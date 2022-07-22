20 человек, которые получили черный пояс по выведению окружающих из себя
Как гласит известное выражение, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Порой мы можем не думать о том, что кажущиеся нам безобидными действия могут задеть того, кто рядом, а иногда в попытке по-доброму пошутить люди могут переходить всяческие границы.
ADME не раз рассказывал вам о людях, которые вольно или невольно доставляют неудобство окружающим, однако количество подобных случаев так же бесконечно, как наша Вселенная.
«Персонал кинотеатра под открытым небом и люди из соседних машин дважды просили его выключить фары, но все было без толку»
«В итоге мы смотрели весь фильм примерно так».
«Я попросил принести мне апельсиновый сок, и мне принесли тот напиток, что на фото слева»
«Я понял, что это не то, что я заказал, однако выпил, ибо он стоил $ 5. Через несколько минут мне принесли маленький стакан и сказали, что это мой заказ. А что, черт возьми, я пил до этого?»
Ну она зеленая
«Зарезервировано для зеленых (экологически чистых) автомобилей».
«Я был занят уборкой и не увидел доставщика. А доставщик не увидел, куда идет»
«Мои соседи в 1:30 ночи»
«Новая машина моих соседей. И это происходит каждую ночь»
«Работник против обоев — 0 : 1»
«Так моя мама загружает посудомоечную машину»
«Одолжил другу газонокосилку. И вот в каком виде он ее вернул»
«Это уже второй телевизор, который ломает мой младший брат»
«Кажется, кому-то больше никаких игр в ближайшее время».
Мило
Надпись на конверте: «Пожалуйста, не сгибайте».
Интересно, зачем класть обычную алюминиевую фольгу в запирающийся бокс?
«Так мой муж открывает упаковку с тертым сыром»
Надпись на упаковке: «Используйте, чтобы закрыть».
«Попросил жену поставить бургеры в духовку на низкую температуру»
«Она сделала, но, к сожалению, забыла снять пластиковую крышку с контейнера».
«Мой партнер поставил на плиту сковороду вместе с прилипшим к ней пакетом»
«Так выглядят последствия 2-часового пребывания в гостях 6-летнего ребенка»
- Единственный способ починить его — купить новый телевизор. © 50TurdFerguson / Reddit
«Лестницу на пешеходном переходе, которым я пользуюсь каждый день, убрали без предупреждения, оставив только выход на нее»
«Профессиональный фотограф прислал нам вот такой снимок с семейной фотосессии»
Кто-нибудь может объяснить, зачем люди творят подобное в кинотеатрах?
«Почтовый грузовик перегородил велосипедную дорожку»
«Теперь велосипедисты вынуждены ехать по встречной полосе автомобильной дороги».
А у вас когда-либо случались ситуации, подобные этим? Может быть, вас неудачно разыгрывали или, наоборот, вы были тем самым шутником?