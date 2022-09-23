18 человек, чьи привычки повергают окружающих в ступор

Согласно исследованиям, в среднем привычка формируется за 66 дней. Но у всех это происходит по-разному: кому-то хватит и 18 дней на то, чтобы приучить себя, например, заправлять кровать, а кому-то понадобится куда больше — вплоть до 254 дней.

Понятно, что по этой причине отучиться от старых вредных привычек, а значит, приучить себя к новым, полезным, становится довольно сложно. Вот и приходится окружающим мириться с ними. И редакция ADME решила показать, какие из действий и замашек окружающих действительно давят на нервы.

«Мозг взрывается, когда вижу, как мой парень носит носки. Причем он делает это мне назло»

«Ешкин кот! Моя мачеха думает, что в пиццу можно добавлять горох»

«Видел в метро этого парнишку»

«Вот как мой парень чистит апельсин»

«Мой, в общем-то, нормальный брат носит такую одежду все время»

«Друг режет пиццу так»

Когда многолетняя привычка делает человека похожим на взломщика

Гостил однажды у приятеля. Cидим в комнате, и вдруг слышу, что кто-то сует ключ в дверь, но открыть не получается. Я насторожился. А друг мой, не отрывая взгляд от ноута, громко:

— Вань, здорова!

За дверью:

— Да ну блин. Здоров!

И слышно удаляющиеся шаги. У меня глаза из орбит вылезли. Спрашиваю у друга, что это за странный обычай. Все оказалось просто. Друг заселился в эту квартиру несколько месяцев назад, а до этого ее снимал этот Ваня. Теперь Ваня живет на этаж выше, но привычка приходить «домой» осталась. © OxUzhEtot / Pikabu

«Моя малышка решила сама очистить и съесть банан. Как вы думаете, насколько она опасна для общества?»

«Вот таким образом мой сосед стрижет газон»

«Вот почему я одинок»

«Дедушка сомневается в том, что в ресторанах достаточно хорошо моют посуду, поэтому носит в кармане рубашки собственные приборы»

«Как мой друг делает заметки»

«С обычным попкорном я покончил раз и навсегда»

«Вот как моя девушка ест буррито»

«Я не успел открыть хлопья... Моя жена первой добралась до коробки»

«Дружбан кладет „Орео“ в воду, чтобы сделать ее „вкуснее“»

Времена меняются, а привычки остаются

Иногда и не понять, привычка это или просто вредность

Выходной. Сумки из магазина тащить не хотелось, решили со свекровью сесть на автобус. Захожу первая, чувствую, свекровь толкает меня сзади, как бульдозер. «Мама, — говорю, — не могли бы вы поменьше напирать, а то с ног сбиваете?» А она в ответ: «Это потому, что меня толкают». Сказала ей, что мы одни в автобусе, она развернулась и говорит: «И правда, никого». Вот что значит многолетняя привычка. © MadTillD*** / Pikabu