18 человек, которые вытворили что-то на свой лад, но у всех появился только вопрос: «Ну и зачем?»
Иногда люди настолько хотят что-то быстро и легко решить, что результат их действия может вызывать больше вопросов, чем ответов. Кто-то зачем-то полностью покрывает монетами свое авто. Кто-то использует в качестве сковородки крышку от стиральной машинки. А кто-то и вовсе устанавливает у себя во дворе пиратский корабль.
«Я терпеть не могу карамель. Вот как мой парень попытался помочь мне с коробкой конфет. Разрезал их все пополам»
Этот непонятно зачем освещенный участок улицы
Лестница, ведущая в никуда
«Они заменяют все туалеты в отеле, в котором я остановился»
В этом парке у скамеек нет сидений
Просто машина, полностью покрытая монетами
«В новом грузовике моего отца на внутренней стороне центральной консоли есть куча математических таблиц»
«Любимая сковорода моего отца — это крышка от стиральной машины 60-х годов»
Когда папа может решить любой вопрос
- Мой папа всегда отличался нестандартным мышлением. Нам понадобилась тумбочка под телевизор. Так он придумал поставить его на пень! Зимой с товарищем на санках они тащили огромный, тяжеленный сосновый пень. С трудом заперли его на наш первый этаж. Но самый треш начался, когда пень оттаял. Божественный запах сосны по всему дому, а еще из него повылезали всякие бабочки да жучки. Несколько лет он стоял у нас, потом куда-то папа его дел. © Подслушано / Ideer
«Оказывается, в мое отсутствие муж решил немного приукрасить наш интерьер»
Стол выглядит мокрым из-за того, как он отделан. На самом деле он совершенно сухой
Эта электрическая зубная щетка играет песню, пока вы чистите зубы
«У моих соседей во дворе стоит пиратский корабль»
«Шлем моего друга в виде диско-шара»
«Это кафе открыто всего 2 часа в неделю»
«У меня на работе есть дверь, которую можно отпереть с двух сторон»
Кто-то использует палку в качестве дверной ручки авто
О вкусах не спорят
- Довольно тесно общаюсь к коллегой. Человек он хороший, хоть и немного чудной. Сегодня утром делали вместе кофе. Заварив чашечку ароматного напитка, он насыпал туда соли, специй и залил это все майонезом вместо молока. На мой немой вопрос молча отпил от этой жижи глоток и с невозмутимым лицом приступил к работе. © Подслушано / Ideer
Фото на превью Andromeda321 / Reddit
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