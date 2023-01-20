18 ситуаций, которые хотя бы раз в жизни, но случались у каждого родителя

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Немудрено, что дети преподносят нам «сюрпризы» почти постоянно — ведь энергии куча и тяга к познанию мира очень велика. Вот и получается, что ребенок легко вам забросает машину снегом, просто найдя кнопку открытия люка в ней. Или понадгрызает все кексы в упаковке, а то и сам приготовит себе завтрак, который, на его взгляд, очень даже съедобный.

«Я думала, что потеряла приличную сумму денег, а через 3 месяца нашла их вот здесь, в комнате моего 4-летнего ребенка»

«Младший брат покрасил свою новую клавиатуру, потому что „он мог“»

«Вчера вечером я застал свою жену за выбрасыванием этих труб. Я оставил их для наших мальчиков»

«Вот так мой 12-летний пасынок оставил хумус»

«Сегодня утром мой 6-летний ребенок встал и сам приготовил себе завтрак»

Дегустатор

Дочка 10 лет достает сок из холодильника со словами:

— А он точно хороший? Вроде долго уже стоял.

— Хороший, хороший, не волнуйся.

— Не, пойду лучше у папы спрошу. Папа-а! Посмотри, сок нормальный?

Папа нюхает:

— Нормальный сок.

— Нет, ты не нюхай, ты пробуй!

— То есть ты думаешь, что он тухлый и я его пробовать должен? Сама давай.

— Не буду я пробовать, я маленькая. А ты уже хорошо пожил, ты и пробуй. © Engeis / Pikabu

Зима и дети

«Мой сын вечно засыпает в самых случайных, неудобных и безумных позах. У ребенка столько мест, где он мог бы спать, а он выбрал это!»



«Копаясь в старых коробках, моя жена нашла свою свадебную сумочку! Она дала детям поиграть с ней, и они с волнением носили ее, как будто это великое сокровище»

«И вот для чего они ее использовали. Как хранилище для салями».

«Он плачет, потому что мы сжигаем дрова в камине»

«Мой ребенок сказал, что этот банан ржавый и перезревший»

Иногда забота может вылиться в коллапс

Увидела в магазине прикольные фломастеры для рисования по телу с блестками. Подумала, классно будет послать такие своим крестникам в подарок. Сказано — сделано. Через месяц меня настигает сообщение их матери, в котором она грозит мне страшными карами. К нему прикреплено несколько фото: разрисованные с головы до пят дети, разукрашенная китайская хохлатая собачонка и на закуску — бритая голова отца семейства в сердечках. Он так на работу сходил. © Подслушано / Ideer

«Мой 4-летний ребенок сделал это, пока я спала. „Я больше не голоден“»

Он был всегда, а вы все врете

Племяннику было года 4. Смотрели фотографии его мамы и папы, свадебные. Он спрашивает:

— А я где на фото?

— Тебя еще не было.

— А где я был?

— Да тебя еще вообще не было, еще не родился.

— Ага, вы меня опять никуда не взяли! Вы меня вечно никуда не берете!

Разгунделся, еле успокоили. А объяснить ребенку, что его вообще не было, так и не смогли. «Нет, я есть, это вы меня не взяли!» © Prohorlinna55 / Pikabu

«Она отказалась спать в своей кровати и на диване тоже»

«3-летний ребенок спросил, можно ли ему съесть кекс. Я разрешила»

«Ребенок нашел кнопку открытия люка»

Самостоятельность — она такая

Еду в автобусе, собрался выходить на остановке. Подошел к дверям, а передо мной стоит девушка с мальчиком лет 3. У девушки в руках сумка, пакет, да и на улице скользко, так что, когда двери открылись, я подхватил малыша за подмышки и поставил на землю. Вместо благодарности на меня смотрела мама с полными ужаса глазами и со словами: «Что же вы наделали». Я понял, что совершил ошибку, когда услышал крик: «Я хотел сам!» Извинившись, поспешил на работу, как назло, мне с этой парочкой было по пути и всю дорогу я слушал ор, что он хотел выйти сам. © Knat / Pikabu