«Моя жена нашла на барахолке эту штуку. Но мы понятия не имеем, для чего она»
- Это энергетический кристалл эпохи нью-эйдж. Центральный кристалл взят из настольной лампы, а остальное — это детали разных подсвечников. © Franken****** / Reddit
«Для чего нужна эта серая коробочка? Встречал их в Исландии в парках и природных заповедниках»
- Это автоматический счетчик пешеходов. Так подсчитывают посетителей в парках. © BaconReceptacle / Reddit
«Что это за красный стальной шар? Он светится внутри»
- Тут не хватает нескольких деталей, но это светильник для хирургов. © trixel121 / Reddit
«Обнаружили этот деревянный колышек в пляжном доме. Он пронумерован, а сверху какой-то поплавок»
- Так обозначают места ловушек для крабов и омаров, чтобы их можно было найти. © MooseFins / Reddit
«Что за большая стеклянная штука? Она в высоту около метра»
- Это ртутный выпрямитель. Используется для того, чтобы переменный ток стал постоянным. © mrk2 / Reddit
«Я нашел этот серебряный крючок таинственного предназначения»
- Раньше женщины использовали его для того, чтобы застегнуть крошечные пуговицы на обуви. © CLShirey / Reddit
«Что это за природный феномен я обнаружил сегодня в лесу?»
- Это «морозный цветок». Из-за холода влага из растений просачивается наружу и замерзает, принимая такие формы. © feric51 / Reddit
«Для чего это? Я нашла этот стул на барахолке. У него есть ремень, чтобы пристегнуться. А нижняя часть и вовсе подвижная»
- Это специальное кресло для малышей. Помогает приучить ребенка к правильной сидячей позе. © DoctorOfMeat / Reddit
«Купила целый контейнер, полный таких „шариков“ в виде Микки-Мауса. Они наполнены чем-то ароматным»
- Это шарики с маслом для ванн. © lightningusagi / Reddit
«Что это за странные барьеры перед дверями? Встретили множество таких на Майорке»
- Без таких барьеров дождь будет попадать внутрь помещения в ветреную погоду. У нас в Хорватии тоже такие заслонки встречаются. © cekosfranz / Reddit
«Что это за красные пластиковые трубочки? Внутри у них что-то белое и волокнистое. И все в стерильной упаковке»
- В следующий раз, когда вы начнете уборку, добавьте одну такую в мешок пылесоса. После этого весь дом будет благоухать. © nitro479 / Reddit
«Что это за штука? Похоже на кольцо»
- Это специальное устройство для нажатия кнопок. © sarduchi / Reddit
«Я обнаружила это в комиссионке. Правда, ума не приложу, где бы это применить»
- Это для салата. © jackrats / Reddit
- А отверстие поможет и салат набрать, и дать стечь лишней заправке, чтобы на тарелке не образовывалась целая лужа из соуса. © philman132 / Reddit
«Что это за странные „дверцы“, которые я видел снаружи домов в Великобритании?»
- Это скребок для обуви. Чтобы вытереть грязь с нее перед тем, как заходить в дом. Они довольно распространены. © togtogtog / Reddit
«По обеим сторонам от дивана выдвигаются такие штуки с отверстиями. Что это?»
- Это выдвижной столик. Тут должна быть еще одна деталь — поднос со штифтами, которые точно подходят по размеру под отверстия. Тогда поднос стоит крепко. А если он не нужен, его убирают. © Klutzy_Journalist_36 / Reddit
А у вас о предназначении какой вещи не сразу получилось догадаться?
Фото на превью kitebuggyuk / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 таинственных предметов, о предназначении которых знает только всемогущий интернет
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