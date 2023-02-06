19 мужчин, которые научились мастерски шить и ошеломили всех своим талантом

Нет причин думать, что работа на швейной машинке и кройка — это то, в чем женщины лучше, чем мужчины. Шитье всегда будет оставаться полезным хобби для всех. Многие представители сильного пола берутся за швейные проекты, и у них это отлично получается. Мы считаем, что любой мужчина, который хочет научиться шить, должен забыть о стереотипе и заняться любимым делом.



«Всегда мечтал о таком жилете, поэтому сшил его сам»

«Купил швейную машинку на Рождество и сшил эту рубашку. Теперь не могу остановиться»

«Сшил свой первый шарф с пуговицами. Я в полном восторге»

«Мне нечего было надеть на корпоратив, поэтому я сшил себе классические брюки»

Мне нравится все в вашей работе. Обязательно поделитесь с коллегами, что сшили брюки сами. © just_sayi / Reddit

«Сам смастерил себе джинсовые брюки»

Ух ты. Могу заказать у вас такие же? © Tra**_Scientist / Reddit

«Впервые сшил рубашку»

Не верю. Вы купили ее в магазине. Шучу! Просто рубашка правда выглядит круто. © Accomplished-Box133 / Reddit

«Думаю, что получилось зрелищно»

«Это уже вторая рубашка, которую я сшил сам. Шью всего месяц, и нужно еще многому научиться, но я безумно доволен результатом. Новое хобби дарит мне столько позитивных эмоций».

«На Рождество сшил бархатную футболку в подарок брату»

«Не мог себе позволить купить куртку-рубашку от Zara, которая мне очень понравилась, поэтому сшил ее сам»

Здорово получилось. Никогда больше не покупайте новые вещи. © dayoneistoday / Reddit

«Первый проект по шитью — традиционная японская рубашка. Было сложно, но очень весело»

«Пошив этой рубашки занял целую вечность, но я многому научился»

«Стараюсь научиться шить. Смастерил эту пробную толстовку, прежде чем приступить к чему-то более серьезному»

«Cшил двустороннюю толстовку с астрономическим рисунком»

«Первые брюки собственного пошива»

Выглядят профессионально, отличная работа. Тоже добавил пошив брюк в свои планы, уже прочитал инструкцию по выкройке. Вроде кажется, что просто, но все равно боюсь начать. © craftlete / Reddit

«Сшил футболку сам»

«Закончил шерстяное пальто, над которым работал почти 9 месяцев. Это мой первый настоящий проект по шитью. Я счастлив, что довел дело до конца»

Вы проделали блестящую работу. Меня впечатлили подкладка и внутренний карман. Я думаю, что пальто у вас получилось получше, чем в бутиках. © LadyOnogaro / Reddit

«Недавно закончил эту куртку. Она очень удобная, и ее можно носить с толстовкой»

«У меня осталась лишняя джинсовая ткань, и я решил поэкспериментировать. Сшил расклешенные джинсы. У них 12 карманов с изображением знаков зодиака»

«Сделал толстовки из шерстяных одеял»

Бесподобные толстовки. Ничего бы не носил, кроме них. Это был бы мой новый стиль. Если вы хотите продать одну, я готов купить. © EmployerUpstairs8044 / Reddit