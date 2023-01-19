20+ историй о невнимательности, которая становится мотором смешных семейных баек
Некоторые могут ходить домой по одному и тому же маршруту много лет и не замечать, что по пути есть цветочный магазин или что перед их домом всю жизнь растет высоченная береза. А другие замечают всякую ерунду, буквально мельчайшие детали, на которые большинство не обратило бы внимания. И тут нет никаких гендерных различий — одинаково внимательными и невнимательными бывают и женщины, и мужчины. Так что пора проститься со стереотипами и услышать веселые истории от людей, чей фокус внимания немного поплыл. А в бонусе, наоборот, расскажем про слишком внимательного мужа.
- Я училась в университете на первом курсе и однокурсница познакомила меня со своим бывшим одноклассником, он был на другом факультете. Каждый день мы с ним виделись и здоровались, перекидывались парой слов. Я одевалась обычно в кроссовки и джинсы. Однажды курсе на третьем мы с подругой сидели в ожидании начала пары и к нам подходит тот самый ее одноклассник. Мы поздоровались поговорили и разошлись по кабинетам. После он пишет ей в аське, а кто это был с тобой. В тот день я была в юбке и сапогах на каблуке. © Molniyamac / Pikabu
- По утрам принимаю душ раньше жены. По времени этот процесс всегда длится по-разному: могу и 40 минут стоять под струей воды, а бывает, 7 минут. Заметил одну особенность жены: ровно за минуту, как я собираюсь выключать воду, слышно, что она встает и начинает свои утренние дела. Как она узнавала этот момент, я не понимал. Столько совпадений быть не может. Оказывается, все просто: я громко сморкаюсь в начале и в конце, сам того не замечая, — привычка, выработанная годами. И это для жены сигнал, что душ окончен. © Подслушано / VK
- Я ношу бороду, и как-то решил сменить имидж и сбрил всю растительность на лице. Когда пришел на работу, коллеги-девушки заметили, что бороды нет, только после замечания коллеги-парня: «О, ты побрился?!» Возможно, дело в том, что парни и девушки обращают внимание на то, за чем активно ухаживают. Поэтому если девчонка нарастит ресницы, то парень, который никогда за ними не следил, этих «видимых» изменений не заметит. © Nemo6508 / Pikabu
- У женщин это стрижки, ноготки и макияж. Там даже если у края глаза стрелка будет не вверх смотреть, а прямо, нам будет абсолютно фиолетово. Ну а когда у друзей семьи на автомобиле появилось новое литье и были окрашены тормозные суппорта — как для меня, невозможно не заметить. Моя жена минут 5 считала, что мы над ней издеваемся, и пыталась угадать. Поэтому, если хотим нарваться на комплимент, то ищем там, где это оценят, а не просим хоккейного судью оценить чистоту исполнения фигурного катания. © Kalka26 / Pikabu
- Я сходил в барбершоп. Из моих торчащих во все стороны отростков сделали весьма презентабельную бороду и прическу. Разница была как между неряхой и каким-нибудь актером. Моя в упор не видела разницу, я думал, троллит, но нет. Не знаю, может, у нее до сих пор картинка моей внешности с первой встречи в голове. © pexpexmex / Pikabu
- Пришел на собеседование парень. Смотрю документы, говорю: «Полных лет 36». Он: «Нет, 35». Я: «По году рождения 36». Смотрит снисходительно, мол, что с тебя взять. Считаю на калькуляторе: текущий год минус год рождения, показываю. И тут на его лице недоумение сменяется шоком: «Я ведь недавно юбилей отмечал — 35 лет. Даже родители не заметили ошибки». © Подслушано / VK
- Несколько лет общалась с парнем. Веселый, играет на гитаре, турист. Вместе с компанией ездили на слеты бардовской песни и турслеты, лазили по горам и сплавлялись по рекам. Приходил в гости. Как-то моя мама спросила:
— Зачем морочишь голову парню? Он же горбатый...
— Что?
