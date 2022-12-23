16 человек, которые внезапно наткнулись на нечто примечательное
Вряд ли кто-то будет нарочно отдавать книгу на обед термитам или замораживать паутину. Но раз уж столкнулись с занимательными явлениями, можно и фотографию запостить. Чтобы и другие тоже узнали для себя очередной ответ на вопрос «что будет, если».
«Я забыла, что у меня в холодильнике есть итальянский сыр. А он стал вот такого цвета. Никогда с таким не сталкивалась»
Термиты почти съели книгу
Новые пушистые полотенца по сравнению с гораздо более старыми
Солнце, отражаясь в боковом зеркале, расплавило изморозь на окне
Снег сегодня похож на шарики
«Мой пакетик с чаем потихоньку вытесняет жидкость из чашки»
«Нашел у себя дома вот такую замороженную паутину»
«Трава начала расти из грязи на моих ботинках для гольфа»
Кипящая вода как бы разделилась на 2 секции с пузырьками разного размера
«Мои пальцы сильно опухают, когда я занимаюсь спортом»
Вода в этом столбе при замерзании расширилась и вытолкнула перила
«Сварила себе яйца, а один желток оказался почему-то белым»
- Такое происходит, когда курица сидит на «бесцветной» диете из белого кукурузного корма. © the_honest_liar / Reddit
«Пришла домой и увидела, что на мамином платье целый рой пчел»
«У моего банана внутри была красная полоска»
- Это грибковое заболевание. © SneakyIndian87 / Reddit
Количество сока, оставшегося после процеживания всей мякоти из бутылки апельсинового сока с «большим количеством мякоти»
Апельсин и лимон плавают на поверхности воды. А лайм почему-то тонет
- Это элементарная наука: апельсины и лимоны тут нарезаны тоньше, чем лаймы. Что оставляет на нем больше кожуры, которая увеличивает вес, и кусочки тонут. Если бы вы нарезали лаймы таким же образом, как апельсины, они бы тоже плавали. © Electronic_Gold_86 / Reddit
А с чем занимательным сталкивались вы в последнее время?
Фото на превью reddit_is_for_sheep / Reddit
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