18 смелых девушек, которые забили на стереотипы и сделали первый шаг к знакомству
Решиться на первый шаг — дело непростое, и зачастую инициативу пригласить на свидание, познакомиться в свои руки берут мужчины. Но далеко не все женщины согласны ждать. А многие даже рассказывают собственные истории, как они взяли и сделали все сами.
- 6 лет назад сидела на кухне дома у своей подруги, хотели пойти гулять с друзьями. Она собралась, мы уже были готовы, но тут меня что-то остановило, и я осталась у нее дома. Сидели с ее мамой на той же кухне и мило общались. Тут заходит старший брат моей подруги и спрашивает:
— Ты чего сидишь? Сестра же ушла уже.
На что я ответила:
— Тебя жду.
И вот так спустя 6 лет мы все еще вместе. И ровно через 3 месяца свадьба. © LelikNk
/ Pikabu
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Написала сама ради интереса, долго переписывались, но какой-то безумной искры не было. Ну решили встретиться, хоть кофе попить. Спокойно выхожу из подъезда, как вдруг из-за угла откуда ни возьмись выворачивает машина. И тут, как будто на ухо, шепот: «Ну что, готова встретиться со своим будущим мужем?» По спине холодок, ни единой мысли даже об отношениях не было. Итог: все волшебно, 5 лет вместе, никаких ссор, собака. А искры и притяжение у нас почти каждый день. © Тайные истории / VK
- Сегодня ровно 5 лет, как я женился. А все началось с того, что я заметил ее в одном из автобусов нашего города и стал пристально смотреть. Ничего бы не случилось, если бы она не подошла со словами: «Молодой человек, я не музейный экспонат! На меня не только смотреть можно!» © stanttap / Pikabu
- Моя девушка познакомилась со мной, когда я работал в одном из ресторанов быстрого питания. Сначала я хотел дать ей не свой, а липовый номер. Потому что тогда мне показалось, что она слишком хороша для меня. Мне было 19, ей 17. И вот прошло 13 лет, мы женаты уже 5 лет, у нас есть 3-летний сын, скоро ждем дочку. © djejayy / Reddit
- Инициатором моего первого поцелуя была я сама. В течение 3 лет мне нравился парень, который учился со мной в одной школе. И вот он написал мне и предложил погулять. Я согласилась. Был конец октября, моросил дождик, поздний вечер, наша прогулка длилась уже пару часов. Я не хотела упустить возможность начать встречаться с тем, по кому сохла столько времени. Вмиг я остановила его и поцеловала, в этот же день мы начали встречаться. С тех пор мы вместе почти 2 года, а он благодарит меня за этот первый шаг, потому что сам не осмелился бы. © Карамель / VK
- Гуляю с собакой, и вот уже подходим к подъезду. А там какой-то тип стоит. Поглядываю на него — лица не видно. Смотрит на меня. Обычно я запаниковала бы, но не тогда. Захожу в подъезд, поднимаюсь, и тут как полетели бабочки в животе. Завела собаку в квартиру, убедила маму, что мне очень нужно сбегать в магазин.
Бегу и думаю: «Если он все еще там — надо познакомиться». Мурашки, дыхание участилось. Вылетаю из подъезда. Он все еще здесь! Прохожу спокойно мимо. И тут слышу: «Пойдем гулять». Обрадовалась, что я ему тоже понравилась! Соглашаюсь, естественно. Идем, потихоньку знакомимся друг с другом. С ним почему-то так хорошо и спокойно. Но у меня мало времени на знакомство, надо домой. Обменялись контактами. И вдруг он перед тем, как попрощаться, говорит: «Я уже давно тебя заметил, ты каждый вечер с собакой гуляешь. Сразу мне понравилась. Сегодня решил: если выйдешь опять, надо обязательно познакомиться». Так все завязалось у нас с мужем. Уже 6-й год вместе, счастливы. © Подслушано / Ideer
- История знакомства и любви моих родителей не самая романтичная, но что-то в ней есть. Мой папа работал на заводе, а мама готовила там еду, поэтому виделись они почти каждый день. Инициатором всего стала мама: начала какие-то записки подбрасывать, сама приглашала на прогулки. Папа, как рассказывает, сначала не очень к этому всему отнесся, а потом заметил, что та девушка дает ему порции побольше, и понял, что она что-то в этой жизни соображает. Но серьезно все началось, когда на завод завезли 100 кг кабачков и маме пару недель приходилось что-то из них готовить. И за все время ей удалось ни разу не повторить блюдо, постоянно новое придумывала. Мой папа это приметил и уже сам начал за мамой ухлестывать, ибо осознал, что она не просто очень красивая, но еще и смышленая. Уже больше 20 лет прошло, но традиция каждое лето готовить миллион блюд из кабачков никуда не делась. © Палата № 6 / VK
- Девушка пригласила меня на свидание, так как знала, что я очень застенчив и безнадежно романтичен. Я не очень быстро согласился, но это все же произошло. И вот спустя 5 лет мы счастливы вместе. И намерены и дальше строить наше общее будущее. © Sameer Bhalekar / Quora
