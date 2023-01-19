20+ историй о невнимательности, которая становится мотором смешных семейных баек

Некоторые могут ходить домой по одному и тому же маршруту много лет и не замечать, что по пути есть цветочный магазин или что перед их домом всю жизнь растет высоченная береза. А другие замечают всякую ерунду, буквально мельчайшие детали, на которые большинство не обратило бы внимания. И тут нет никаких гендерных различий — одинаково внимательными и невнимательными бывают и женщины, и мужчины. Так что пора проститься со стереотипами и услышать веселые истории от людей, чей фокус внимания немного поплыл. А в бонусе, наоборот, расскажем про слишком внимательного мужа.