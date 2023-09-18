18 крутых садоводов, которые такой урожай вырастили, что все соседи обзавидовались

Одни люди терпеть не могут работу в огороде, а другие с легкостью могут вырастить целые кусты, например, томатов из помидорных семян, которые были в бургере. Последние умельцы как будто обладают какими-то секретными знаниями, которые позволяют им получить из ничего удивительные растения и плоды.

В конце статьи вас ждет бонус, в котором вы увидите, что грядки иногда не только радуют урожаем, но еще и подкидывают порцию милоты.

«Даже не подозревал, что редис может быть таких размеров»

Из этой кукурузы можно делать попкорн или даже муку

«Собрала урожай помидоров с собственного огорода. Хотела вырастить как можно больше разных видов»

«Во 2-м классе сын притащил домой бархатцы и загрустил, когда узнал, что они не переживут зиму. Я взяла семена и вырастила их на следующий год»

«С тех пор мы каждый год сохраняем семена этих бархатцев и высаживаем снова. В этом году он заканчивает школу, а традиция продолжается».

«Впервые вижу, чтобы брюссельская капуста так разрасталась. Думаю, все потому, что рядом я посадила горох»

«Я был невероятно доволен этими тыквами»

«Вот какую гигантскую ежевику вырастил»

«Купил виноградную лозу в супермаркете, и вот что из нее выросло — почти 25 кг ягод»

«Купил его 4 года назад. Срезал верхушку и поставил в банку с водой на солнце. Вот что выросло спустя несколько лет. Теперь еще и охранять от птиц приходится»

«Никогда до этого года не выращивал арбузы»

«Персиковое дерево определенно окупает себя»

«3 года назад этот парень рос в горшке. Но я дал ему шанс поселиться во дворе, и вот какой он вымахал»

«5 лет назад посадил косточку абрикоса, и в этом году вот такие плоды выросли. Первый раз плодоносит»

"Ого, а все вокруг только и твердят, что нельзя вырастить такое из семечки! © Unknown author / Reddit

«Вырастил батат весом в 7 кг. Кажется, на то, чтобы съесть его, у меня уйдет пара недель»

«Вот такой инжир вырос за 2,5 года из срезанных листьев»

«Взял семена помидоров из бургера в фастфуде. Теперь вот хвастаю всем, каких красавцев вырастил»

«В супермаркете со скидкой продавался набор для выращивания грибов. Выросли за 5 дней»

А чтобы получить несколько урожаев, можно разбросать остатки грибов по грядке. У меня уже 3-й урожай с упаковки. © KittyKatWombat / Reddit

«Весной кто-то забросил ко мне во двор пару старых картофелин. Я решила их не трогать. А сейчас вот собрала урожай»

«Спасибо за ужин, случайный метатель картошки».

Бонус: летний сюрприз в кабачках