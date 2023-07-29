20 человек, которые своими руками принялись творить шедевр, но что-то пошло не так

Сложно объяснить состояние, когда руки так и чешутся что-нибудь сделать. Иногда это может быть какой-нибудь рисунок, мягкая игрушка или же красочный торт. Но когда работа близится к завершению, порой начинает казаться, что результат, мягко говоря, не соответствует ожиданию. Вот и пользователи сети показали свои творения, о которых они точно еще долго не забудут.

«Даже не знаю, как исправить. Очевидно, что это не на мои формы»

«Это был эксперимент валяния из шерсти. Потрепало зайку. Больше не пробовала валять, отпустило меня после зайца»

«Фото того, как должно быть против торта, который получился у меня»

«Мне кажется, что я где-то ошибся»

«Хотел испечь печенье, но вместо этого получились какие-то расплющенные осьминоги»

«Больше месяца вышивала фигурки молодоженов в подарок. А когда дошла до лиц, осознала, что понятия не имею, что я делаю»

«Я потратила так много времени, чтобы сделать этот фартук. Но получилось вот это. Хочется реветь»

«Я пытался сшить мягкую игрушку, когда был ребенком»

Кстати, в этой статье 19 человек поняли, что хендмейд — это не для них.

«Пытаюсь научиться рисовать. Пока выходит не так хорошо, как хотелось бы»

«Сделала торт с лягушками для своего парня. Думаю, он меня бросит»

«Коллега попросил смастерить ему штаны для вечеринки»

«Попросила меня дочь лошадку нарисовать. М-да, далеко до оригинала»

«Пыталась сделать кейк-попс в форме оленя. Он получился какой-то ошарашенный»

«Я воспользовался швейной машинкой впервые за много лет и сшил вот такие штаны»

«Много месяцев меня брали на слабо: смогу ли связать суперуродливые шорты. И я сделал это»

«Мой первый свитер немного уродлив»

«Для уроков рисования делал набросок своей собаки. Не пойму, почему у меня оценка „отлично“»

«Связала игрушку-единорога для своего кота. Но даже кот от нее шарахается»

«Это должна была быть полноразмерная сумка для покупок»