20 человек, которые принимают такие решения, когда дело касается еды, что их домочадцам остается лишь развести руками

Семья — это не только любовь и доверие, но и постоянная тренировка и закалка терпения, особенно когда дело касается еды. Обязательно найдется кто-то со специфическими привычками и вкусами, от которых не все приходят в восторг. Например, окажется, что шурин предпочитает есть макароны с бананом, ребенок оперативно слизывает глазурь с кексов, а любимая жена оставляет вам мороженое только на донышке. Пользователи сети с удовольствием поделились с нами фото подобных курьезов.

«Решила сделать котлеты. Попросила мужа выдавить в фарш 3 зубчика чеснока. Он физик по образованию и мыслит нестандартно»

«Ко мне в гости приехала мама и привезла с собой разобранный бургер»

«Жена любит, чтобы пицца была нарезана именно так»

У меня проблемы с зубами, поэтому считаю эту идею шикарной. Однозначно буду делать так же! © dmdoll77 / Reddit

«Вместо того чтобы нарезать все кусочками, я просто откусываю столько, сколько мне нужно. Моя девушка почему-то это не одобряет»

«Отец варит макароны целых 45 минут и ест их просто так, без приправ. Я положил сухую макарошку в центр, чтобы было понятно, насколько они развариваются. Да, мы итальянцы»

«Мой шурин ест макароны с бананом, чтобы придать им сладкий привкус»

«Вот сколько мороженого оставила мне жена. И она утверждает, что съела не все»

Такое ощущение, что мы с твоей женой учились поеданию мороженого в одной школе. © Ural_2004 / Reddit

«Любимая сказала, что эти конфеты оставила для меня. Да, она попробовала каждую из них»

«А моя жена просто какой-то социопат»

«Супруга испекла кексы, но прибежал 8-летний ребенок и слизал всю глазурь»

«Вот сколько еды у нас постоянно остается после праздника. Мама просто не понимает, как вдвое уменьшить количество ингредиентов, указанное в рецепте»

«Муж всегда ест 2 тоста одновременно»

«Вот так моя жена открывает консервы»

Похоже, что она рвала банку зубами. © shadow247 / Reddit

«Младший ребенок прячет картошку фри среди фруктов, чтобы старший брат не нашел»

«Напечатала такие наклейки, чтобы дети не прикасались к моим вкусняшкам. Действует безотказно»

«Вегетарианское».

«Вот как брат ест мороженое»

«Моя свекровь всегда тайком выхватывает одну из булочек, прежде чем я подам их к столу»

«Любимый деликатес моей сестры»

«Кислые стрипсы со вкусом голубой малины». «Маринованные огурцы».

«Я вышла замуж за какого-то монстра. Вот так супруг нарезает кукурузный хлеб»

«Жена попросила меня покормить ребенка. Даже не знаю, что выбрать»

«Детское пюре из тыквы». «Детское пюре из банана». «Тертый хрен».