19 мужчин, которые научились мастерски шить и ошеломили всех своим талантом
Нет причин думать, что работа на швейной машинке и кройка — это то, в чем женщины лучше, чем мужчины. Шитье всегда будет оставаться полезным хобби для всех. Многие представители сильного пола берутся за швейные проекты, и у них это отлично получается. Мы считаем, что любой мужчина, который хочет научиться шить, должен забыть о стереотипе и заняться любимым делом.
«Всегда мечтал о таком жилете, поэтому сшил его сам»
«Купил швейную машинку на Рождество и сшил эту рубашку. Теперь не могу остановиться»
«Сшил свой первый шарф с пуговицами. Я в полном восторге»
«Мне нечего было надеть на корпоратив, поэтому я сшил себе классические брюки»
- Мне нравится все в вашей работе. Обязательно поделитесь с коллегами, что сшили брюки сами. © just_sayi / Reddit
«Сам смастерил себе джинсовые брюки»
- Ух ты. Могу заказать у вас такие же? © Tra**_Scientist / Reddit
«Впервые сшил рубашку»
- Не верю. Вы купили ее в магазине. Шучу! Просто рубашка правда выглядит круто. © Accomplished-Box133 / Reddit
«Думаю, что получилось зрелищно»
«Это уже вторая рубашка, которую я сшил сам. Шью всего месяц, и нужно еще многому научиться, но я безумно доволен результатом. Новое хобби дарит мне столько позитивных эмоций».
«На Рождество сшил бархатную футболку в подарок брату»
«Не мог себе позволить купить куртку-рубашку от Zara, которая мне очень понравилась, поэтому сшил ее сам»
- Здорово получилось. Никогда больше не покупайте новые вещи. © dayoneistoday / Reddit
«Первый проект по шитью — традиционная японская рубашка. Было сложно, но очень весело»
«Пошив этой рубашки занял целую вечность, но я многому научился»
«Стараюсь научиться шить. Смастерил эту пробную толстовку, прежде чем приступить к чему-то более серьезному»
«Cшил двустороннюю толстовку с астрономическим рисунком»
«Первые брюки собственного пошива»
- Выглядят профессионально, отличная работа. Тоже добавил пошив брюк в свои планы, уже прочитал инструкцию по выкройке. Вроде кажется, что просто, но все равно боюсь начать. © craftlete / Reddit
«Сшил футболку сам»
«Закончил шерстяное пальто, над которым работал почти 9 месяцев. Это мой первый настоящий проект по шитью. Я счастлив, что довел дело до конца»
- Вы проделали блестящую работу. Меня впечатлили подкладка и внутренний карман. Я думаю, что пальто у вас получилось получше, чем в бутиках. © LadyOnogaro / Reddit
«Недавно закончил эту куртку. Она очень удобная, и ее можно носить с толстовкой»
«У меня осталась лишняя джинсовая ткань, и я решил поэкспериментировать. Сшил расклешенные джинсы. У них 12 карманов с изображением знаков зодиака»
«Сделал толстовки из шерстяных одеял»
- Бесподобные толстовки. Ничего бы не носил, кроме них. Это был бы мой новый стиль. Если вы хотите продать одну, я готов купить. © EmployerUpstairs8044 / Reddit
Какие вещи из нашей подборки понравились вам больше всего? А есть ли у вас знакомые мужчины, которые сшили себе вещи не хуже, чем в ателье? Мы с нетерпением ждем ваших историй.
Фото на превью kozak3 / Reddit
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