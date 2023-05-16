19 доказательств того, что порой женщинам просто стоит оставить волосы в покое — получится круто

Многие люди сегодня предпочитают носить короткие стрижки — это стильно и обычно тратится куда меньше времени и сил на уход. Но всегда есть те, кто готов на трудности, чтобы выглядеть фантастически после того, как решили сменить имидж и дать волосам расти, как получится.

«Однажды мне сделали просто чудовищное обесцвечивание. Целых 4 года я восстанавливала и отращивала волосы! Моя цель — достичь длины до бедер»

Разница между снимками — 3 года

9 месяцев отращивания волос

«Из-за проблем со здоровьем у меня не получалось отрастить волосы, но больше такого не повторится. Эта длина — мой максимум за 7 лет, но я люблю свои волосы»

«Мои волосы в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2022 года»

«Мне нравится отражение в зеркале сейчас. Но путь к этому не был простым — контролировать волосы было невероятно сложно»

«Счастлива, что мои волосы достигли такой длины за последние годы. Я решила отрастить их в 2018 году (фото слева) и до сих пор отращиваю»

«Около 10 лет назад я сожгла волосы химической завивкой, и мне пришлось остричь их примерно по уши. Вот так они выглядят сегодня»

«Пользуюсь, кстати, самыми простыми шампунями из массмаркета».

«Уже третий раз делаю короткую стрижку и третий раз мучительно отращиваю»

Прошел год

«Это занимает так много времени, но вот уже 2 года я отращиваю волосы»

«1 год роста волос после короткой стрижки. Я думаю, женщины должны попробовать такой стиль хотя бы раз в жизни. Мне понравилось»

«Я начала отращивать волосы год назад, с момента моей свадьбы»

«4 года с последнего окрашивания, 2 года с последней радикально короткой стрижки. И вот мои естественные и здоровые длинные волосы»

«Состригла волосы 3 года назад, и вот как я выгляжу сейчас»

«Разница между фотографиями — всего год. Всякий раз, когда кто-то спрашивает совет по поводу вьющихся волос, я отвечаю: „Продолжайте отращивать“»

«30 месяцев ухода и формирования стрижки. И теперь у меня свой цвет волос с мелированием»

«Я всегда хотела иметь длинные волосы, как у русалки. Сейчас мои волосы почти такой длины, о которой я мечтала еще со средней школы»

«Правда, они очень густые и волнистые. Теперь я готова сделать что угодно, лишь бы укротить этот беспорядок».

2016 и 2022

«Широкая мягкая тканевая резинка — мой лучший друг».