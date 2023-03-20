18 невест, которые не стали тратить на свадебное платье состояние, но все равно выглядели как королевы

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Главный вопрос, который волнует каждую невесту перед свадьбой, — какое платье выбрать. Кто-то сразу пускается в поход по элитным свадебным магазинам, а кто-то начинает листать модные журналы в поисках того самого платья. Но героини нашей подборки пошли по другому пути. Одни решили купить подержанные платья в комиссионках, другие — взять мамино или бабушкино, а третьи создали платье своими руками.

«Я нашла его! Если скажу, то не поверите, сколько оно стоит! Шляпа и платье вместе мне обошлись всего в $ 120»

Где вы нашли такое красивое платье? © sassafrasrewts / Reddit

«У меня вдруг возникло странное ощущение, что я должна поискать свадебное платье в секонд-хендах. И вот я вижу его на манекене!»

«Наткнулась в секонд-хенде на это платье всего за $ 25»

«Я месяцами копалась в комиссионках и наконец-то нашла платье своей мечты»

«Я отыскала это свадебное платье в комиссионном магазине, и оно мне так нравится!»

«Купила винтажное свадебное платье, а теперь думаю, как его переделать»

«Я купила платье за $ ​​45 в секонд-хенде, а потом переделывала его сама»

Не верится, выглядит как совершенно новое платье! © skelechel / Reddit

«Сестра решила надеть на свадьбу мамино платье, и теперь мама не может сдержать слез»

«Нашла свадебное платье 1960-х годов от Aldens Bridal в идеальном состоянии и всего за $ 7,99»

«Наткнулась в комиссинке на свадебное платье 80-х за $ 8. Оно было все в пятнах, но я его отстирала!»

«Купила на распродаже свадебное платье 1924 года, и я от него без ума»

«Я вышла замуж в свадебном платье моей мамы. С тех пор обожаю винтажные вещи»

«Купила это великолепное свадебное платье в секонд-хенде»

«А я себе свадебное платье связала»

«Бабушка сшила свадебное платье для моей мамы, а я переделала его к своей свадьбе»

«Я ночами не спала и наконец дошила свое свадебное платье. Утром. В день свадьбы»

«Мои тети подарили мне платье. Хочу его немного переделать»