20+ человек, которые закатали рукава, взялись за дело и... знатно сели в лужу

Наверное, нет такого человека, который хотя бы раз не совершал курьезных ошибок на работе. Подумаешь, что тут такого: ну распечатал не тот документ, чуток не уложился в дедлайн или забыл, какое отчество у непосредственного начальника. Еще ничего, когда промахи незаметны и некритичны, но это точно нельзя сказать об оплошностях героев сегодняшней подборки.

Да тут же все идеально! Получился комический шедевр

«Просто объясните мне, чему верить»

«С 1979 года». «С 1997 года».

«И как, скажите на милость, я должен открыть эту банку?»

Кажется, этой банке нужно к психотерапевту. Через пару сеансов она сама начнет открываться. © CurlSagan / Reddit

У этой футболки 4 рукава

Наверное, нужно было чуток сдвинуть вправо

«Это самый странный слон из тех, что я видел за всю жизнь»

Наглядно о том, как не нужно крепить крышу

«В нашей новой квартире дверца посудомоечной машины при открывании упирается в плиту»

«Нашел это в блюде из моего любимого ресторана»

«Полюбуйтесь, этот чехол для телефона продали моей ничего не подозревающей бабуле»

«Не могу выбрать нужную дверь... Неужели нельзя было просто написать?»

«Браво, доставщик! А как мне дверь-то теперь открыть?»

«Не пойму, криво установлена дверь или деревянные панели»

«Мою посылку додумались упаковать в пару подгузников»

Рабочие обшивали дом и заодно наглухо закрыли блок от кондиционера

Установили лампу под навесным потолком

Так, ну тут вроде все правильно

«Сторожевой пес».

«Друг нашел этот шедевр около супермаркета»

«Мне установили спутниковую тарелку. Я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не начать мстить»

«Смотрю на это и не понимаю, счастливчик я из-за того, что тут лишний крекер, или неудачник, потому что не положили сыр»