Несколько лет общаться и не видеть сильный сколиоз... Общаемся до сих пор. Почти 40 лет. © Аноним / Pikabu
- Прихожу, значит, свежеподстриженная домой, гадаю, заметит или нет. Заметил, смотрит на меня, улыбается.
— У тебя прическа такая... Как у деревенского дурачка!
— Ну спасибо, блин, очень приятно слышать такое про новую стрижку.
— А ты что, подстриглась? © VceYgeZanato / Pikabu
- Жена весь вечер: «Ты не заметил изменений?» Я уже перечислил просто все — от формы ногтей и до крана в ванной, но все мимо. Не выдержал, упросил рассказать, что же поменялось, ведь сам уже не мог придумать. Тут она выдает: «Я всегда готовила пельмени со свиным фаршем, а вчера был куриный. Так чтобы ты знал, с сегодняшнего дня и всю последующую жизнь фарш будет лишь свиной! Ты же разницы не замечаешь!» © Палата № 6 / VK
- Как-то соседка по комнате рассказала мне, как лет в 7 перевалилась через перила и упала лицом вниз на мраморную лестницу. «Ой, хорошо, что все обошлось без последствий», — говорю. В ответ недоуменное молчание. И тут я вижу, что у нее через щеку шрам. Я 2 месяца его не замечала. У хорошего знакомого не хватает пальцев на руке, но за 20 лет ни разу не видела. О том, что однокурсник картавит, я услышала от него самого курсе на четвертом, хотя учились в одной группе. В этом есть и плюсы: я вижу людей такими, как однажды их запомнила. Когда мне кто-то говорит, видела, мол, как такой-то поседел, постарел, поправился, я обычно удивляюсь, поскольку действительно не обратила на это внимания, для меня мои друзья всегда молоды и прекрасны. © yapodumala / Pikabu
- Выбегает моя любимая из ванной, крутится передо мной и с дрожью в голосе спрашивает: «Ты ничего не замечаешь?» Думаю, куда смотреть — живот округлился, ноги побрила, может, целлюлит, прыщик или синяк. А она с тревогой выдает: «Правда ничего не видишь? Не видишь разве, что я слева волосы чуть короче подрезала, чем справа?» © Mandelschmidt / Pikabu
- Помню, мы с пацанами думали, где бы летом подработать, и подвернулась работа по демонтажу старых бараков. Условия были такие: мы ломаем и крушим все, что можно, а машины каждый вечер это вывозят. Оплата соразмерно сломанному. И вот мы с пацанами отрывались недели три по полной! И вот шел я как-то в очередной раз вечером домой уставший, грязный, потный. Вот, думаю, сейчас приду, в ванне отмокну, поем, переоденусь в чистое. И что-то замечтался, задумался и по привычке ударом ноги снес свою квартирную входную дверь. Навык этого дела у меня уже был отработан на уровне эксперта. Помню, долго потом пришлось с родителями объясняться. © bash.org
- Задумалась, почему мы никогда не ссоримся с мужем. Вспоминала все истории подружек про их размолвки, все начиналось с каких-то бытовых мелочей. Огляделась по сторонам: по дивану разбросаны носки и футболки, на столе крошки и немытые кружки, фантики. На ковре куча кошачьей шерсти, на стульях висят джинсы. И меня ничего не «бесит», как говорят мои девочки. Мы сидим на клочке дивана в обнимку и смотрим любимый сериал. Да, мы просто две счастливые свиньи. Влюбленные. © qkempek / Livejournal
- — Ты ничего не замечаешь?
— Нет.
— Ну присмотрись повнимательнее, неужели не заметно?
— Нет...
— Мм, ну понятно...
— Так, что началось-то?
— Ничего!
— Просто скажи и все, я же не экстрасенс!
— Да все! Проехали!
— Устраиваешь истерики из-за всяких мелочей, а потом меня винишь.
