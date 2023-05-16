19 доказательств того, что порой женщинам просто стоит оставить волосы в покое — получится круто
Многие люди сегодня предпочитают носить короткие стрижки — это стильно и обычно тратится куда меньше времени и сил на уход. Но всегда есть те, кто готов на трудности, чтобы выглядеть фантастически после того, как решили сменить имидж и дать волосам расти, как получится.
«Однажды мне сделали просто чудовищное обесцвечивание. Целых 4 года я восстанавливала и отращивала волосы! Моя цель — достичь длины до бедер»
Разница между снимками — 3 года
9 месяцев отращивания волос
«Из-за проблем со здоровьем у меня не получалось отрастить волосы, но больше такого не повторится. Эта длина — мой максимум за 7 лет, но я люблю свои волосы»
«Мои волосы в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2022 года»
«Мне нравится отражение в зеркале сейчас. Но путь к этому не был простым — контролировать волосы было невероятно сложно»
«Счастлива, что мои волосы достигли такой длины за последние годы. Я решила отрастить их в 2018 году (фото слева) и до сих пор отращиваю»
«Около 10 лет назад я сожгла волосы химической завивкой, и мне пришлось остричь их примерно по уши. Вот так они выглядят сегодня»
«Пользуюсь, кстати, самыми простыми шампунями из массмаркета».
«Уже третий раз делаю короткую стрижку и третий раз мучительно отращиваю»
Прошел год
«Это занимает так много времени, но вот уже 2 года я отращиваю волосы»
«1 год роста волос после короткой стрижки. Я думаю, женщины должны попробовать такой стиль хотя бы раз в жизни. Мне понравилось»
«Я начала отращивать волосы год назад, с момента моей свадьбы»
«4 года с последнего окрашивания, 2 года с последней радикально короткой стрижки. И вот мои естественные и здоровые длинные волосы»
«Состригла волосы 3 года назад, и вот как я выгляжу сейчас»
«Разница между фотографиями — всего год. Всякий раз, когда кто-то спрашивает совет по поводу вьющихся волос, я отвечаю: „Продолжайте отращивать“»
«30 месяцев ухода и формирования стрижки. И теперь у меня свой цвет волос с мелированием»
«Я всегда хотела иметь длинные волосы, как у русалки. Сейчас мои волосы почти такой длины, о которой я мечтала еще со средней школы»
«Правда, они очень густые и волнистые. Теперь я готова сделать что угодно, лишь бы укротить этот беспорядок».
2016 и 2022
«Широкая мягкая тканевая резинка — мой лучший друг».
Волосы зачастую помогают нам самовыражаться, ведь с ними можно сделать так много всего — отрастить очень длинными, обрезать так, что короче некуда. Можно покрасить в яркий цвет или, наоборот, гордо носить свою седину. Мы неоднократно писали статьи о том, что женщины в любом виде прекрасны.