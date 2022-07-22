20 человек, которые получили черный пояс по выведению окружающих из себя

Как гласит известное выражение, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Порой мы можем не думать о том, что кажущиеся нам безобидными действия могут задеть того, кто рядом, а иногда в попытке по-доброму пошутить люди могут переходить всяческие границы.

ADME не раз рассказывал вам о людях, которые вольно или невольно доставляют неудобство окружающим, однако количество подобных случаев так же бесконечно, как наша Вселенная.

«Персонал кинотеатра под открытым небом и люди из соседних машин дважды просили его выключить фары, но все было без толку»

«В итоге мы смотрели весь фильм примерно так».

«Я попросил принести мне апельсиновый сок, и мне принесли тот напиток, что на фото слева»

«Я понял, что это не то, что я заказал, однако выпил, ибо он стоил $ 5. Через несколько минут мне принесли маленький стакан и сказали, что это мой заказ. А что, черт возьми, я пил до этого?»

Ну она зеленая

«Зарезервировано для зеленых (экологически чистых) автомобилей».

«Я был занят уборкой и не увидел доставщика. А доставщик не увидел, куда идет»

«Мои соседи в 1:30 ночи»

«Новая машина моих соседей. И это происходит каждую ночь»

«Работник против обоев — 0 : 1»

«Так моя мама загружает посудомоечную машину»

«Одолжил другу газонокосилку. И вот в каком виде он ее вернул»

«Это уже второй телевизор, который ломает мой младший брат»

«Кажется, кому-то больше никаких игр в ближайшее время».

Мило

Надпись на конверте: «Пожалуйста, не сгибайте».

Интересно, зачем класть обычную алюминиевую фольгу в запирающийся бокс?

«Так мой муж открывает упаковку с тертым сыром»

Надпись на упаковке: «Используйте, чтобы закрыть».

«Попросил жену поставить бургеры в духовку на низкую температуру»

«Она сделала, но, к сожалению, забыла снять пластиковую крышку с контейнера».

«Мой партнер поставил на плиту сковороду вместе с прилипшим к ней пакетом»

«Так выглядят последствия 2-часового пребывания в гостях 6-летнего ребенка»

Единственный способ починить его — купить новый телевизор. © 50TurdFerguson / Reddit

«Лестницу на пешеходном переходе, которым я пользуюсь каждый день, убрали без предупреждения, оставив только выход на нее»

«Профессиональный фотограф прислал нам вот такой снимок с семейной фотосессии»

Кто-нибудь может объяснить, зачем люди творят подобное в кинотеатрах?

«Почтовый грузовик перегородил велосипедную дорожку»

«Теперь велосипедисты вынуждены ехать по встречной полосе автомобильной дороги».