— Мелочей?! Да я весь день убил, менял резину на зимнюю, а ты даже не заметила! © Benz1n91 / Pikabu
- Сегодня я поссорился со своей женой, но поскольку я не косячил последние пару месяцев — та припомнила мне случай, когда я 2 года назад забыл купить сметану домой, обвинив в том, что я игнорирую ее просьбы, невнимателен к ней и наверняка думал о других женщинах в тот день. А я даже не помню этого! Как?! © Палата № 6 / VK
- Собираемся на ужин, я надела платье и не могу понять, какие лучше босоножки: сиреневые на танкетке или бежевые на шпильке. Подхожу к мужу, показываю на ноги и спрашиваю: «Что скажешь?» Он посмотрел, поднимает голову и на полном серьезе выдает: «Нормально». © vika91 / Pikabu
- Зашел на сайт одного НИИ в раздел вакансий с целью устроиться на интересную работу. Нажал «позвонить», сняли трубку, мир рухнул. Человек вообще не знал русского языка.
Я был в ужасе и заговорил на английском, чтобы выяснить детали. Выяснил. На ломанном английском мне объяснили, что я позвонил в Бангладеш. Ради интереса я спросил о вакансиях, мне сообщили, что подробности можно на сайте узнать. Я поблагодарил и вернулся на сайт. Долго всматривался в сайт, вакансия на месте. И только после десятого раза заметил, что в номере стоит не +7, а +8. © bash.org
- У меня муж соседей по автомобилям помнит. Выглядит примерно так: «Вчера Валера, ну который на пятерке красной, с Толяном с первого этажа и Славиком, который на паджерике, песни орали». © lanfir13 / Pikabu
- Буквально сейчас. Моя мама гуляла с моим сыном. На улице −9°.
Заходят домой, папа удивленным голосом говорит маме: «О, а чего очки у тебя так запотели?»
Мама: «Так они всегда так...»
Папа: «Да ну??!»
Живут вместе 46 лет. Мама все это время носит очки. © DepressariK / Pikabu
- Начал отращивать бороду, обрастал потихоньку. Спустя месяца полтора кто-то из коллег заметил это, и девчонка, которая сидела рядом и которая каждый день при приветствии очень внимательно смотрела прямо в глаза, такая поворачивается: «Ты отрастил бороду!?» © mrfreve / Pikabu
- Помню, в начале своей супружеской жизни я обиделась на мужа и перестала с ним разговаривать. Совсем. А он вроде и не реагирует. С работы пришел, поздоровался, котлетку зажевал, за компом посидел. На второй день я не выдержала и спрашиваю:
— Ты что, ничего не замечаешь? Я, говорю, обиделась и уже 2 дня с тобой не разговариваю!
— То-то я смотрю — дома тихо так и спокойно!
Так что все эти — ах, у меня на лице морщинка, на ноге целлюлит, слишком большие уши, теперь меня никто не полюбит — все это чисто женские заморочки. Любящий мужчина мыслит глобально и на такие мелочи не разменивается. © nikolaeva / Livejournal
Бонус: А иногда бывает так, что муж внимательный настолько, что ничего не утаишь
- А мой муж замечает любое изменение. Однажды мне говорит: «Любимая теща реснички сделала». Моя маменька уже не молода, макияж у нее неяркий, на ногтях «нюд», да и ресницы она никогда не наращивала.
— Нет, — говорю я мужу, — она не наращивает ресницы, да и я бы заметила!
— Не веришь — спроси у нее сама.
Звоню маменьке.
— Как? — кричит она в трубку. — Нарастила в половинку объема, только внешний уголочек. Самую короткую длину! Да я каждый день на работу хожу, у нас в бухгалтерии одни женщины, видят каждый день. И никто ничего не заметил.
И так каждый раз и во всем:
— О. Масло на бутербродах какое-то другое...
— О. Мыло с новым запахом....
— О. Влажные салфетки не такие на ощупь..
— О. Рисуночек на туалетной бумаге поменялся...
Муж, да как ты это делаешь?! © missisissi / Pikabu
А как у вас с внимательностью? Все подмечаете или ходите мимо, пока лбом в новинку не упретесь?
AdMe/Народное творчество/20+ историй о невнимательности, которая становится мотором смешных семейных баек
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