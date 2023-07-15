19 красноречивых сравнений, которые в сто раз нагляднее слов

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Многие вещи познаются в сравнении. Так можно сразу понять что и как изменилось спустя время. Например, как выглядит банан, если найти в кармане пальто спустя лет 20 или есть ли разница между 1-м и 2-м режимами нагрева тостера.

«Я перестала грызть ногти 4,5 месяца назад и в шоке от того, какие они теперь»

Шайба для настольного хоккея после 4,5 лет игры по сравнению с новой

Как свет фонарика видит камера (слева) и человеческий глаз (справа)

«Я сделал это изображение на основе научной статьи».

Фермерская клубника (сверху) и из супермаркета (снизу)

«Папа нашел в кармане пальто банан, которой был там лет 20»

Я точно не знаю сколько лет этому банану. Так предположил мой отец, когда нашел его. Это пальто он носит много лет и в нем так много карманов, что, думаю, он просто не проверял именно тот карман целую вечность. © The_GreatWhiteNorth

Разница между 1-м и 2-м режимами нагрева тостера

Камера тепловизора показывает разницу температур между нормальной стопой и стопой с вросшим ногтем

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