18 девушек, которые навострились орудовать косметикой так, будто они и не красятся вовсе
Так называемый макияж без макияжа — это целое искусство. Порой на то, чтобы выглядеть естественно и при этом свежо, уходит множество косметических продуктов и не один десяток минут. И героини нашей статьи знают об этом не понаслышке.
«Попробовала накраситься так, будто на мне вообще нет косметики»
- Срочно бегите в хорошее модельное агентство. Вы выглядите потрясающе. © moonligxt / Reddit
«Главное — хорошенько увлажнить кожу»
- Научите меня так краситься. Выглядите так ухоженно и при этом естественно! Как вам это удается? © pocket_mexi / Reddit
«„Как же тебе повезло, что ты и без косметики красотка“. Ага, я вообще-то на этот макияж 20 минут потратила»
«Почти вся косметика, которой я пользуюсь, аптечная или подаренная. Терпеть не могу тратить на нее деньги»
«Мой простой повседневный макияж»
«Это моя свадебная версия „макияжа без макияжа“»
«Вот как я обычно крашусь. Даже тональный крем не наношу»
«Я без косметики и с легким макияжем»
- Ваша кожа потрясающая как с макияжем, так и без него. Где поры? © honeyimsorry / Reddit
«Я до и после минимального макияжа»
«У меня склонная к образованию прыщей кожа. Вот какой „макияж без макияжа“ я делаю за 15 минут»
«Слева — мое чистое лицо с увлажняющим кремом, справа — с макияжем»
«Я до и после естественного макияжа. На веки нанесла немного сиреневых теней»
«Мне 37 лет. Вот, работаю над усовершенствованием утонченного образа»
«Мой натуральный макияж. Использую всего 4 косметических средства»
«Такой универсальный образ! И классно, что не нужно наносить тушь для ресниц»
«Я без косметики и с повседневным макияжем»
- Я мечтаю иметь такую же безупречную кожу, как у вас. Вы выглядите великолепно. © 24KittenGold / Reddit
«Это ж очуметь сколько труда нужно приложить, чтобы казалось, будто ты и не накрашена вовсе»
«Капелька косметики, и кажется, будто у меня от природы широкие брови и пухлые губы»
Да, даже минимальный макияж может здорово изменить внешность. И то же самое происходит, стоит только отрезать челку.
Фото на превью CarmelaMachiato / Reddit
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