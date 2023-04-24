19 человек, которые и в куче хлама способны нарваться на настоящие сокровища

Герои нашей статьи — настоящие счастливчики, ведь им повезло найти добротные, а главное, нужные им вещи там, где они и не ожидали. Кто-то из них отыскал и приобрел чуть ли не бесплатно сокровище на барахолке или в секонд-хенде, другие же натолкнулись на него прямо на улице.

А в конце статьи вас будут ждать истории от тех, кто, сам того не ведая, осчастливил других своими вещами.

1. «Ухватил на распродаже золотое кольцо в 10 карат с настоящими бриллиантами и отличной винтажной, почти антикварной оправой»

2. «Люблю, когда люди переезжают и оставляют ненужные вещи. Нашел вот такую ​лампу»

3. «Купила кофейный столик в виде улитки. Я в восторге»

4. «Заполучил эту крутую лампу. На абажуре вышиты винтажные выкройки из модного журнала»

5. «Отыскала туалетный набор Энн Бартон. Восхитительно!»

6. «Мне досталось это старинное кольцо. Думал, обычная бижутерия, а оказалось, что это золото в 14 карат с настоящими бриллиантами и рубинами»

7. «Я как раз подумывала купить скамейку для синтезатора, а потом нашла эту прелесть на обочине, прямо недалеко от своей квартиры»

8. «Сегодня я отхватила парочку абажуров»

9. «Нашла этот диско-шар. Думала, он будет хрупким, но на самом деле он очень тяжелый и красивый»

10. «Эти гигантские деревянные цветы — одна из моих лучших находок на сегодняшний день! Моя гостиная теперь похожа на причудливый сказочный лес»

11. «Сегодня мне улыбнулась удача. Нашел среди мусора»

12. «Купила винтажное платье ручной работы в эдвардианском стиле почти за бесценок»

Это платье создано для того, чтобы мечтательно резвиться на лугу и плести венки из одуванчиков. © librarieofalexandria / Reddit

13. Старинные графины для парфюма

14. «Нашел сегодня у мусорных баков»

15. «На распродаже купила простынь и сшила из нее платье. Этим шедевром я отметила свои 4 месяца в швейном деле»

16. «Отхватил старый будильник с покрытыми ураном цифрами и стрелками»

17. «Нашел на распродаже винтажную пряжку из серебра с бирюзовой вставкой. Она была настолько тусклая, что ее продали как латунную»

«После небольшой шлифовки стала выглядеть еще прекраснее. Буду носить с гордостью».

18. «Моя самая крутая находка. Старинная безымянная брошь в виде паутины из золота в 14 карат»

19. «Шел мой свекор в 3 утра на рыбалку. Смотрит, на помойке чемодан. Старый, тяжеленный такой. Открыл, а там много белоснежного постельного белья, полотенец»

«Взял на тряпки. Дома стал все рассматривать и нашел на дне носок. В носке — коробочка. А в коробочке лежали 2 обручальных кольца и 2 женских колечка, которые когда-то были признаком роскоши. Я с сожалением смотрела на эти колечки. Даже легко смогла представить женщину, которая прятала их на дне старого чемодана, под чистым постельным бельем, возможно надеясь на то, что потомки оценят ее бережливость. Но не оценили».

Бонус: истории от людей, которые невольно осчастливили других уже ненужными им самим вещами

Стали избавляться от вещей на балконе. Всю площадку своим барахлом заставили. А жили мы тогда на 5-м этаже, дом без лифта. Решили пообедать, а потом выкинуть. Вышла я за хлебом, а соседка спрашивает, можно ли что-нибудь забрать. Говорю, конечно. Тем более мы с мужем с такой тоской смотрели на гору хлама, которую предстояло перетаскать на улицу. Вернулась я минут через 20, смотрю, а на площадке стоит небольшой пакет с бумагами. Соседи забрали все. © Индира Хаметчина