20 человек откопали на барахолках штуковины, чье предназначение так с ходу и не угадаешь

До 60 % наших покупок являются незапланированными. Мужчины и женщины из этой подборки не только решились на импульсивную трату, но и прибрели вещь, совершенно им не знакомую. Благо с помощью интернета они смогли выяснить, что же это за предмет, а заодно просветили других пользователей.

«Много лет назад на барахолке я купил этот инструмент, так похожий на ножницы. Что это?»

Это винтажный зажим для пуповины. Вот он и имеет форму аиста! © woahwoahwoah28 / Reddit



«Классическая ситуация для меня: купи сейчас, думай потом. Никто не знает, для чего нужны эти неоновые палочки?»

Это подставки для костей при игре в маджонг. © mrtzstnbl / Reddit

«Друг купил эти штуки во Франции, они относятся к XVIII–XIX веку и сделаны из латуни с деревянными рукоятками. Но антиквар не смог сказать нам, что это»

Это портновские утюги, которые нужно нагреть, а затем использовать для глажки мест под воротником и рукавами. © Aucklandwatch / Reddit

«Купил на гаражной распродаже пару лет назад, потому что понравилось, как донышко подсвечивается синим»

Это замысловатая мельница для перца, которая сломалась, и владелец решил приклеить синее стеклышко ко дну. © Calmor / Reddit

«Купила платье-пальто в винтажном магазине. И обнаружила в нем коричневый порошок, похожий на пудру, который был зашит внутри. Что это может быть?»

Я реставратор текстиля, видел это на одежде в исторических музеях. К сожалению, это поролоновая подкладка, которая полностью распалась. © VerilyAGoober / Reddit

«Вот, нарыл на барахолке. Ручки как ножницы, и каждая из них соединена с половиной зубцов. Для чего это?»

Эту штуку берут, когда надо разрезать и убрать скорлупу яйца, сваренного всмятку. © brock_lee / Reddit

«Купила глиняный горшочек с двойным носиком. Есть предположения, что это может быть?»

Это уменьшенная версия перуанской флейты. Если в этот сосуд налить немного воды и подуть, он должен издать звук, похожий на пение птицы. © Historiadora2710 / Reddit

«Папа купил эту штуку на распродаже 30 лет назад. Все эти годы она валялась у него в подвале, а он даже не знал, что это»

Это часть прялки, скорее всего, большого колеса. А шип — это веретено. © Quixotixtoo / Reddit

«Купила детям газированный напиток, а его дали с соломинкой и какой-то мягкой трубкой»

«Купил эту штуковину на барахолке. Она целиком сделана из латуни, а цилиндр может вращаться вокруг рамы. Не имею даже понятия, как это может использоваться»

Это экман — устройство для измерения температуры морской воды. Используется в исследованиях океана. © Mammoth-Corner / Reddit

«Недавно купили дом и нашли там эту деревяшку, которая висела рядом с духовкой. Теперь ломаем голову, для чего она»

Как же! Это приспособление, чтобы задвигать или выдвигать противни в духовке. © Age_of_Asylum / Reddit

«Купил в комиссионке эту деревянную штуку, похожую на прищепку. Длина — 85 см. Жена думает, что она нужна для вязания, но мама, которая вяжет, не согласна»

Похоже на машинку для стирки. В отверстие сверху вставлялся кусок дерева, который служил ручками. © No-Needleworker5764 / Reddit

«Этот предмет я нашел в коробке со старинными безделушками, купленными на аукционе. Я уж было принял его за заколку, но вроде не подходит по размеру»

Это початкоочиститель. Вот как его используют: на пальцы надевают ремни, вонзают колышек в початок кукурузы, после чего снимают с него листья. © trixel121 / Reddit

«Купил чехол для телефона с защитным стеклом в комплекте. А в коробке оказались цветные пластиковые насадки, и я так и не понял, для чего они нужны»



Чтобы вы могли ставить боковые кнопки другого цвета. © Starbuck_2038 / Reddit

«Купил в разных секонд-хендах вот такие стеклянные емкости с отверстиями на дне. Для чего они?»

Это кормушки для колибри со сломанными трубками для подачи питания. Их наполняют сахарной водой и подвешивают за петлю. © cyclejones / Reddit

«Мой парень купил это, потому что решил, что оно может пригодиться. Но мы понятия не имеем, что это»

Это органайзер для крышек от сковородок и кастрюль. © gothgirl8759 / Reddit

«Что это за емкость, похожая на стакан, с отверстиями сверху? Солонка или что другое? Приобрел в комиссионке»

Это старинный дозатор пудры. На его верхнюю часть насыпали количество пудры, которого бы хватило на 1 раз, а потом наносили ее с помощью кисти на лицо. © diagnosedwolf / Reddit

«Купила на барахолке швейные принадлежности, и среди них была эта фигурка. Что это?»

Это устройство для французского вязания крючком. © parttimepedant / Reddit

«Раздобыл на дворовой распродаже ножницы, в которых одно из лезвий сдвоено и между лезвиями есть зазор»

При помощи них вырезают бумажные трафареты для витражей. © BirdBurnett / Reddit

«Купила в интернете новый бюстгальтер. И обнаружила в нем микрочип. Выглядит как подделка, но все же что это может быть?»

Несомненно, это бюстгальтер-новинка «для здоровья». Должно быть, это изделие вроде всяких браслетов с отрицательно заряженными частицами. © Beusselsprout / Reddit

И имейте в виду: вещи, которые подаются как «лечебные» или «заряженные ионами», могут быть вредны для здоровья. © CamStLouis / Reddit