- Несколько месяцев думала над тем, как бы выйти из френдзоны одного чудесного парня, с которым подружились еще на 1-м курсе универа. А на корпоративе в честь Нового года (мы, кстати, в одной фирме работаем) плюнула на стыд и прочие условности — просто подошла к нему и поцеловала. На поцелуй он ответил с таким пылом, которого я никак ожидала от такого тихони. Сейчас мы встречаемся, все идет хорошо, а я до сих пор не могу нарадоваться, что не сдрейфила и сделала это. © Палата № 6 / VK
- Через несколько дней после того, как я окончила школу, мы с мамой решили в выходные поехать на пляж. До него примерно 8–9 часов езды. Долго, но это был пляж, на который я ходила с детства, и это должна была быть последняя поездка перед тем, как я отправлюсь в университет. Я увидела парня, который серфил со своим другом. Мне он показался очень милым, поэтому я решилась с ним познакомиться. Это было 10 лет назад. С тех пор мы вместе. © Annnnnnnnaaaaa / Reddit
- Я была на вечеринке, на которую даже не хотела идти. И вот я сижу, жду своих друзей, замечаю милого парня. Решилась подойти и завязать разговор. Мы проболтали 6 часов, пока заведение не закрылось. После этого мы встречались 10 месяцев и 11 месяцев готовились к свадьбе. Сейчас уже прошло 13 лет с того момента, а жизнь с ним по-прежнему прекрасна. © your_moms_apron / Reddit
- Дело было, когда я еще училась в школе. Я и мальчишка, который мне очень понравился, случайно встретились глазами на одном из наших занятий. Это была настоящая любовь с первого взгляда. Сразу после урока я попросила у него ссылку на его профиль в соцсетях. И да, сейчас мы уже женаты. © Gabby Mason / Quora
- Понравился парень. Я взяла и написала ему первая. Он предложил встретиться. Я опоздала, подхожу сзади, а он по телефону болтает: «Прикинь, одногруппница пожить попросилась. Везде свои вещи разложила, а недавно еще и трусы мне купила. Что делать?» Я подошла к нему ближе ну и сказанула: «Говори ей, что к тебе жена приехала и покупку нижнего белья ты доверяешь только ей». Теперь у него в ванной моя щетка, а в шкафу моя пижама, и он не спрашивает, что делать, сам так решил. Но первый шаг все-таки сделала я. © Палата № 6 / VK
- Шел по своим делам, никого не трогал. Вдруг ко мне подошла девушка и говорит: «Вы мне понравились, давайте познакомимся». Я так опешил от такого поворота событий, что и познакомился, и номер дал, и на свидание согласился пойти. Уже дома подумал, что, наверное, развод какой-то, но из любопытства пошел на встречу. Она весь вечер проявляла инициативу, сама заплатила, настойчиво приглашала на чай, но я опять стушевался. После она позвонила, сказала, что все было круто, давай, мол, еще куда-нибудь сходим — и понеслось. Она постоянно проявляла инициативу, делала шаги навстречу. Плюс у нее бизнес, машина, квартира. В общем, у нас завертелось. Уже 3 месяца вместе, предлагает переехать к ней. Она замечательная девушка, очень красивая и умная, и будет странно, если я потеряю такую из-за глупых стереотипов. © Палата № 6 / VK
- Общий друг познакомил меня с будущей женой на хеллоуинской вечеринке в нашем колледже. Забавно, что в тот вечер я хотел добыть номер телефона ее лучшей подруги. Но потенциальная супруга быстро нашла меня в соцсети и тут же написала. Тем вечером мы проболтали несколько часов, а 2 недели спустя я попросил ее стать моей девушкой. Вот уже 8 лет мы счастливы в браке. © DontS****TheMedic / Reddit
- Коллега рассказывала, как ее подруга нашла себе мужа: выходит из метро, видит парня с букетом. По его усталости и гипнотизированию часов она поняла, что он уже долго там стоит. Ну она, когда мимо него проходила, сказала: «Чего стоишь, пойдем». А он и пошел. Так они познакомились, а сейчас уже больше 20 лет вместе. © Подслушано / VK
- Я работала в заведении, и как-то раз у нас отдыхал один мужчина. Я никак не могла перестать смотреть на него. Поэтому я подсела и начала разговор. После этого мы начали общаться и поначалу были друзьями. Потому что оба не так давно пережили тяжелые разводы. В итоге спустя время все закрутилось, и я забеременела. Но мы решили, что лучше нам быть друзьями. Он помогал мне с нашей дочкой, но, когда ей было 6 лет, мы вдруг поняли, насколько сильно любим друг друга. Прошло уже 8 лет, и мы чертовски счастливы вместе. © AnotherStarShining / Reddit
- Устроилась в крупную компанию, потому что по уши влюбилась в руководителя. На работу ходила как на праздник, правда, все время дар речи теряла. И вот наконец решилась анонимно написать ему, пригласила на свидание. Пришла на ватных ногах, и тут заходит он. Неожиданно заявляет, что сразу догадался, кто это. Ведь только я могла так эмоционально написать: «Иной раз так хочется зайти в твой кабинет, громко хлопнуть дверью, взять кипы ненужных бумаг, кинуть вверх и сказать в упор, что я влюблена!» © Подслушано / Ideer
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