18 невест, которые не стали тратить на свадебное платье состояние, но все равно выглядели как королевы
Главный вопрос, который волнует каждую невесту перед свадьбой, — какое платье выбрать. Кто-то сразу пускается в поход по элитным свадебным магазинам, а кто-то начинает листать модные журналы в поисках того самого платья. Но героини нашей подборки пошли по другому пути. Одни решили купить подержанные платья в комиссионках, другие — взять мамино или бабушкино, а третьи создали платье своими руками.
«Я нашла его! Если скажу, то не поверите, сколько оно стоит! Шляпа и платье вместе мне обошлись всего в $ 120»
- Где вы нашли такое красивое платье? © sassafrasrewts / Reddit
«У меня вдруг возникло странное ощущение, что я должна поискать свадебное платье в секонд-хендах. И вот я вижу его на манекене!»
«Наткнулась в секонд-хенде на это платье всего за $ 25»
«Я месяцами копалась в комиссионках и наконец-то нашла платье своей мечты»
«Я отыскала это свадебное платье в комиссионном магазине, и оно мне так нравится!»
«Купила винтажное свадебное платье, а теперь думаю, как его переделать»
«Я купила платье за $ 45 в секонд-хенде, а потом переделывала его сама»
- Не верится, выглядит как совершенно новое платье! © skelechel / Reddit
«Сестра решила надеть на свадьбу мамино платье, и теперь мама не может сдержать слез»
«Нашла свадебное платье 1960-х годов от Aldens Bridal в идеальном состоянии и всего за $ 7,99»
«Наткнулась в комиссинке на свадебное платье 80-х за $ 8. Оно было все в пятнах, но я его отстирала!»
«Купила на распродаже свадебное платье 1924 года, и я от него без ума»
«Я вышла замуж в свадебном платье моей мамы. С тех пор обожаю винтажные вещи»
«Купила это великолепное свадебное платье в секонд-хенде»
«А я себе свадебное платье связала»
«Бабушка сшила свадебное платье для моей мамы, а я переделала его к своей свадьбе»
«Я ночами не спала и наконец дошила свое свадебное платье. Утром. В день свадьбы»
«Мои тети подарили мне платье. Хочу его немного переделать»
«Я весь интернет перекопала в поисках выкройки и наконец связала себе свадебное платье!»
Фото на превью Iknowustolemypotato / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 невест, которые не стали тратить на свадебное платье состояние, но все равно выглядели как королевы
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