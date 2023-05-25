18 оригиналов, которые продумывают каждую мелочь, чтобы порадовать клиента

Большинство владельцев заведений стараются осчастливить своих гостей. Но некоторые из них не только придумывают необычный интерьер, но и добавляют неожиданные элементы, чтобы сделать опыт посещения этих мест действительно незабываемым. Ведь даже такие вещи как специальное мыло или резиночки для волос могут изменить мнение человека к лучшему.

1. «Недавно обнаружил камин в общественном туалете»

2. «Чтобы естественный свет достигал нижнего этажа было сделано такое окно»

3. «На нашем гостиничном телефоне есть специальная кнопка, чтобы заказать на ночь прослушивание историй»

4. «Сегодня были на приеме у ветеринара. Так у него для кролкиов оборудованно специальное сенное кафе»

5. «В интернет-кафе сделали такой вход»

6. Это 2D-кафе

7. «В кафе придумали меню с такими объемными иллюстрациями»

8. «Эта штука называется „медленный кофе“. Придется потерпеть минут 5, прежде чем он растает»

К сожалению далеко не все люди отнсятся к своей работе с такой же любовью и вниманием.

9. «У столика есть специальная ручка, с помощью которой его можно поднять и опустить»

10. «Вот так мне подали простую воду в ресторане»

11. «В суши-ресторане гостям предлагают 2 вида мыла»

«Мыло без запаха, чтобы мыть руки до еды». «Мыло с запахом, чтобы мыть руки после еды».

12. «В отеле вырезали дырку в стене душевой кабины, чтобы постояльцы могли отрегулировать температуру воды заранее и не замерзнуть»

13. «Рядом с нами есть кафешка, где вместо обычных номерков для столов используют разноцветные таблички с усами»

14. «В этом ресторане вместо раковины поставили большую кастрюлю»

15. «Проезжал мимо ресторанчика и там перед входом висела машина в качестве украшения»

16. «В этом кафе ножки стульев и столов носят носочки»

17. «В гостинице решили оформить туалет в виде бассейна»

18. В японской лапшичной подают с едой горячее металлическое яйцо. Оно нужно на случай, если суп остынет