18 человек, которые вытворили что-то на свой лад, но у всех появился только вопрос: «Ну и зачем?»

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Иногда люди настолько хотят что-то быстро и легко решить, что результат их действия может вызывать больше вопросов, чем ответов. Кто-то зачем-то полностью покрывает монетами свое авто. Кто-то использует в качестве сковородки крышку от стиральной машинки. А кто-то и вовсе устанавливает у себя во дворе пиратский корабль.

«Я терпеть не могу карамель. Вот как мой парень попытался помочь мне с коробкой конфет. Разрезал их все пополам»

Этот непонятно зачем освещенный участок улицы

Лестница, ведущая в никуда

«Они заменяют все туалеты в отеле, в котором я остановился»

В этом парке у скамеек нет сидений

Просто машина, полностью покрытая монетами

«В новом грузовике моего отца на внутренней стороне центральной консоли есть куча математических таблиц»

«Любимая сковорода моего отца — это крышка от стиральной машины 60-х годов»

Когда папа может решить любой вопрос

Мой папа всегда отличался нестандартным мышлением. Нам понадобилась тумбочка под телевизор. Так он придумал поставить его на пень! Зимой с товарищем на санках они тащили огромный, тяжеленный сосновый пень. С трудом заперли его на наш первый этаж. Но самый треш начался, когда пень оттаял. Божественный запах сосны по всему дому, а еще из него повылезали всякие бабочки да жучки. Несколько лет он стоял у нас, потом куда-то папа его дел. © Подслушано / Ideer

«Оказывается, в мое отсутствие муж решил немного приукрасить наш интерьер»

Стол выглядит мокрым из-за того, как он отделан. На самом деле он совершенно сухой

Эта электрическая зубная щетка играет песню, пока вы чистите зубы

«У моих соседей во дворе стоит пиратский корабль»

«Шлем моего друга в виде диско-шара»

«Это кафе открыто всего 2 часа в неделю»

«У меня на работе есть дверь, которую можно отпереть с двух сторон»

Кто-то использует палку в качестве дверной ручки авто

О вкусах не спорят