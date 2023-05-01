18 девушек, которые и копейки лишней на наряды не потратили, но одеваются с парижским шиком

Утверждение, что одеваться стильно можно, только если у тебя денег куры не клюют, не выдерживает никакой критики. К примеру, у некоторых женщин есть талант находить в комиссионках и секондах наряды, которые стоят копейки, а выглядят на миллион.

«Сегодня нашла это платье от Valentino в комиссионке за $ 8. И это мой размер!»

«Собираюсь в этом пойти на свадьбу. За все про все $ 28»

Эй, аккуратнее, ты же не должна затмить невесту! © Lornesto / Reddit

«Нашла в секонде красивое платье»

Я только вчера видела такое, когда просматривала старые семейные фотографии. Дочь лучшей подруги моей мамы надела его на выпускной в 1995 году, и 10-летняя я думала, что она принцесса. © howsthatwork / Reddit В комиссионном магазине можно найти не только наряд для выпускного, но и великолепное свадебное платье. В этом можно убедиться, если прочесть нашу статью «17 cвадебных нарядов из секонд-хенда, за которые не то что не стыдно, а гордость берет»

«Armani за 8 австралийских долларов? Возьмите мои деньги»

«Наряд из разряда: „О чем я думала в комиссионном магазине?“»

«Нашла свободное платье в стиле 1970-х. После удаления пятен и починки оно как новое»

«Винтажный свитер за $ 20, рукава такие милые»

Просто великолепно. Ты улыбаешься именно той улыбкой, которой улыбнулась бы и я, будь у меня такой офигенный свитер, типа: «Эти романтические рукавчики заставляют тебя падать в обморок от зависти? Ну, конечно да». © hauntedpalmtree / Reddit А вот тут вы можете ознакомиться с откровениями мамы, которая не только сама покупает вещи в секонд-хендах, но и ребенка одевает там же.

«Повезло: красный блейзер из 100%-ной кожи в первый день осени за „чудовищные“ $ 2»

«Один из моих любимых комплектов»

«Купила в комиссионке мешок всякого хлама на развес за $ 44. Получается, что это платье обошлось мне где-то в доллар»

«Нашла это атласное платье и плащ в комиссионном магазине. Похоже, что сшиты в 1950-х. Торговая марка Saks Fifth Avenue»

Куда будете его носить? Где бы вы ни были, все взгляды будут прикованы к вам, потому что вы просто ошеломительны. © NoFanofThis / Reddit

Я надела его уже на следующий день в Метрополитен-музей — это был идеальный повод! Теперь я думаю о концертах, спектаклях и свадьбах. Я просто влюблена в него. © ordinary-pigeon / Reddit



«Комбинезон ручной работы в стиле 70-х за $ 5»

«Нашла это великолепное платье за ​​11,49. Его розничная цена $ 400. Чувствую себя Золушкой»

«Платье в стиле ретро»

Ты выглядишь такой счастливой! Наслаждайся платьем, в котором чувствуешь себя так хорошо. © Expensive_Buy_5157 / Reddit

«Нашла это очаровательное платье в комиссионке. У него корсаж на косточках! Есть и нижняя юбка»

«Платье от Gunne Sax. Недавно нашла его в комиссионке, и оно в отличном состоянии»

Вау, я потеряла дар речи. Какое великолепное платье. © ivyraveneve / Reddit

«В восторге от этих подержанных туфель. Мой парень увидел их и сказал: „Ерунда! У тебя нет ничего, что подойдет к ним!“ Я такая: „Поспорим?“»

«Думаю, я выиграла. И каждая вещь из всех этих комплектов была куплена в секонде».