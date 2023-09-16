19 человек, которые лучше пешком пойдут, чем снова сядут в этот ваш самолет

Полет на самолете мог бы быть одним из самых приятных времяпрепровождений, если б не наглые пассажиры и ушлые авиакомпании. Конечно, иногда путь среди облаков не портит ни одна мошка, но вот порою от причуд окружающих хочется сбежать хоть с высоты в 10 тыс. метров.

«Ну и ладно, не очень-то и хотелось смотреть»

«Дама с заднего кресла скинула мою руку с подлокотника и уложила туда вот это. Почему люди такие противные?»

Даже на паспортном контроле можно почувствовать себя так, будто ты на рынке

Недавно летел из отпуска. На паспортном контроле какая-то женщина ломится без очереди и встает передо мной. Я в шоке от наглости, но решил промолчать, чтобы не портить никому настроение. И вдруг эта мадам начинает орать: «Люба, иди сюда! Я очередь заняла». Тут уже не выдерживаю: «В каком смысле заняли? Я и так вас пропустил». На что получаю ответ: «Вы не тут стояли. И вообще, я опаздываю, меня ребенок ждет!» Окончательно вскипаю и отодвигаю ее назад, а она орет: «Женщин не уважаешь!» Девушка, стоящая впереди, тоже не выдержала и вступилась за меня. После чего тетка выпалила: «Что за молодежь пошла» — и ушла к той самой Любе. © amgeekin / Pikabu

«Так прошел мой 4-часовой полет. Я девушка. Ноги соседа были именно тут, пока он смотрел фильм»

«Какой-то парень во время полета уплетает курицу гриль»

А могла бы быть рыба. Так что тебе, можно сказать, повезло. © madmiah / Reddit

Тот момент, когда полет обещает быть веселым

Возвращалась как-то домой из далекой страны, предстояло лететь 10 часов в самолете. В спинки передних кресел был вмонтирован экранчик, чтобы смотреть фильмы. Мой почему-то не работал, и я позвала стюардессу. На вопрос, почему не работает, она спокойно ответила: «А у нас тут ничего не работает!» © Подслушано / Ideer

«Чемодан моего дяди после полета»

А самолет-то хоть приземлился? Или чемодан сбросили еще в полете? © prawduhgee / Reddit

Представитель авиакомпании: «Откуда мы знаем, что он таким не был раньше?» © Eternal_Bagel / Reddit

«Вы только посмотрите на этого наглеца!»

Я подумал, что это забинтованная собачья лапка. © Broking37 / Reddit

Вам еще повезло, что она маленькая. Бывают и побольше. © VolkspanzerIsME / Reddit

«Вчера вернулись из отпуска. Забираем единственный чемодан — и тут такое...»

Сваты есть везде: и на земле, и в небе

Сосед в самолете весь полет рассказывал, что жена должна быть глупее мужа и вообще без образования. Объяснил это тем, что он ведет ее за собой во тьме и она будет ему верна. А потом попросил номер моей сестры, чтобы с сыном познакомить. Я сказала, что она им не подойдет, ведь у нее 2 высших образования, да и работает она руководителем компании. Так он выпалил: «Ничего, нам и такая сгодится». © Подслушано / Ideer

«Это мой багаж. Чемодан нашелся отдельно от ножки»

«Лечу вот с таким нехорошим соседом»

Объясните, каким образом он вообще смог туда пролезть? У него лишнее колено на ноге? © ItsATerribleLife / Reddit

Веселье может начаться уже на стойке регистрации

Летели в другой город с отцом. На стойке регистрации отдали наши паспорта и билеты, но вдруг лицо работницы поменялось, и она заявила: «У вас обоих одинаковые имена. Это невозможно!» Мы были удивлены, мол, ну и что такого. Потом она просмотрела в список пассажиров, где мы оба были записаны, и сказала, что запись почему-то продублирована, а пассажир не может быть записан дважды. И ушла исправлять «ошибку» к начальнику. Наше удивление сменилось раздражением. Через 20 минут появился начальник. Глубоко вздохнув, он улыбнулся и сказал нам: «Извините за ситуацию. К сожалению, мы не можем позволить себе нанять на работу ученых». © Adriaan Bloem / Quora

«Мне кажется, что во время полета жене не повезло с развлечениями»

«Вместе со мной летела просто отвратительная девушка»

Такому человеку нужно не дополнительное пространство для ног, а хорошая дрессировка. © fwilliams13 / Reddit

К сожалению, безвыходные ситуации тоже случаются

Во время 11-часового перелета рядом со мной сидел парень, от которого ну очень сильно и неприятно пахло. Весь полет его локоть постоянно находился на моей стороне подлокотника. Я умоляла стюардессу пересадить меня куда-нибудь, но все места были заняты. Пожалуй, это был самый длинный перелет в моей жизни. © Winter_Opening_7715 / Reddit

«В аэропорту кто-то бросил целую порцию спагетти на пол и ушел. Все это пролежало тут несколько часов»

«Эта дамочка напротив меня ну никак не понимает намеков и не отключает телефон»

С некоторыми пассажирами нужно держать ухо востро

Летели с дочкой 3 лет на самолете. Приспичило ей в туалет, стоим в очереди. И тут сидящая рядом женщина начинает гладить дочь по голове и говорить: «У нее такие красивые волосы! И вообще, женщинам это нравится, пусть привыкает». Что ж, после туалета я руки вымыл, но не вытер. И погладил эту женщину по голове. На ее крики заявил, что у нее такие красивые волосы, и вообще, женщинам это нравится. Потом ко мне подбегала какая то девушка, кричала, что ее мать — большой человек и что в аэропорту меня встретят. В аэропорту меня реально встретил гид, и мы поехали в отель. Та странная дама еще стояла в очереди на автобус. © sozdatelDY / Pikabu