16 человек, которые внезапно наткнулись на нечто примечательное

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Вряд ли кто-то будет нарочно отдавать книгу на обед термитам или замораживать паутину. Но раз уж столкнулись с занимательными явлениями, можно и фотографию запостить. Чтобы и другие тоже узнали для себя очередной ответ на вопрос «что будет, если».

«Я забыла, что у меня в холодильнике есть итальянский сыр. А он стал вот такого цвета. Никогда с таким не сталкивалась»

Термиты почти съели книгу

Новые пушистые полотенца по сравнению с гораздо более старыми

Солнце, отражаясь в боковом зеркале, расплавило изморозь на окне

Снег сегодня похож на шарики



«Мой пакетик с чаем потихоньку вытесняет жидкость из чашки»

«Нашел у себя дома вот такую замороженную паутину»

«Трава начала расти из грязи на моих ботинках для гольфа»

Кипящая вода как бы разделилась на 2 секции с пузырьками разного размера

«Мои пальцы сильно опухают, когда я занимаюсь спортом»

Вода в этом столбе при замерзании расширилась и вытолкнула перила

«Сварила себе яйца, а один желток оказался почему-то белым»

Такое происходит, когда курица сидит на «бесцветной» диете из белого кукурузного корма. © the_honest_liar / Reddit

«Пришла домой и увидела, что на мамином платье целый рой пчел»

«У моего банана внутри была красная полоска»

Количество сока, оставшегося после процеживания всей мякоти из бутылки апельсинового сока с «большим количеством мякоти»

Апельсин и лимон плавают на поверхности воды. А лайм почему-то тонет



Это элементарная наука: апельсины и лимоны тут нарезаны тоньше, чем лаймы. Что оставляет на нем больше кожуры, которая увеличивает вес, и кусочки тонут. Если бы вы нарезали лаймы таким же образом, как апельсины, они бы тоже плавали. © Electronic_Gold_86 / Reddit