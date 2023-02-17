19 бунтарей, которые простые вещи делают каким-то чудаковатым образом

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Большинство вещей люди делают одинаково, так уж сложилось исторически. Например, разные виды сахара хранят в отдельных емкостях, бананы едят сверху вниз, а пасту из тюбика выдавливают через носик. Но среди нас есть бунтари, которые подобные простые действия совершают как-то уж очень вычурно. Вот 19 таких примеров.

1. «Моя девушка не любит сыр. Вот как она ест пиццу»

2. «Моя жена играет на компьютере скрещенными руками»

3. «Моя девушка вот так ест батончик Mars»

4. «Как моя девушка открыла пакет со свежей лепешкой»

5. «Мой друг хранит свои книги вот таким образом»

6. «Так мой друг ест бананы»

7. А некоторые едят банан еще вот так

8. «Размер кусочков ананаса, которые мой коллега кладет на пиццу»

9. «Вот так мой парень носит сумки с покупками»

10. «Так моя подруга наносит зубную пасту: обмакивает щетку в обрезанный конец. А ведь это почти новый тюбик, куплен 4 дня назад!»

11. «Как у нас в семье хранится сахар»

12. «Мой муж носит пончики вертикально»

13. «Мой сын-подросток вчера вечером поел Oreo»

14. «Вот так моя жена кладет свою тарелку в посудомоечную машину»

15. «Так мой коллега ест пирог»

16. «Сосед моего парня не моет сковороду между использованиями»

17. «Так мой папа открыл коробку с пазлами»

18. «Моя подруга использует свою посудомоечную машину как место хранения конфет»

19. «Я был на тренировке 2,5 часа. Вернулся домой и обнаружил свою комнату вот такой»