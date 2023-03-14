18 квартир, у которых после ремонта началась вторая, лучшая жизнь
Даже простой ремонт порой способен творить чудеса. Герои нашей подборки всю душу вложили в обустройство своего гнездышка, и оно того стоило. Многие идеи мы уже взяли на заметку — надеемся, они пригодятся и вам.
Квартира на 2-й день после покупки и 2 недели назад
«Купили квартиру в ипотеку, почти все деньги вложили в первый взнос. Определили срок на ремонт и переезд — 2 недели»
«Небольшой бюджет и сжатые сроки повлияли на некоторые решения в ремонте».
Столовая до и после ремонта
Ванная до и после трансформации
- Просто удивительно! Cмело вы обошлись со старой плиткой. И оно того стоило. © Spiegeleiqualle / Reddit
«Мой маленький домик до и после ремонта»
- Стало очень тепло, ярко и гостеприимно. © Ill-Worldliness-4904 / Reddit
«Мой первый дом. До и после ремонта»
«Купили жилье в старом доме. Прошлых жильцов не особо беспокоило состояние квартиры, но мы решили переделать вообще все»
Ванная до и после ремонта
- Получилось здорово, все так хорошо сложилось! Узоры «не спорят», делают ванную уютной и расширяют пространство. Мне нравится. © coldoldduck / Reddit
«Просто обновили декор в гостиной»
Ванная до и после
«Все деньги вложил в квартиру. Купил надувной матрац и переехал. Мало-помалу в свободное время делал ремонт, все в первый раз. Получилось примерно вот так»
Маленький туалет, без душа и ванны
«Классных дизайнерских решений у меня нет, но и цель была другая — просто чтобы было чисто первое время»
Свежий слой краски способен решить кучу проблем
«Освежили ванную. Постарались подчеркнуть ее достоинства»
Как светло и просторно! И в то же время очень уютно. Отличная работа
«Покрыла краской все, включая обои. Кажется, стало лучше»
«Очень жалко продавать дом: столько сил вложили в него»
Люди, затеявшие ремонт, способны существенно преобразить свое жилье. Как это сделали герои наших прошлых статей:
- 18 человек, которые точно знают, что ремонт — это не обязательно трата нервов и больших денег
- 19 умельцев, которые решились на косметический ремонт, и от их фантастического результата у нас отвисла челюсть
- 18 случаев, когда ремонт оказался настолько крутым, что хочется спросить: «Так можно было, да?»
- 18 доказательств того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
- 20 человек, которые взялись за ремонт сами и теперь не кусают локти
Фото на превью bryks123 / Pikabu
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